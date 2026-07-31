Los intocables: los prospectos de MLB que ningún equipo soltará antes del cierre de cambios
Los que hacen colgar el teléfono. Los jugadores ante los que uno piensa: "Voy a fingir que no acabas de preguntarme eso". Llámalos como quieras, pero esta es una lista dedicada a los mejores prospectos del béisbol que no serán traspasados bajo ninguna circunstancia en la fecha límite.
Cualquier equipo vendedor que busque recargar su sistema de Ligas Menores con talento de alto nivel puede seguir buscando si estos son los prospectos que pretende recibir a cambio, porque simplemente no sucederá.
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Para los propósitos de esta lista, nos enfocamos principalmente en los equipos que probablemente serán compradores en la fecha límite de cambios, con un par de excepciones. También nos limitamos a un prospecto intocable por equipo, para no repetir simplemente la parte alta de nuestro Top 50 de prospectos. Siéntanse libres de criticarnos si alguno de estos jugadores termina siendo traspasado.
Sin más preámbulo, aquí están los intocables.
SS Jesús Made, Milwaukee Brewers
MLB Pipeline Rank: 1
Team Rank: 1
El prospecto No. 1 de MLB Pipeline, Made, de apenas 19 años, ya se encuentra en Double A, donde ha registrado un OPS de .784 y 29 bases robadas en 85 juegos. Made, bateador ambidiestro, mide 6'1" y pesa 221 libras; tiene un físico ideal para jugar como shortstop y también posee un atletismo extraordinario, lo que hace todavía más atractivo su perfil.
Los Brewers parecen preparados para una fecha límite de cambios agresiva (¿quizá buscando a Tarik Skubal?), aunque cualquier propuesta de cambio se detendría de inmediato si el nombre de Made aparece en las conversaciones.
OF Josue De Paula, Los Angeles Dodgers
MLB Pipeline Rank: 4
Team Rank: 1
No se supone que los jugadores de 21 años posean la disciplina en el plato que tiene De Paula: registra exactamente el mismo porcentaje de ponches y bases por bolas, 13.5%, con la filial de Double A de los Dodgers. Desafortunadamente, su defensa no ha estado a la altura de su bate, que produce contactos fuertes hacia todos los sectores del campo y un OPS superior a .900 en las Ligas Menores esta temporada.
Los Dodgers podrían desprenderse de alguno de sus excedentes de prospectos de alto nivel en los jardines a cambio del jugador adecuado, pero no esperen que sea De Paula.
LHP Kade Anderson, Seattle Mariners
MLB Pipeline Rank: 5
Team Rank: 1
Con dos de los mejores 10 prospectos de pitcheo, Anderson y Ryan Sloan, los Mariners poseen lo que cualquier equipo vendedor desea. Es probable que ambos sean intocables, pero si Seattle tuviera que quedarse con uno solo, probablemente sería el más cercano a llegar a MLB, Anderson, quien ha dominado a los bateadores de Double A con una efectividad de 1.27 y un porcentaje de ponches de 41.7%.
Si los Mariners se desprenden de parte de su excedente de pitchers abridores de Grandes Ligas para darle un impulso al equipo en problemas en la pelea por el AL West, ¿podría Anderson recibir el llamado a las Mayores?
LHP Kade Anderson, Seattle Mariners
MLB Pipeline Rank: 5
Team Rank: 1
Con dos de los mejores 10 prospectos de pitcheo, Anderson y Ryan Sloan, los Mariners poseen lo que cualquier equipo vendedor desea. Es probable que ambos sean intocables, pero si Seattle tuviera que quedarse con uno solo, probablemente sería el más cercano a llegar a MLB, Anderson, quien ha dominado a los bateadores de Double A con una efectividad de 1.27 y un porcentaje de ponches de 41.7%.
Si los Mariners se desprenden de parte de su excedente de pitchers abridores de Grandes Ligas para darle un impulso al equipo en problemas en la pelea por el AL West, ¿podría Anderson recibir el llamado a las Mayores?
