Las increíbles historias detrás de los 10 jonrones más oportunos en la historia de MLB
La temporada 2026 comienza con el beisbol teniendo el impulso a su favor, especialmente por lo espectacular que terminó la anterior. El brillo del Juego 7 de la World Series sigue resplandeciendo incluso cuatro meses después.
Es el único juego de beisbol en la historia que ha tenido tres de las 12 jugadas más oportunas de todos los tiempos, según la métrica de probabilidad de campeonato añadida (cWPA): el doble play final conectado por Alejandro Kirk, de los Blue Jays, con la carrera del empate en tercera base (No. 4), y los jonrones de Will Smith, de los Dodgers, en la 11ª entrada (No. 5), y de Miguel Rojas, en la novena (No. 12).
El Juego 7 nos recordó, con una repetición sin precedentes, cómo la historia se escribe al filo de la navaja. Un lanzamiento… un swing… y de pronto los campeonatos pueden cambiar de manos. Los jonrones fueron particularmente sorprendentes porque se conectaron con las bases vacías, no en medio de la tormenta que suele acompañar a un rally. Ambos llegaron ante sliders colgados, uno lanzado por Shane Bieber y el otro por Jeff Hoffman. Basta ver la ubicación de esos lanzamientos.
Ay.
Eso me hizo preguntarme: ¿los pitcheos rompientes colgados forman parte del ADN de los jonrones históricos? ¿Qué propiedades tienen en común los cuadrangulares más oportunos?
Así que revisé los 10 jonrones más grandes según el cWPA. No es la misma lista que los jonrones más famosos. El cuadrangular de Kirk Gibson en la World Series de 1988, por ejemplo, llegó en el Juego 1 y quedó fuera del top 10 tras los dos del año pasado. Y batazos icónicos como el de Carlton Fisk en 1975, el 715 de Hank Aaron o el “called shot” de Babe Ruth tampoco aparecen aquí. Esto es, en gran medida, un ejercicio matemático: ¿qué jonrones aumentaron más la probabilidad de que un equipo ganara la World Series?
Resulta que el veneno del pitcheo rompiente colgado no forma parte de un patrón histórico, sino que refleja la tendencia moderna de lanzar menos rectas.
De los 10 jonrones más oportunos, siete se conectaron ante rectas y solo tres ante lanzamientos rompientes, incluidos los dos del año pasado. Hoffman tiró su slider con cuenta de 3–2 y Bieber con 2–0. Así es el beisbol moderno: pasivo-agresivo con el spin. Las rectas (incluidos los cutters) alcanzaron un mínimo histórico del 54.8% la temporada pasada. En la postemporada bajaron a 52.5%, desde 62.9% hace apenas 10 años.
Sumergirse en los lanzamientos, las cuentas y los jugadores detrás de los 10 jonrones más grandes es como secuenciar el ADN de momentos históricos. Esto es lo que también encontramos incrustado en los cuadrangulares más oportunos:
Los dos jonrones más oportunos en la historia del beisbol fueron conectados por catchers derechos llamados Smith.
Cuidado con el fondo del lineup. Entre los 10 jonrones más grandes, el de Will Smith es el único conectado por un bateador ubicado en alguno de los tres primeros puestos del orden al bate.
Posición en el orden al bate
Posición en el orden
Jonrones en el Top 10
1-3
1
4-6
5
7-9
3
No fue titular
1
Cuidado con el veterano astuto. La edad promedio de los bateadores que conectaron los 10 jonrones más importantes es de 32.4 años. La edad mediana es de 34.
Estamos en una edad dorada de jonrones históricos. Cinco de los 30 cuadrangulares más grandes se han conectado en los últimos dos años: Will Smith (2), Miguel Rojas (6), Freddie Freeman (18), Bo Bichette (28) y George Springer (30). Cuatro de ellos se conectaron en Rogers Centre en Toronto.
