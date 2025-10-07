De Fernando Valenzuela a Sergio Romo: las gestas más grandes de los mexicanos en playoffs de MLB
La Postemporada de MLB es el escenario que define el legado y la trascendencia de un pelotero. La historia de los jugadores mexicanos en esta etapa se ha escrito, en su gran mayoría, desde el bullpen y el montículo, con lanzadores que han demostrado una capacidad sobresaliente para manejar la presión que impone el camino al Clásico de Otoño.
Cerca de 20 jugadores nacidos en México han participado en la Serie Mundial , pero un puñado de ellos ha firmado actuaciones icónicas y decisivas, revirtiendo series, asegurando el out final o estableciendo récords de victorias que perduran hasta la actualidad.
Fernando Valenzuela y el juego decisivo de 1981
En 1981, la irrupción de Fernando Valenzuela cambió la historia de los Dodgers y la del beisbol mismo. Con apenas 20 años, el “Toro” ganó el premio Cy Young y el Novato del Año de la Liga Nacional, algo inédito para un jugador.
Pero fue en la Serie Mundial de esa misma temporada que su mito alcanzó proporciones legendarias.
La actuación más icónica de su carrera en postemporada ocurrió durante el Juego 3 de la Serie Mundial de 1981 contra los New York Yankees. Los Dodgers llegaron a Chavez Ravine con una desventaja de 0-2 en la serie, lo que colocaba al equipo y al pitcher de 20 años bajo una presión extrema para evitar una situación de la que ningún equipo se había recuperado antes.
Fernando lanzó las nueve entradas completas de 147 lanzamientos, repartió seis ponches y, a pesar de que otorgó siete bases por bola, mantuvo a raya al rival para firmar una victoria 5-4 que cambió el rumbo de la serie. Los Dodgers, inspirados por la hazaña de “El Toro” de Etchohuaquila, ganaron los siguientes tres encuentros y se proclamaron campeones de la Serie Mundial de 1981.
Aurelio López: el humo de los Tigres de Detroit en 1984
Tres años después de la gesta de Valenzuela, otro brazo mexicano volvió a brillar en el escenario más grande. Aurelio López, conocido como “Señor Smoke”, se convirtió en la roca del bullpen de los Detroit Tigers campeones de 1984. Con una temporada regular dominante de 10 victorias, 1 derrota y 14 salvamentos, López llegó a la Serie Mundial como un veterano que sabía cuándo apretar el gatillo.
Frente a los Padres de San Diego, su actuación fue impecable. Lanzó tres entradas en blanco, permitió solo un hit y ponchó a cuatro sin otorgar base alguna. Su efectividad fue de 0.00 en el Clásico de Otoño, prueba de su dominio absoluto en momentos de máxima presión.
José Urquidy, el máximo ganador en el Clásico de Otoño
José Urquidy ha forjado un nicho único en la historia al convertirse en el lanzador latinoamericano con la mayor cantidad de victorias en la Serie Mundial, acumulando tres triunfos en el Clásico de Otoño. Urquidy logró esta hazaña en tan solo tres años con la organización de los Astros de Houston, con una victoria en 2019 y dos en 2021.
Su primera gran actuación se produjo en el Juego 4 de la Serie Mundial de 2019 contra los Washington Nationals, un partido clave con la serie 2-1 en contra. Urquidy respondió con una apertura crucial de 5.2 entradas en blanco en las que permitió solo dos hits y ponchó a cuatro, lo que permitió a los Astros igualar la serie y obtener su primera victoria en el Clásico de Otoño.
Volvió a brillar en 2021, cuando ganó otro juego como abridor y sumó un triunfo más como relevista en el Juego 5 contra Atlanta. Gracias a ello, Urquidy se metió al libro de récords de la Serie Mundial, con una efectividad de 1.23 en sus primeras 14.2 entradas.
