MLB: El brillo se apaga en el shortstop
El glamour se ha ido del shortstop, especialmente entre los veteranos de la posición. La semana pasada, los Nationals dejaron de contar con C.J. Abrams como campocorto y lo trasladaron a la segunda base para darle el puesto a Nasim Nunez, debido a las deficiencias defensivas de Abrams en las paradas cortas. Esto ocurrió después de que los Yankees dejaran de apostar por Anthony Volpe y Jose Caballero para promover a George Lombard Jr., mientras los Mariners hicieron lo propio con J.P. Crawford, los Twins con Brooks Lee y los Brewers con Joey Ortiz. Y la lista continúa.
Si a eso le sumamos una gran cantidad de lesiones, además de la edad y una regresión inusual entre varios de los principales referentes de la posición, el resultado es un cambio generacional en una de las posiciones más llamativas del beisbol. ¿Qué tan grande es?
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- El promedio de bateo de los shortstops en MLB es de .244, el peor registro para la posición desde 1975.
- El shortstop, con un OPS+ de 95, solo está por encima del catcher (91) entre las posiciones menos productivas de MLB.
- Ningún shortstop calificado de 30 años o más está teniendo siquiera una temporada promedio (OPS+ de 100 o superior). Ninguno. Es apenas la tercera vez que esto ocurre en los últimos 25 años, después de 2013 y 2019.
La temporada pasada hubo ocho shortstops treintañeros que tuvieron buenas campañas. ¿Qué les pasó? Aquí está la respuesta:
Mookie Betts, Dodgers, 33 años. Se perdió 37 juegos y está teniendo la peor temporada de su carrera en promedio de bateo (.236), porcentaje de embasado (.292) y OPS (.701). Lo más sorprendente de todo es que está siendo dominado por las rectas de cuatro costuras (.178).
Xander Bogaerts, Padres, 33 años. Batea para .221, la cifra más baja de su carrera. Al anticiparse a los lanzamientos de alta velocidad, está jalando la pelota más que nunca y se ha vuelto vulnerable ante los lanzamientos que no son rectas (.177).
Carlos Correa, Astros, 31 años. Fue trasladado a la tercera base y solo ha disputado 32 juegos después de sufrir un desgarro en un tendón del tobillo.
J.P. Crawford, Mariners, 31 años. El cambio a la tercera base, una inflamación en la muñeca izquierda y un promedio de bateo de .212 han provocado una temporada irregular.
Francisco Lindor, Mets, 32 años. Las lesiones lo han limitado a 66 juegos, apenas tres bases robadas, un promedio de bateo de .244 y la peor velocidad de sprint de su carrera.
Trevor Story, Red Sox, 33 años. Las lesiones, una vez más, han provocado que solo dispute 41 juegos y tenga un promedio de .206.
Dansby Swanson, Cubs, 32 años. Ha registrado las peores marcas de su carrera en promedio de bateo (.216) y porcentaje de embasado (.300), mientras continúa prácticamente sin producir ante lanzamientos que no son rectas (.160), el quinto peor registro entre los bateadores que han enfrentado al menos 1,500 pitcheos.
Trea Turner, Phillies, 33 años. Registra los peores números de su carrera en una temporada completa en promedio de bateo (.247) y porcentaje de embasado (.298), mientras ha retrocedido lo suficiente a la defensiva como para volver a generar especulaciones sobre un posible traslado a los jardines.
A esto hay que añadir las temporadas por debajo de lo esperado de Corey Seager, de 32 años, con los Rangers; Willy Adames, de 30, con los Giants; y Gunnar Henderson, de 25, con los Orioles. La posición atraviesa un evidente retroceso.
Los Yankees (Lombard Jr.), Braves (Jim Jarvis), Tigers (Kevin McGonigle) y Brewers (Cooper Pratt, cuando esté saludable) están entre los contendientes que apostarán por novatos en el tramo final de la temporada, algo que los Mariners intentaron antes de que Colt Emerson ingresara a la lista de lesionados. Los Nationals podrían hacer lo mismo con Seaver King, mientras que los Red Sox podrían recurrir a Franklin Arias. No es tan arriesgado como parece. Ya lo hemos visto antes con Kevin Elster (Mets de 1986), Brandon Crawford (Giants de 2011), Andrelton Simmons (Braves de 2012), Carlos Correa (Astros de 2015), Seager (Dodgers de 2015) y otros. El talento no se debe contener cuando se trata de una posición de tanta importancia.
Tradicionalmente, el shortstop ha sido la posición más joven del campo porque requiere alcance y atletismo, y normalmente se exige que el jugador sea primero un especialista defensivo y después un bateador. Pero a medida que el juego se vuelve más rápido, la juventud se impone a la experiencia más que nunca. Los contratos de largo plazo para jugadores del cuadro interior cuando atraviesan la treintena nunca habían lucido tan mal.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/08/2026, traducido al español para SI México.