De los 100 mejores jonrones, solo un pitcher ha permitido tres de ellos: Byung-Hyun Kim, de Arizona, todos en los Juegos 4 y 5 de la World Series de 2001.
Tenemos información sobre la cuenta en 254 de los 300 jonrones más importantes. Entre ellos, 43% se conectaron en el primer o segundo lanzamiento. Solo dos turnos llegaron a 10 lanzamientos: Frankie Crosetti en el Juego 2 de la World Series de 1938 y DJ LeMahieu en el Juego 6 de la ALCS de 2019.
Yogi Berra conectó más jonrones dentro del Top 300 que cualquier otro jugador:
Jugadores con más jonrones dentro del Top 300
Jugador
Jonrones en el Top 300
Yogi Berra
5
José Altuve
4
Johnny Bench
4
Mickey Mantle
4
Duke Snider
4
George Springer
4
Yordan Álvarez
3
Cody Bellinger
3
Gil Hodges
3
He tenido la fortuna de estar en el estadio para cinco de los 10 jonrones más importantes y 25 de los 46 primeros. Cada uno es sorprendente a su manera. Cada uno es una huella digital de la historia que cuenta su propia historia. Aquí están los 10 mejores y sus historias.
10. Willie Stargell (29.25% de cambio en la probabilidad del título), Juego 7 de la World Series de 1979
Willie Stargell tenía 39 años cuando se presentó al plato frente al zurdo de los Orioles, Scott McGregor, con sus Pirates abajo 1–0. Había un corredor en base y un out. McGregor apenas había realizado 60 lanzamientos, incluidos solo cuatro al enfrentar dos veces a Stargell, quien había conectado un sencillo y un doble al batear el segundo pitcheo de cada turno.
El veterano no estaba dispuesto a esperar para atacar a un pitcher que había estado dominando la zona. McGregor lanzó una recta en el primer pitcheo, sobre el plato y ligeramente baja. Stargell se le fue encima y envió un elevado hacia el bullpen de Pittsburgh para tomar ventaja 2–1 en un juego que terminaría 4–1. Es el único jonrón del Top 10 conectado al primer lanzamiento.
El cuadrangular de Stargell fue parte de una de las grandes actuaciones en un juego decisivo de World Series. Sus nueve bases totales siguen siendo récord en un Juego 7. Pero no se puede contar la historia de “Pops” sin mencionar su liderazgo.
En la octava entrada, con el marcador aún 2–1, el manager de los Pirates, Chuck Tanner, llamó al relevista Kent Tekulve con dos corredores en base. Stargell, el primera base, caminó hasta el montículo para hablar con él.
—“Teke, muéstrale a la gente por qué eres el mejor de la National League”, le dijo Stargell.
—“Y si no crees que puedes hacerlo, entonces tú juegas primera base y yo lanzo.”
9. Joe Carter (30.28%), 1993 World Series Game 6
Todo comenzó con una señal ominosa para cualquier pitcher que protege una ventaja de 6–5 en la novena entrada: Mitch Williams de los Phillies otorgó base por bolas a Rickey Henderson de los Blue Jays—¡en cuatro lanzamientos! Fue la quinta vez que Williams caminó a Henderson en sus 10 enfrentamientos de por vida.
Henderson inició este turno con un poco de su agudísimo juego mental. Pidió tiempo justo cuando Williams, con la cabeza agachada y profundamente concentrado, estaba por lanzar su primer pitcheo. Williams tuvo que detenerse torpemente a mitad del movimiento al ver que el umpire Dana DeMuth concedía tiempo. El tono quedó establecido; Rickey sería quien dictaría las condiciones.
Una recta descontrolada siguió a otra. Con cuenta de 2–0, el catcher Darren Daulton visitó a Williams en la lomita para calmarlo. No ayudó. Henderson, sin intención de hacer swing, amagó con un toque de bola. Williams volvió a fallar alto y afuera. Henderson volvió a amagar con toque en cuenta de 3–0 y Williams nuevamente erró alto y afuera. La mecha estaba encendida.
