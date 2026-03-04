MLB: Ranking de pitchers abridores proyectados para el Día Inaugural
Aunque los bullpens y los “openers” se han puesto de moda en la era de la analítica, el pitcher abridor estelar sigue siendo una pieza esencial en el béisbol. Por eso, pese al cambio de filosofía, no hay mejor sensación para un manager que entregarle la pelota a su as y simplemente apartarse.
Con el inicio de la temporada regular a la vuelta de la esquina, damos un recorrido por Las Mayores para clasificar a los abridores proyectados para el Opening Day de cada equipo, quienes también serían los candidatos más probables para abrir un Juego 1 si los playoffs comenzaran hoy. No se incluyen jugadores que actualmente están lesionados.
30. LZ Kyle Freeland, Colorado Rockies
Freeland no registra una efectividad inferior a 4.50 desde 2021 y, si bien cargar con la mitad de sus aperturas en el siempre favorable para bateadores Coors Field complica cualquier análisis, tampoco se ayudó demasiado. En 2025 lanzó casi la mitad de sus pitcheos en la zona de strike y los resultados —4.98 de ERA y 47.3% de hard-hit rate— fueron desastrosos.
29. LZ Matthew Liberatore, St. Louis Cardinals
En plena reconstrucción, los St. Louis Cardinals probablemente le entregarán la bola a Liberatore en el Opening Day, luego de un sólido arranque en los entrenamientos primaverales. En un máximo de carrera de 151 ⅔ innings en 2025, el zurdo registró 4.21 de ERA y 4.03 de FIP. Además, añadió un splitter a su repertorio, quizá en busca de generar más swings fallidos.
28. LD Cade Cavalli, Washington Nationals
Si algo explica su posición en el ranking es que simplemente no ha tenido la oportunidad de mostrar todo su potencial debido a lesiones, procesos de recuperación y contratiempos. El exseleccionado de primera ronda demostró en Triple-A que puede generar ponches, por lo que hay materia prima con la cual trabajar.
27. LZ Yusei Kikuchi, Los Angeles Angels
Kikuchi, de 34 años, se ha convertido en un auténtico caballo de batalla, superando las 175 entradas lanzadas en cada una de las últimas dos temporadas. Eso es un logro notable en el béisbol actual. All-Star en 2025, es probable que vuelva a aportar alrededor de 170 innings, una ERA por debajo de 4.00 y una tasa de ponches superior al promedio en 2026. Números sólidos, sin duda, aunque no al nivel de as como los nombres mejor posicionados en esta lista.
26. LD Luis Severino, A’s
Severino ha expresado públicamente en varias ocasiones que no se siente del todo cómodo lanzando en la sede temporal del equipo en Sacramento, donde posee 6.01 de ERA, en contraste con su 3.02 como visitante. Si logra parecerse más a esa versión dominante fuera de casa, los A’s estarán en buena forma en 2026.
25. LD Shane Smith, Chicago White Sox
Smith, All-Star por primera vez en 2025, es el candidato más probable para abrir el Opening Day tras una campaña en la que acumuló 3.81 de ERA, 1.19 de WHIP y 2.3 WAR en 29 aperturas con los Chicago White Sox.
24. LD Zac Gallen, Arizona Diamondbacks
Gallen registró las peores cifras de su carrera en ERA, FIP y tasa de ponches en 2025, aunque cerró la temporada en gran forma, lo que alimenta la esperanza de un repunte este año. Merrill Kelly era el favorito para abrir el Opening Day, pero todo apunta a que se perderá el primer juego de la campaña, lo que abriría la puerta para que Gallen inicie su cuarto Día Inaugural consecutivo. Si logra volver a sus estándares habituales —ERA por debajo de 3.50 y tasas de ponche de buenas a muy buenas— esta posición en el ranking quedará corta.
23. LD Gavin Williams, Cleveland Guardians
Williams dejó atrás su tradicional alto uso de la recta y apostó más por la combinación curva–slider, con excelentes resultados: una ERA de 3.06, la mejor de su carrera, y una tasa de ponches de 24.6%. Su talón de Aquiles sigue siendo la tendencia a otorgar bases por bolas, lo que genera tráfico y situaciones de riesgo en las bases.
22. LZ Trevor Rogers, Baltimore Orioles
Rogers, tras firmar una ERA de 1.81 y finalizar noveno en la votación del Cy Young de la Liga Americana, parece tener ventaja en la competencia con Kyle Bradish por la apertura del Opening Day. La gran pregunta es cuál es el verdadero Rogers: ¿el as dominante de 2025 o el lanzador que batalló con el control de su recta y terminó con ERAs superiores a 4.90 en 2022 y 2024?
