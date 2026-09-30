Home run de Bohm mantiene con vida a los Phillies ante los Bravos

Los Phillies de Filadelfia evitaron este miércoles la eliminación al derrotar 4x3 en diez entradas a los Bravos de Atlanta, gracias a un jonrón decisivo de Alec Bohm, e igualaron 1-1 la serie de comodines de la Liga Nacional, pactada al mejor de tres juegos.

Filadelfia parecía encaminado a la derrota hasta la octava entrada, cuando sus principales figuras respondieron en el momento más delicado.

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Kyle Schwarber abrió la reacción con un cuadrangular solitario y, de inmediato, Bryce Harper conectó otro vuelacercas para empatar el encuentro 3x3 ante el relevista Dylan Lee.

Harper encontró así la redención luego de una acción desafortunada en la séptima entrada, cuando no pudo controlar una pelota profunda que permitió a Atlanta tomar ventaja en el marcador.

"Probablemente debería haber atrapado esa bola en el jardín derecho, obviamente, así que tenía que dar la talla por mi equipo en ese momento", dijo Harper.

El partido se extendió a entradas extras y allí apareció Bohm.

Con dos outs en la décima, el antesalista envió la pelota por encima de la cerca del jardín derecho para romper la igualdad y devolverles la ventaja a los Phillies.

"La verdad es que no sé muy bien qué pasó", dijo Bohm. "Estaba tratando de llevar la pelota hacia el poste de foul y la mandé al jardín derecho, así que me quedo con eso".

La ofensiva de Filadelfia también recibió el impulso emocional de la reacción de Schwarber y Harper.

"No hay dos mejores jugadores para contraatacar que él y Kyle", señaló Bohm. "Fue bastante emocionante. Fue una excelente manera de responder. Esa es la razón por la que ganamos el partido".

Atlanta todavía tuvo una oportunidad en la parte baja de la décima, pero el relevista Andrew Painter, en su debut en postemporada, resistió la presión.

Tras permitir dos imparables, ponchó al bateador emergente Dominic Smith para sellar una victoria que mantuvo con vida a los Phillies.

El ganador de la serie avanzará a la ronda divisional para enfrentarse desde el sábado a los Dodgers de Los Ángeles, vigentes campeones de las Grandes Ligas. AFP