Devon White bateó a continuación y terminó elevando, pero Henderson siguió exigiendo la atención de Williams. Williams hizo cuatro tiros a primera base durante el turno de nueve lanzamientos y utilizó el slide-step en siete de esos nueve pitcheos. El slide step es un movimiento abreviado diseñado para defender mejor un intento de robo, pero Williams no lo había utilizado ese año.
Paul Molitor siguió con un sencillo en el tercer lanzamiento que vio de Williams, todos ejecutados con el slide step.
Frente a Carter, Williams continuó lanzando exclusivamente con el slide step con Henderson en segunda base, una decisión poco común. El zurdo falló alto y afuera con rectas en sus dos primeros pitcheos. Con cuenta de 2–0, Williams colocó una recta por el centro. Carter la dejó pasar para strike.
El siguiente lanzamiento fue un slider de quiebre pronunciado, abajo y adentro. Carter reaccionó como si esperara una recta. Tiró y falló de manera aparatosa. Carter diría después que perdió la pelota en la camiseta del segunda base Mickey Morandini, quien mantenía a Henderson cerca de la intermedia.
Carter, un reconocido bateador que adivina lanzamientos, supuso que Williams volvería con otro slider con cuenta de 2–2. Carter vio a Williams negar con la cabeza la seña de Daulton.
Están jugando conmigo, pensó Carter. Va a tirar un slider.
Williams quería lanzar una recta alta y afuera, buscando ya fuera un swing fallido o un elevado débil hacia el jardín derecho. El derecho Carter era un bateador totalmente de jalón. De sus 396 jonrones de carrera, solo dos fueron hacia el campo contrario.
“Casi en cuanto salió de mis manos”, dijo Williams, “supe que cometí un error”.
Williams jaló su recta hacia abajo y adentro—directamente a la zona nitro de Carter. Atribuyó su error fatal a lanzar con el slide step. Estar esperando un slider permitió a Carter mantenerse balanceado en lugar de precipitarse ante un lanzamiento cómodo y jalarlo de foul. Carter la envió por encima de la barda del jardín izquierdo.
8. Howie Kendrick (32.9%), 2019 World Series Game 7
Los Nationals perdían ante los Astros, 2–0, en la séptima entrada cuando el abridor de Houston, Zack Greinke, comenzó a tambalearse. Anthony Rendon conectó jonrón. Juan Soto recibió base por bolas. El manager A.J. Hinch trajo a Will Harris para enfrentar a Kendrick.
En el primer lanzamiento de Harris, Kendrick, un bateador designado de 35 años, hizo swing por encima de una curva desagradable de arriba hacia abajo. Harris volvió con su mejor pitcheo, una recta cortada, y la colocó en una buena zona, abajo y afuera.
De alguna manera Kendrick conectó el jonrón más importante en la historia de los Nationals, un cuadrangular de dos carreras que transformó un déficit de 2–1 en una ventaja de 3–2. La pelota golpeó el poste de foul del jardín derecho. Los Nationals ganarían, 5–2.
¿Qué tan extraño fue ese jonrón?
Fue el primer cuadrangular de Kendrick hacia el campo contrario en tres años y el último de solo 12 que conectó hacia el lado opuesto en sus 15 años de carrera.
Habría sido jonrón en solo 10 de los 30 parques de Grandes Ligas.
Desde que comenzó el seguimiento de lanzamientos en 2008, Kendrick había visto 752 rectas en ese sector bajo y afuera de la zona de strike. Esta fue la única que conectó para jonrón.
7. Yogi Berra (34.32%), 1960 World Series Game 7
Este parece un poco extraño para estar en la lista por lo temprano que ocurrió en el juego—sexta entrada. Pero entra en la lista porque convirtió un déficit de dos carreras en una desventaja de solo una en un Juego 7 de Serie Mundial de vida o muerte. De hecho, fue el primero de tres jonrones de esta lista provenientes del mismo partido.