21. LD Drew Rasmussen, Tampa Bay Rays
Rasmussen fue nombrado en febrero como el abridor del Opening Day de los Tampa Bay Rays, luego de una campaña en la que regresó de manera triunfal tras su tercera cirugía de codo y registró 2.76 de ERA en un máximo personal de 150 innings. Con salud, podría estar encaminado a otra temporada de calibre All-Star.
20. LD Cade Horton, Chicago Cubs
La situación del Opening Day en los Chicago Cubs es quizás la más incierta de la liga, ya que los cinco integrantes de la rotación tienen argumentos válidos. Nos inclinamos por Horton, quien fue llamado al equipo en mayo pasado y no volvió a mirar atrás: ganó 11 juegos, registró 2.67 de ERA y 1.08 de WHIP, y terminó segundo en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional.
19. LD Michael King, San Diego Padres
Lesiones en el hombro y la rodilla afectaron la temporada 2025 de King. Pero en 2024 fue uno de los mejores lanzadores del béisbol: 2.95 de ERA y una relación de 201 ponches por 63 bases por bolas en 30 aperturas, además de finalizar séptimo en la votación al Cy Young de la Liga Nacional con los San Diego Padres.
18. LD Joe Ryan, Minnesota Twins
Ryan brilló en un equipo decepcionante de los Minnesota Twins el año pasado, estableciendo máximos de carrera en ERA y entradas lanzadas, además de ser convocado a su primer Juego de Estrellas. Solo tres pitchers —Tarik Skubal, Garrett Crochet y Paul Skenes— tuvieron una diferencia mayor entre su tasa de ponches y su tasa de boletos que Ryan.
17. LD Sandy Alcantara, Miami Marlins
Alcantara regresó de la cirugía Tommy John y registró la peor ERA de su carrera (5.36). Sin embargo, en los últimos dos meses comenzó a parecerse más al pitcher que ganó el Cy Young de la Liga Nacional en 2022. Sano y con un nuevo sweeper en su repertorio, Alcantara podría hacer que esta posición en el ranking luzca equivocada a mitad de temporada.
16. LD Kevin Gausman, Toronto Blue Jays
Gausman, el segundo abridor con más tiempo en el roster de los Toronto Blue Jays, es nuestra proyección para abrir el Opening Day por encima del recién firmado Dylan Cease, tras otra sólida campaña regular y una dominante actuación en postemporada. Desde su llegada a Toronto en 2022, ocupa el tercer lugar en ponches, el cuarto en entradas lanzadas y ha registrado una ERA de 3.48.
15. LZ Cole Ragans, Kansas City Royals
“Estoy sano y me siento bien”, declaró Ragans esta primavera a The Kansas City Star, luego de perderse buena parte de la temporada pasada por una distensión en el manguito rotador. ¿La última vez que estuvo sano y se sintió bien? Ponchó a 223 bateadores en 186 ⅓ innings y terminó cuarto en la votación al Cy Young de la Liga Americana en 2024 con los Kansas City Royals.
14. LD Brandon Woodruff, Milwaukee Brewers
Woodruff ocupa el cuarto lugar en ERA (2.77) y en promedio de bateo permitido (.198) desde 2021, además de poseer la séptima mayor diferencia entre su porcentaje de ponches y de boletos en ese lapso. El problema han sido las lesiones: se perdió toda la temporada 2024 y no superó las 100 entradas ni en 2023 ni en 2025. Pero cuando está sano, pocos lanzadores son mejores que él.
13. LD Freddy Peralta, New York Mets
2025 fue el año en que Peralta lo ensambló todo: estableció máximos de carrera en victorias (17), ERA (2.70) e innings lanzados (176 ⅔), además de alcanzar los 200 ponches por tercera vez en su trayectoria. Se ubicó dentro del Top 10 en tasa de ponches y en porcentaje de swings fallidos. Su reputación podría beneficiarse de la exposición mediática adicional que implica lanzar en Nueva York con los New York Mets.
12. LD Jacob deGrom, Texas Rangers
¿Sigue siendo élite Jacob deGrom? La respuesta el año pasado fue un rotundo sí. Registró su mayor cantidad de entradas en una temporada desde 2019 y se ubicó entre los 20 mejores abridores en ERA, promedio de bateo permitido y ponches, finalizando octavo en la votación al Cy Young de la Liga Americana con los Texas Rangers. Incluso a los 37 años, promedió 97.5 mph con su recta. Todavía hay gasolina en el tanque.
11. LD Hunter Greene, Cincinnati Reds
De haber calificado en innings, Greene habría empatado en el lugar 18 en ERA y se habría ubicado dentro del Top 10 en tasa de ponches y WHIP en 2025. Su recta explosiva es una de las mejores de MLB y su slider registró una tasa de swings fallidos de 46.9%. Si se mantiene sano, el Cy Young está claramente a su alcance con los Cincinnati Reds.
