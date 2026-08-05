Heliot Ramos: Los Yankees cubren una necesidad clave en el acuerdo con los Giants
Uno de los mayores pendientes de los Yankees rumbo a la fecha límite de cambios del lunes era incorporar un bateador derecho, de preferencia alguien que pudiera aportar ofensivamente detrás del plato o en los jardines. Se tomaron su tiempo para cerrar un movimiento, pero finalmente consiguieron exactamente eso al acordar con los Giants la adquisición del jardinero Heliot Ramos.
El cambio completo envía a Ramos a New York a cambio del prospecto zurdo Henry Lalane, el prospecto número 5 de la organización, de acuerdo con MLB Pipeline. También llegará a San Francisco Kaeden Kent, hijo del miembro del Salón de la Fama de MLB Jeff Kent. Kaeden era el prospecto número 13 de los Yankees.
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Apenas un día después de sumar al poderoso bateador zurdo Luis Garcia Jr., los Yankees reforzaron aún más una alineación disminuida al incorporar a Ramos. El pelotero de 26 años todavía tiene tres años más de control contractual, ya que no será agente libre sino hasta el receso entre las temporadas 2029 y 2030. Bateador derecho, Ramos registra un OPS de .728 esta temporada, con nueve jonrones y 34 carreras impulsadas en 74 juegos. Fue All-Star en 2024, cuando conectó 22 cuadrangulares y produjo 72 carreras, y suma 52 jonrones en las últimas tres temporadas.
Veamos las calificaciones del cambio.
Yankees
Los Yankees cubrieron una necesidad con la llegada de Ramos, quien ayudará a cubrir los jardines mientras Aaron Judge y Cody Bellinger permanecen fuera por lesión. Ramos es una incorporación interesante. No destaca particularmente por su defensa, aunque esta temporada ha jugado en ambas esquinas de los jardines. En el plato presenta una elevada tasa de ponches (26.8%) y un porcentaje muy bajo de bases por bolas (5.2%), pero es muy efectivo contra lanzadores zurdos (OPS de .847 de por vida frente a LHP) y posee un sólido poder al bate.
Cómo encajará cuando los Yankees recuperen a todos sus titulares sigue siendo una incógnita, aunque esa respuesta puede esperar hasta que realmente sea necesaria. Lo más probable es que se convierta en un bateador de platoon, enfrentando principalmente a pitchers zurdos. Por ahora, los Yankees agregan poder a una alineación que ha sufrido en ausencia de Judge, al tiempo que consiguen el bateador derecho que tanto necesitaban. Además, Ramos podría convertirse en una pieza importante para el futuro de la organización, considerando que estará bajo control del equipo durante los próximos tres años.
El jugador de 26 años podría mejorar de forma importante sus números ofensivos en New York, luego de haber disputado toda su carrera en el amigable para los pitchers Oracle Park, donde se convirtió en el único bateador derecho en conectar un jonrón hacia la famosa McCovey Cove. Su capacidad para batear hacia todos los sectores del campo se adapta bien al conocido short porch del jardín derecho del Yankee Stadium. Tres de los nueve jonrones que ha conectado esta temporada fueron hacia el jardín derecho o el derecho-central, por lo que no debería tener demasiados problemas para superar la barda de 314 pies del jardín derecho en el Bronx.
Calificación: B+
Giants
Es una buena incorporación para los Giants, que reciben al prospecto número 5 de los Yankees, el zurdo de 6 pies y 7 pulgadas Henry Lalane. El pitcher de 22 años ha lanzado en Single A y High A durante la temporada 2026, donde registra una ERA de 2.77, con 98 ponches y 26 bases por bolas en 78 entradas. Lalane cuenta con una recta de gran nivel que este año ha alcanzado las 98 millas por hora, además de un buen cambio de velocidad en su repertorio. Se sometió a una cirugía de hombro después de la temporada 2025, pero ha lucido excelente desde su regreso al montículo.
Kent es otro prospecto de calidad que los Giants incorporarán a su sistema de ligas menores. Como parador en corto, Kent habría tenido complicado llegar a las Grandes Ligas con los Yankees, quienes cuentan con George Lombard Jr. y Dax Kilby en esa posición dentro de su sistema de desarrollo, pero la antigua selección de tercera ronda representa una sólida incorporación para San Francisco. Esta temporada batea para .302, con OPS de .792 en High A, además de seis jonrones, 43 carreras impulsadas y 20 bases robadas en 76 juegos. Su camino hacia las Grandes Ligas también luce competido con los Giants, que tienen a Josuar Gonzalez, Luis Hernández, Jhonny Level y Gavin Klein como sus cuatro principales prospectos del cuadro interior.
Los Giants buscan rejuvenecer su roster, y desprenderse de Ramos a cambio de un par de prospectos contribuirá a ese objetivo. Aun así, considerando el tiempo de control contractual que todavía tenía Ramos, es posible que San Francisco hubiera podido obtener un poco más por él. Los Giants han estado muy activos en la fecha límite de cambios, tras desprenderse de Luis Arraez, Robbie Ray y ahora Ramos.
Calificación: B-
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/08/2026, traducido al español para SI México.