Los Yankees perdían ante los Pirates, 4–2, cuando Berra bateó frente a Elroy Face con dos corredores en base. Berra hizo foul al primer lanzamiento. Face luego retó a Berra con una recta por dentro. Berra, de 35 años, la envió al segundo nivel del jardín derecho, justo dentro del poste de foul.
6. Miguel Rojas (34.91%), 2025 World Series Game 7
A dos outs de que los Blue Jays conquistaran la Serie Mundial, Hoffman falló con un pésimo slider ante Rojas para llevar la cuenta a 3–2. Hoffman sabía que no podía otorgar base por bolas a Rojas, un error que llevaría a Shohei Ohtani al plato como la carrera de la ventaja. ¿Qué lanzamiento debía tirar como strike seguro?
A) Recta? Tenía sentido. Hoffman lanza su recta de cuatro costuras de 96 mph más que cualquier otro pitcheo. Desde el 16 de septiembre había tirado 104 rectas y permitido un solo hit, un sencillo. Los bateadores estaban de 1-por-21 (.048) contra su four-seamer en las seis semanas previas.
Además, Rojas tiene problemas contra la velocidad. No había conectado jonrón contra una recta de cuatro costuras de 96+ mph en seis años (3 de septiembre de 2019), bateando .207 frente a 555 de esos pitcheos.
B) Slider? Es un gran lanzamiento para provocar swings fuera de la zona, pero es peligroso como pitcheo de strike a strike.
Hoffman y Kirk eligieron slider. Hoffman sabía que no podía lanzar otro que no fuera competitivo como el anterior. Guió el slider para asegurarse de que fuera strike. Tenía 300 rpm menos, tres pulgadas menos de caída vertical y tres pulgadas menos de quiebre horizontal. En términos simples, fue un hanger. Era el único lanzamiento que Rojas podía convertir en jonrón.
Centro-adentro. Jonrón. Juego empatado.
Rojas, de 36 años, bateaba noveno. Entre los 150 mejores jonrones, solo dos fueron conectados por jugadores que comenzaron el juego en el noveno turno del orden: Rojas y Bucky Dent (desempate de la AL de 1978, No. 119). Fue el primer jonrón que Rojas conectó ante un pitcher derecho en todo el año (sin contar a un jugador de posición).
5. Bobby Thomson (35.56%), 1951 NL Tiebreaker Game 3
Este es el único jonrón de temporada regular entre los mejores 57 de la lista. Thomson ganó el banderín para los Giants al enviar una recta alta y adentro en cuenta de 0–1 del relevista de Brooklyn Ralph Branca hacia las gradas del jardín izquierdo en el Polo Grounds. Con un out en la parte baja de la novena, ese swing convirtió un déficit de 4–2 en una victoria de 5–4 que aseguró el banderín.
Pero, ¿sabía Thomson lo que venía?
Los Giants robaban señas en la segunda mitad de esa temporada desde una ventana en el jardín central del Polo Grounds. (También robaban señas en la carretera a veces, aunque no se atrevían a hacerlo en Brooklyn). Branca se enteró del sistema unos dos años después. En 1962, Associated Press reportó que los Giants usaban un sistema de espionaje. En 2001, The Wall Street Journal detalló el esquema.
Consultado al respecto entonces, Thomson dijo:
“Claro, he tomado señas, obviamente, de la manera no muy agradable en que lo hacían los Giants. ¿Pero ocurrió en ese lanzamiento fatídico? No, no ocurrió. Si quieren creerme, está bien. Si no, O.K.”
4. Bill Mazeroski (36.74%), 1960 World Series Game 7
Mazeroski abrió la parte baja de la novena frente a Ralph Terry, quien había relevado a Coates en la entrada anterior después del jonrón de Smith. Terry lanzó a Mazeroski un slider en el primer pitcheo. Lo dejó colgado alto y afuera para bola. El lanzamiento preocupó al catcher Johnny Blanchard. Pidió tiempo y caminó hacia la lomita. Le recordó a Terry que a Mazeroski le gustaban los pitcheos altos.
