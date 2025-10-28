Freddie Freeman, otra vez: Dodgers vencen a Blue Jays después de 18 entradas y toman control de Serie Mundial
Los Dodgers vencieron 6-5 a los Blue Jays en 18 entradas con un jonrón decisivo de Freddie Freeman, y tomaron ventaja 2-1 en la Serie Mundial.
Con un épico jonrón de Freddie Freeman, los Dodgers de Los Ángeles vencieron la noche del lunes 6-5 a los Azulejos de Toronto en un partido que igualó el récord de duración en una Serie Mundial con 18 entradas.
Te puede interesar: Alejandro Kirk, el catcher de los Blue Jays que desafió a los scouts
Los vigentes campeones de las Grandes Ligas prevalecieron tras casi siete horas de un maratónico partido que concluyó con un jonrón de Freeman, que hizo estallar de júbilo a las gradas del Dodger Stadium, todavía repletas de público poco antes de la medianoche.
Los Dodgers se adelantaron 2-1 en el global de la serie y pueden revalidar el título si ganan los dos siguientes partidos de martes y miércoles también ante su público.
Published |Modified