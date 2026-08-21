Fernando Tatis Jr. vuelve a ser el gran showman del beisbol
Fernando Tatis Jr. está de regreso. Completamente.
El martes por la noche contra los Mets, Tatis Jr. tuvo el tipo de actuación que recordó los días en que dominaba las Grandes Ligas en 2021. No fue solamente porque conectó dos cuadrangulares, incluido un monumental batazo de 452 pies para abrir el partido. Tampoco por la espectacular atrapada con la que le robó a Francisco Lindor un grand slam. Fue por la manera en que lo hizo.
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Después de realizar una jugada atlética que parecía imposible, Tatis se quedó inmóvil y con el rostro inexpresivo sobre la franja de advertencia, mirando hacia el cuadro. Durante unos segundos tuvo al público de Citi Field en la palma de su guante, aumentando el dramatismo antes de voltear tranquilamente la pelota hacia su mano derecha, revelando finalmente que había realizado una atrapada que parecía imposible.
El momento provocó una celebración ensordecedora en la caseta de los Padres, mientras los aficionados de los Mets soltaron un lamento colectivo. Fue la imagen más cool que hemos visto de un jugador de MLB en años.
El gran showman del beisbol está de regreso.
El talento siempre estuvo ahí para Tatis, pero la manera en que ha jugado durante los últimos meses representa el regreso de aquel joven emocionante que alguna vez nos dejó a todos maravillados. Era ese tipo de talento de cinco herramientas que hace que los scouts se vuelvan locos y los aficionados enloquezcan. Pero no era solamente su talento, sino la manera en que jugaba. Era emocionante, disputaba cada partido con un sentido de abandono que resultaba tan fascinante como aterrador para los aficionados de los Padres. Se comportaba con una confianza suprema y un estilo incomparable. Poco después de llegar a las Grandes Ligas, Tatis se convirtió en el jugador favorito de tu amigo cool.
Entonces todo se descarriló. Comenzó a lidiar con problemas persistentes en el hombro en 2021, y eso fue seguido por una lesión en la muñeca que requirió múltiples cirugías y una suspensión por consumir la sustancia prohibida Clostebol, lo que desvió su carrera. Se perdió toda la temporada de 2022 y finalmente se sometió a una cirugía para reparar la subluxación del hombro izquierdo y el desgarro del labrum que lo habían aquejado durante buena parte de 2021.
Desde que regresó como jardinero la primavera siguiente, Tatis ha mostrado destellos de su antigua versión mientras se mantiene como una versión más contenida de aquel jugador. Hubo un momento en el que parecía destinado a ser un contendiente habitual al MVP. De hecho, si no hubiera sufrido una mala racha al final de la temporada 2020, quizá habría ganado uno. Después lideró la Liga Nacional con 42 jonrones en 2021, pese a jugar solamente 130 partidos, mientras registraba el mejor OPS de su carrera, con .975. Desde entonces ha sido un jugador realmente bueno de Grandes Ligas, pero no ha mostrado de manera constante la capacidad de adueñarse de los partidos como lo hacía antes de sus múltiples cirugías.
Tatis se perdió dos meses en 2024 debido a una reacción de estrés en el fémur derecho. A pesar de ello, terminó convirtiéndose en quizá el mejor jardinero del beisbol, ganó dos Guantes de Platino de la Liga Nacional (2023 y 2025) y produjo una temporada de 5.9 WAR el año pasado. Pero algo faltaba. La confianza suprema de sus primeros años había desaparecido, al igual que el remate con una sola mano en su swing, algo que probablemente eliminó para proteger su hombro. Quizá lo más evidente era que no parecía estar disfrutando como siempre lo había hecho al comienzo de su carrera. La producción regresó antes que la personalidad.
Mientras continuaba teniendo problemas de consistencia en el plato, Tatis modificó constantemente su swing. A comienzos de 2026, continuaba golpeando la pelota con tanta fuerza como siempre, pero no la estaba jalando y seguía conectando demasiados batazos hacia el suelo. El ángulo de lanzamiento promedio de Tatis durante los primeros dos meses de la temporada fue de cuatro grados, muy por debajo del promedio de MLB, de 12.5. No conectó su primer jonrón sino hasta el 30 de mayo ante los Nationals, cuando su porcentaje de slugging era de .307. Al finalizar mayo, Tatis tenía un wRC+ de 90, había jalado solamente 31.3% de las pelotas que puso en juego y registraba un porcentaje de batazos elevados de apenas 25.5%.
Entonces su temporada cambió por completo.
En 68 partidos desde el inicio de junio, Tatis batea para .290/.363/.522, con 14 jonrones, 42 carreras impulsadas, 14 bases robadas, un xwOBA de .387 y un wRC+ de 143. Ocupa el cuarto lugar de la Liga Nacional en fWAR (2.7) durante ese periodo. Los números subyacentes muestran a un bateador que cambió por completo la manera en que está impactando la pelota. Tatis ha jalado la pelota en 44.6% de las ocasiones, su porcentaje de batazos elevados aumentó a 35.6% y su ángulo de lanzamiento se duplicó hasta los ocho grados. Está jalando más la pelota y consiguiendo elevarla. No sorprende que esté produciendo más daño.
Puede haber una explicación sencilla para al menos parte de esa transformación: Tatis cambió drásticamente su postura de bateo. Hasta finales de mayo, tenía una postura abierta promedio de 12 grados. Desde el inicio de junio, esa cifra se ha triplicado hasta los 36 grados. Pasó de una postura relativamente cuadrada a una mucho más abierta y sus números han aumentado.
Si nos enfocamos en las últimas semanas, ha sido todavía mejor.
Desde el Juego de Estrellas, Tatis lidera la Liga Nacional en OPS (1.015), wRC+ (173) y xwOBA (.451), es segundo en jonrones (10), tercero en fWAR (1.6) y tiene más bases por bolas (19) que ponches (16). Conforme sus estadísticas han mejorado, también lo ha hecho su confianza.
A los 27 años, Tatis vuelve a mostrar esa capacidad de cambiar por completo un partido que lo convirtió en la joven estrella más eléctrica del beisbol. El estilo está de regreso. El swing está de regreso. Los jonrones de larguísimo alcance, los bat flips y las atrapadas imposibles están de regreso. Lo más importante es que Tatis parece estar disfrutando nuevamente.
El beisbol es mejor cuando él se divierte jugándolo.
Bienvenido de vuelta, Fernando Tatis Jr. Te extrañábamos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/08/2026, traducido al español para SI México.