10. LD Logan Webb, San Francisco Giants
Si buscas la palabra confiabilidad en el diccionario, encontrarás una foto de Webb. El derecho de los San Francisco Giants es uno de solo dos pitchers —junto a Zack Wheeler— que se ubican dentro del Top 20 en entradas totales, ERA, ponches y aperturas de calidad desde 2022.
9. LD Bryan Woo, Seattle Mariners
Woo se convirtió en apenas el cuarto pitcher en las últimas cinco temporadas en lanzar al menos 180 innings, registrar un WHIP inferior a 1.00, una tasa de ponches superior al 27% y una tasa de boletos por debajo del 5%, uniéndose a Tarik Skubal (dos veces) y Aaron Nola. ¿Lo más impresionante? Solo Skubal lanzó más pitcheos en la zona de strike que el intrépido derecho de los Seattle Mariners.
8. LZ Max Fried, New York Yankees
El ERA ajustado de por vida de Fried ocupa el cuarto lugar histórico entre pitchers zurdos. El serpentinero ha sido uno de los mejores abridores de los últimos años, tendencia que continuó en su primera temporada en Nueva York. Fried lideró MLB en victorias, fue cuarto en entradas lanzadas y octavo en ERA, camino a terminar cuarto en la votación al Cy Young de la Liga Americana con los New York Yankees.
7. LD Hunter Brown, Houston Astros
Con una recta de cuatro costuras explosiva, una curva tipo knucklecurve que dobla rodillas y un sinker plus que se asemeja a su recta hasta el último instante, Brown ingresó a la categoría de as en 2025. Los bateadores jamás se sintieron cómodos ante el ángulo alto de brazo en su mecánica por encima del hombro, conectándole apenas para .200 de promedio mientras se ponchaban el 28.3% de las veces con los Houston Astros.
6. LZ Cristopher Sánchez, Philadelphia Phillies
Es casi un crimen que Sánchez, el mejor abridor zurdo de la Liga Nacional la temporada pasada, no haya sido All-Star. El dominicano estableció máximos de carrera en victorias (13), ERA (2.50), entradas lanzadas (202) y ponches (212). Fue tan dominante que suplió a la perfección al as lesionado de los Philadelphia Phillies, Zack Wheeler, tarea nada sencilla.
5. LZ Chris Sale, Atlanta Braves
Las lesiones han sido un obstáculo constante en la carrera de Sale. Pero cuando está sano, es uno de los cinco mejores pitchers de MLB, como lo demostró con su campaña ganadora del Cy Young en 2024. Su slider sigue siendo devastador, con una tasa de ponches del 44.3% en 2025 con los Atlanta Braves.
4. LZ Garrett Crochet, Boston Red Sox
Se podría argumentar que Crochet debería estar más arriba en la lista tras una campaña dominante en la que lideró MLB en ponches, lanzó la segunda mayor cantidad de innings y registró la sexta mejor ERA. Crochet terminó segundo detrás del as de los Detroit Tigers, Tarik Skubal, en la votación al Cy Young de la Liga Americana. Hay muchas probabilidades de que el premio sea suyo en 2026 con los Boston Red Sox.
3. LD Yoshinobu Yamamoto, Los Angeles Dodgers
Pocos pitchers tuvieron un año tan brillante como Yamamoto. Estableció máximos personales en prácticamente todos los rubros durante la temporada regular y luego guio a los Los Angeles Dodgers a su segundo título consecutivo de World Series, con una ERA de 1.45 en cinco aperturas de postemporada. Que cerrara la puerta ante los Toronto Blue Jays en el Juego 7 lanzando sin días de descanso fue una hazaña hercúlea que le valió el MVP de la Serie Mundial.
2. LD Paul Skenes, Pittsburgh Pirates
Novato del Año de la Liga Nacional en 2024. Ganador del Cy Young de la Liga Nacional en 2025. Skenes ha firmado, posiblemente, el arranque más impresionante para un abridor en la era moderna, con una ERA de 1.96 —la más baja para cualquier pitcher en sus primeras 55 aperturas desde 1920— con los Pittsburgh Pirates.
1. LZ Tarik Skubal, Detroit Tigers
Al igual que en su estrategia ganadora en arbitraje, bastaría con mencionar sus Cy Young consecutivos de la Liga Americana. Pero hay más. Skubal es hoy el mejor pitcher del planeta, tras promediar 2.30 de ERA y una relación de 234 ponches por 34 boletos en 194 innings durante las últimas dos temporadas regulares. Con una dominante ERA de 2.04 en seis aperturas de postemporada, Skubal le otorga a los Detroit Tigers una ventaja real en cualquier serie de playoffs.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/03/2026, traducido al español para SI México.