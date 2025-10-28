SI Mexico

Freddie Freeman, otra vez: Dodgers vencen a Blue Jays después de 18 entradas y toman control de Serie Mundial

Los Dodgers vencieron 6-5 a los Blue Jays en 18 entradas con un jonrón decisivo de Freddie Freeman, y tomaron ventaja 2-1 en la Serie Mundial.

Freddie Freeman se convirtió, una vez más, en el héroe de los Dodgers de Los Ángeles.
Con un épico jonrón de Freddie Freeman, los Dodgers de Los Ángeles vencieron la noche del lunes 6-5 a los Azulejos de Toronto en un partido que igualó el récord de duración en una Serie Mundial con 18 entradas.

Los vigentes campeones de las Grandes Ligas prevalecieron tras casi siete horas de un maratónico partido que concluyó con un jonrón de Freeman, que hizo estallar de júbilo a las gradas del Dodger Stadium, todavía repletas de público poco antes de la medianoche.

Los Dodgers se adelantaron 2-1 en el global de la serie y pueden revalidar el título si ganan los dos siguientes partidos de martes y miércoles también ante su público.