“Mantenlo abajo y afuera”, le dijo Blanchard.
Blanchard pidió otro slider. Su ubicación prevista era abajo y afuera. Terry, que había calentado cinco veces en el bullpen de New York en un juego caótico de ida y vuelta, volvió a dejarlo colgado—esta vez sobre el plato. Mazeroski lo conectó por encima de la cabeza de Berra en el jardín izquierdo y sobre la barda.
Después del juego, Terry fue a ver a Casey Stengel, quien estaba solo en su oficina tras lo que sería su último partido como manager de los Yankees.
“Perdón por terminarlo así para usted”, dijo Terry.
“¿Cómo le lanzaste?”, preguntó Stengel.
“Bueno, traté de lanzarle bajo y afuera”, respondió.
“Mientras lances, no siempre pondrás la pelota donde quieres. Mientras no hayas ido contra el reporte de scouting—entonces sí no podría dormir por la noche. Olvídalo, chico. Regresa y ten un gran año el próximo”.
Al año siguiente Terry tuvo marca de 16–3 con una efectividad de 3.15, la mejor de su carrera.
También en 1961, el 27 de septiembre, Mazeroski conectó el único otro hit de walk-off de su carrera: otro jonrón, esta vez rompiendo un empate contra los Giants con dos outs en la novena.
3. Rajai Davis (39.04%), 2016 World Series Game 7
Este es uno de los dos jonrones de la lista conectados por un jugador del equipo que terminó perdiendo. Es uno de los jonrones oportunos más inesperados jamás conectados.
Davis, entonces de 36 años, no representaba una gran amenaza de poder cuando se paró en la caja contra el relevista de los Cubs Aroldis Chapman con Cleveland abajo 6–4, con un corredor en base y dos outs en la octava entrada. Davis no había conectado jonrón en más de dos meses. Chapman había enfrentado a 158 bateadores desde que llegó a los Cubs y no había permitido ningún cuadrangular.
Ya saben lo que pasó después.
Chapman lanzó a Davis siete rectas consecutivas. La última fue de 98.4 mph, su menor velocidad de la entrada y casi tres millas por hora por debajo de su promedio de recta. También fue la recta número 44 consecutiva que Chapman lanzó con David Ross cantando los pitcheos. (Ross normalmente no era el catcher de Chapman). Además, fue un lanzamiento bajo en la zona y hacia la mitad interior, una zona peligrosa para Chapman. Los bateadores derechos batearon .529 ese año contra su recta cuando la lanzaba en la zona baja y adentro.
Davis, acortando el agarre del bat, hizo un swing corto y violento a la pelota. El lanzamiento fue directo a su barril. La bola salió disparada del parque, golpeando el lente de una cámara de televisión sobre la alta barda del jardín izquierdo.
“Le tiramos un montón de rectas”, me dijo Ross. “Dudé en tirarle un slider y acelerar su swing. Si conecta un slider no voy a poder vivir conmigo mismo.
“Con un tipo como Chappy que lanza tan fuerte, estoy pensando: si permito un jonrón con un slider para empatar este juego, nunca podré perdonarme. Y todo el mundo me estaría preguntando por qué canté un slider cuando este tipo lanza 105. Tiró una recta baja y adentro, y él estaba tan acortado con el bat… el viento simplemente se nos fue de las velas. Cuando esa cosa se fue del parque fue una sensación terrible.”
Solo 10 años después, la forma de pensar de Ross sobre ser vencido con algo que no fuera recta parece arcaica.
2. Will Smith (41.03%), 2025 World Series Game 7
Esta es la definición de un lanzamiento de error clásico.