Julio Urías y el último out de la Serie Mundial en 2020
Julio Urías firmó la actuación de clausura más definitiva para un mexicano en la historia reciente de la postemporada, al lanzar el out final que le dio el campeonato a los Dodgers en la Serie Mundial de 2020. En el decisivo Juego 6 contra los Tampa Bay Rays, el culichi entró como relevista extendido: lanzó 2.1 entradas inmaculadas, sin permitir hits ni carreras y recetó cuatro ponches.
El rendimiento de Urías en esa postemporada fue dominante. Terminó con marca de 4 ganados y 0 perdidos, 1 salvamento y una efectividad de 1.17 en 23.0 entradas de labor. Además, se convirtió en el lanzador mexicano con más victorias en la historia de los playoffs de la MLB, con 8 triunfos acumulados , superando la marca anterior de Fernando Valenzuela.
Sergio Romo, el arte del cierre y la dinastía de San Francisco
Sergio Romo fue una pieza fundamental en la dinastía de los San Francisco Giants, que ganó tres Series Mundiales en un lapso de cinco años —2010, 2012, 2014—. “El Mechón”, un especialista en el bullpen, demostró la capacidad de los relevistas mexicanos para dominar en situaciones de alta tensión.
Su contribución en la Serie Mundial de 2014 fue particularmente destacada. Romo participó en dos juegos, lanzó 2. 2 entradas sin permitir carreras, registró cuatro ponches y ayudó a los Giants a asegurar su tercer anillo de campeonato.
Uno de los momentos más memorables, por supuesto, fue en el Juego 4 de la Serie Mundial de 2012, cuando selló el campeonato para San Francisco con un ponche a Miguel Cabrera, el Jugador Más Valioso de esa temporada.
Con el marcador 4-3 y dos outs en la novena entrada, Romo lanzó un slider perfecto que dejó al venezolano petrificado y le dio a los Giants su segundo título en tres años.
Bateadores mexicanos destacados en playoffs
Si bien la mayoría de peloteros mexicanos destacados en postemporada han sido pitchers, también varios bateadores han dejado huella con números impresionantes y momentos clave en octubre.
Vinny Castilla
El antesalista oaxaqueño, uno de los mejores toleteros mexicanos de la historia, brilló en las series divisionales y de campeonato. En 17 juegos de postemporada con Rockies, Braves y Astros compiló un promedio de bateo de .350 —21 hits en 60 turnos—, con 5 cuadrangulares y 12 carreras impulsadas.
Sus 5 jonrones en playoffs son la mayor cantidad para un jugador nacido en México. Destaca su feroz rendimiento en la Serie Divisional de la Liga Nacional de 1995, cuando bateó .467 con 3 cuadrangulares.
Aurelio Rodríguez
El tercera base mexicano disputó la Serie Mundial de 1981 con Yankees y tuvo el promedio de bateo más alto para un mexicano en Clásico de Otoño con .417. Bateó 5 hits en 12 turnos.
Ningún otro bateador mexicano ha conectado más hits en una misma Serie Mundial. Aunque los Yankees cayeron ante Dodgers, Rodríguez lució con el madero en los cuatro juegos que disputó.
Benjamín Gil
Infielder utility de los Angels en 2002, participó en la Serie Mundial contra San Francisco y, aunque fue usado principalmente como sustituto, dejó números extraordinarios: conectó 4 hits en 5 turnos para un astronómico promedio de .800
Erubiel Durazo
Pieza de cambio ofensivo para Arizona Diamondbacks en 2001, Durazo se inscribió en la historia al impulsar la primera carrera producida por un mexicano en Serie Mundial.
En el Juego 7 de 2001 ante Yankees, entró como emergente y pegó un doblete crucial en la octava entrada que empató el juego y envió a home a Luis González. Ese batazo fue importantísimo en la épica remontada de Arizona que terminó consiguiendo el campeonato. Durazo bateó .364 en esa Serie Mundial, con 4 hits en 11 turnos.