Es hora de que Shohei Ohtani renuncie al pitcheo de manera definitiva
Lo que hace de Shohei Ohtani el jugador más extraordinario en la historia de MLB podría ser también su único defecto fatal.
A diferencia de cualquier jugador que haya existido antes que él, Ohtani puede dominar en el plato y en el montículo, pero ha llegado el momento de decidir si lanzar vale la pena por el desgaste que ha provocado en su cuerpo.
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Los Dodgers colocaron a Ohtani en la lista de lesionados la semana pasada debido a lesiones en la rodilla y el bíceps que han persistido durante meses. Los problemas de rodilla comenzaron oficialmente el 11 de junio, mientras que el problema en el bíceps existe desde algún momento de mayo. No ha realizado una apertura desde el 3 de julio y cada vez que intentaba aumentar su carga de trabajo para regresar, el problema de rodilla generaba un estrés adicional en el bíceps, frenando su progreso. Es muy poco probable que vuelva a subir al montículo esta temporada.
Francamente, no deberíamos volver a verlo lanzar.
Sería una decisión difícil, por decir lo menos. En 14 aperturas esta temporada, Ohtani ha sido dominante. Tiene marca de 8–2, con efectividad de 1.79, WHIP de 0.95 y 95 strikeouts contra 26 bases por bolas en 85 ⅔ innings. Generó 2.9 fWAR como pitcher esta temporada, su mayor cifra desde 2022, cuando realizó 28 aperturas, la mayor cantidad de su carrera. Se nos ha recordado la increíble capacidad que lo convirtió en la primera auténtica estrella de dos vías de este deporte. Desafortunadamente, mantener esa capacidad ha tenido un costo en repetidas ocasiones.
Ohtani ha sufrido una larga lista de lesiones a lo largo de los años mientras intentaba ser un pitcher abridor de tiempo completo y un bateador de todos los días. Esos esfuerzos anteriormente no habían afectado sus capacidades en el plato, pero ahora que tiene 32 años, parece que eso ha comenzado a suceder.
Ohtani ha estado intentando regresar al montículo desde aquella apertura del 3 de julio y su producción como bateador ha disminuido desde entonces. En 49 partidos, registra una línea ofensiva de .259/.342/.518, con 12 home runs, 30 carreras impulsadas y un wRC+ de 127. La mayoría de los demás jugadores de MLB estarían encantados con esos resultados, pero su OPS de .860 durante ese periodo está muy por debajo de las marcas superiores a 1.000 que registró en cada una de las tres temporadas anteriores. Su wRC+ en ese periodo sería el más bajo desde 2020 y casi 50 puntos menor que el de la temporada pasada (172). La lesión de rodilla también ha limitado la velocidad que lo ayudó a robar 59 bases hace dos años. Este año solo suma 11 en 14 intentos.
Las lesiones relacionadas con el pitcheo ya se estaban acumulando durante las primeras temporadas de Ohtani en Estados Unidos. Después de 10 aperturas en 2018, sufrió un desgarro del ligamento colateral ulnar de su brazo derecho y necesitó una cirugía Tommy John. No lanzó en absoluto en 2019 y, cuando regresó al año siguiente, sufrió una distensión del flexor después de dos aperturas y no volvió a lanzar.
En 2021 y 2022 estuvo mayormente saludable y realizó 51 aperturas combinadas sin problemas importantes. A eso le siguieron 23 aperturas en 2023 antes de volver a sufrir un desgarro del UCL y someterse a su segunda cirugía importante de codo en cinco años. No lanzó al año siguiente y regresó al montículo después de casi dos años en 2025, cuando lanzó 47 innings en 14 aperturas. Esta temporada, ni siquiera llegó a los 90 innings antes de volver a ser apartado.
Ohtani está en su novena temporada en MLB y ha lanzado 614 ⅓ innings en su carrera; 428 ⅓ llegaron durante un periodo de tres años entre 2021 y 2023. Eso significa que casi 70% de sus innings de carrera se produjeron durante esas tres temporadas. En sus otras seis campañas combinadas, solo ha lanzado 186 innings.
Cuando Ohtani no está en el montículo, sigue siendo uno de los dos bateadores más valiosos del planeta, junto con Aaron Judge. Cuando está saludable, destroza a los pitchers rivales. Ganó un MVP en 2024 sin lanzar un solo pitch y volvió a ganarlo en 2025 a pesar de lanzar apenas 47 innings. ¿La lección? No necesita estar en el montículo para ser uno de los mejores jugadores del beisbol.
A medida que envejece, el desgaste físico de continuar lanzando se vuelve cada vez más difícil de justificar. Esta temporada es simplemente el ejemplo más reciente. Sigue siendo un jugador de nivel All-Star, pero no ha sido sobrehumano. Los Dodgers no le pagaron $700 millones para ver cómo su mayor habilidad se deteriora mientras persigue inútilmente más innings.
Ohtani lanzó a nivel de as esta temporada cuando estuvo en el montículo y, de haber mantenido ese ritmo, habría estado en la pelea por el Cy Young de la Liga Nacional. En lugar de perseguir un nuevo reconocimiento, el cuatro veces MVP ahora está en la lista de lesionados mientras se acercan los playoffs. Es la misma historia que hemos visto una y otra vez, con pequeñas variaciones, desde que debutó en MLB. Las exigencias físicas de ser tanto pitcher abridor como bateador de todos los días simplemente podrían ser demasiado para que su cuerpo las soporte.
A estas alturas, la única solución es que Ohtani deje de lanzar y se concentre en ser bateador. Incluso si los Dodgers encontraran de alguna manera la forma de reducir su carga de trabajo como pitcher, todavía tendría que prepararse como lanzador todos los días. Ohtani tendría que realizar sesiones de bullpen, mantener su programa habitual de pitcheo y preparar su codo derecho, operado quirúrgicamente en dos ocasiones, para lanzar a 100 mph cada pocos días. Esa es la carga que repetidamente ha descarrilado su carrera como pitcher.
Los Dodgers no necesitan que Ohtani lance. Tienen una rotación repleta de talento encabezada por Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Tyler Glasnow y, por el momento, Tarik Skubal. Snell y Glasnow han tenido problemas para mantenerse en el montículo, pero ambos tienen contrato al menos hasta la próxima temporada. Mientras tanto, jugadores como Justin Wrobleski, Emmet Sheehan y Roki Sasaki proporcionan profundidad adicional para la rotación. El pitcheo de Ohtani es un lujo del que Los Angeles puede darse el lujo de prescindir.
Durante años, Ohtani ha maravillado al beisbol con sus enormes home runs, velocidades de salida de otro mundo y actuaciones ofensivas que el juego nunca había visto antes. Su capacidad para lanzar lo hizo único, pero ya no vale la pena correr el riesgo. Su experimento de dos vías fue una de las hazañas más impresionantes en la historia del deporte. Continuarlo no vale la pena si eso significa perder la magia que puede crear con un bat en las manos.
En el plato, Ohtani es un superhéroe. En el montículo, es frágil. Ya no tiene sentido arriesgar al Ohtani bateador por tener la posibilidad de contar con el Ohtani pitcher.
Ohtani podría ser el Ícaro del beisbol. Aquello que lo hizo milagroso podría terminar siendo lo que lo haga volver a tocar tierra.
La diferencia es que Ohtani puede alejarse de su defecto fatal antes de que se convierta en su caída.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/09/2026, traducido al español para SI México.