Bieber, el derecho de Toronto, tenía dos outs y las bases vacías en la parte alta de la 11ª entrada. El marcador estaba empatado a cuatro. Abrió contra Smith con un slider, pero lo sobrecocinó, botándolo en la tierra, bajo y afuera. Bieber regresó con otro pitcheo rompiente, esta vez una curva de nudillos, pero volvió a fallar gravemente—no muy lejos del primer lanzamiento.
Con una recta de 93 mph, Bieber no es el tipo de pitcher que lanza rectas de desafío cuando está atrás en la cuenta. De hecho, el pitcheo que más lanzó Bieber en 2025 cuando estaba abajo en la cuenta fue el slider.
Se mantuvo con un rompiente—¿y por qué no? Smith, el catcher de los Dodgers, no había conectado un jonrón contra un pitcheo rompiente en los 101 días anteriores, bateando .211 contra ellos en una racha que comenzó el 21 de julio.
Este fue un hanger absoluto—un cement-mixer, un slider al centro-centro, de “pégame”. Smith lo elevó alto. Casi demasiado alto. Con 39 grados, tuvo el quinto ángulo de salida más alto entre sus 138 jonrones de carrera. Viajó por encima de la barda del jardín izquierdo. Fue la primera vez en la carrera de Smith que conectó un jonrón contra un pitcheo rompiente en cuenta de 2–0.
Los Dodgers resistieron para una victoria de 5–4. Incluyendo las temporadas 2021–23 con el relevista Will Smith, marcó el quinto año consecutivo en que un equipo con un Will Smith ganó la Serie Mundial.
1. Hal Smith (63.2%), 1960 World Series Game 7
Uno pensaría que este lugar estaría reservado para el jonrón de walk-off de Mazeroski que ganó este mismo juego. Ya dije que habría matemáticas involucradas.
El jonrón de Smith en la octava entrada mejoró en mayor medida las probabilidades (no el resultado) de que los Pirates ganaran. ¿Por qué? El jonrón de Smith con dos en base y dos outs convirtió un déficit de una carrera en una ventaja de dos.
Smith, un catcher de 29 años, es el único bateador en esta lista que salió de la banca para hacer historia. Fue su primer turno después de que el manager Danny Murtaugh utilizara a un corredor emergente por su catcher titular, Smoky Burgess. En la lomita por los Yankees estaba Jim Coates, un derecho alto y delgado conocido como “The Mummy”. Su compañero Jim Bouton decía que Coates parecía el modelo para el letrero de una funeraria.
Con Pittsburgh abajo 7–6, Smith tomó el primer lanzamiento para strike y el segundo para bola. Luego Coates lo desafió con tres rectas consecutivas. Smith hizo swing y falló a una justo por el centro y luego detuvo el swing en la siguiente, un pitcheo alto y adentro. Coates volvió con otra recta de desafío. Smith la mandó por encima de la barda del jardín izquierdo.
Por cWPA, esta es la jugada más grande (no solo jonrón) en la historia del beisbol. No tiene sentido, ¿verdad? Era la octava entrada, no la novena, y la ventaja ni siquiera se mantuvo en la siguiente media entrada. El jonrón de Smith es conocido sobre todo por… no ser famoso. Pero a los algoritmos no les importa. Los Pirates estaban en peor situación perdiendo 7–6 con dos outs en la octava que empatados 9–9 en la novena.
La parte más genial de la jugada que más cambió un campeonato en el beisbol define la democracia del juego. Smith era un catcher suplente que comenzó el partido en la banca, tuvo solo ocho turnos en la serie de siete juegos y conectó apenas 58 jonrones en una carrera de 10 años por lo demás poco espectacular. Un swing cambió su vida en el beisbol—y enfureció a los Yankees.
En el clubhouse de New York después del juego, Dale Long, un ex Pirate, se burló:
“El mejor equipo perdió. ¡Imaginen a Hal Smith conectando un jonrón!”
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/03/2026, traducido al español para SI México.