RHP Seth Hernandez, Pirates
MLB Pipeline Rank: 6
Team Rank: 1
La directiva de los Pirates sorprendió a muchos con su agresividad durante el invierno pasado, y podría volver a hacerlo en la fecha límite de cambios, con el equipo encaminado a poner fin a la sequía más larga de postemporada de la Liga Nacional.
Incluso antes de su lesión en el oblicuo, que podría poner fin a su temporada, Hernandez —efectividad de 2.43 y porcentaje de ponches de 40.4% en 74 entradas— ya habría sido considerado intocable. Cuenta con cuatro lanzamientos de nivel superior y un físico atlético de 6'4".
SS Franklin Arias, Boston Red Sox
MLB Pipeline Rank: 7
Team Rank: 1
El ascenso de los Red Sox en la clasificación ha llevado al equipo de estar potencialmente interesado en adquirir prospectos a ahora poder considerar la posibilidad de ofrecer parte de su propio capital de prospectos.
Arias, un shortstop defensivo capaz, con habilidades excepcionales de contacto y disciplina en el plato —13.9% de ponches en 75 juegos de Double A—, no estará entre los activos del sistema de Ligas Menores de Boston que estarán disponibles.
OF Theo Gillen, Tampa Bay Rays
MLB Pipeline Rank: 9
Team Rank: 1
Los Rays tradicionalmente han evitado hacer grandes movimientos en la fecha límite de cambios, prefiriendo conservar sus piezas de cambio en las Ligas Menores y confiar en su sistema de desarrollo de jugadores de primer nivel. Se rumora que Tampa Bay, con el mejor récord de una débil AL, podría actuar de manera diferente este año.
Aun así, Gillen, quien ha tenido una gran temporada entre High A y Double A con un OPS de .996, 16 cuadrangulares y 36 bases robadas, está fuera de la mesa en las conversaciones de cambios.
SS/3B Sebastian Walcott, Texas Rangers
MLB Pipeline Rank: 10
Team Rank: 1
Si existían dudas sobre el futuro de Walcott después de someterse a un procedimiento de internal brace para reparar un UCL desgarrado, rápidamente se encargó de disipar cualquier preocupación tras su regreso en 2026. El toletero de 6'4", con una velocidad de bateo fuera de lo común, ha bateado para .395, con tres cuadrangulares y tres bases robadas en 11 juegos.
Aunque Walcott posee un brazo potente, su perfil apunta a que podría ser un defensor más consistente a largo plazo en la tercera base o en el jardín derecho. Hay dos cosas seguras: su bate producirá sin importar dónde juegue en el campo y no irá a ninguna parte, sin importar las conversaciones de cambios que tengan los Rangers en la fecha límite.
C Rainiel Rodriguez, St. Louis Cardinals
MLB Pipeline Rank: 12
Team Rank: 1
La juventud de los Cardinals en las Grandes Ligas ha acelerado los tiempos y cambiado lo que anteriormente se consideraba posible para St. Louis en 2026. Aun así, si los Cardinals deciden ser compradores, Rainiel Rodriguez, el mejor prospecto de receptor de todo el béisbol, no será puesto sobre la mesa en ningún cambio.
Aunque Rodriguez ha tenido algunas dificultades defensivas como receptor, lo que llevó a los Cardinals a probarlo como primera base en 2026, su bate es potente. El jugador de 19 años pasó de High A a Double A, donde ha respondido con una línea ofensiva de .273/.362/.455.
OF Walker Jenkins, Minnesota Twins
MLB Pipeline Rank: 14
Team Rank: 1
Jenkins ha sufrido varias lesiones durante su paso por las Ligas Menores, pero constantemente ha logrado recuperarse, y 2026 no ha sido diferente. Jenkins sufrió una lesión en el hombro en mayo después de chocar contra la pared del jardín, pero el mejor prospecto de los Twins ha bateado para .333, con cuatro cuadrangulares, nueve dobles y un par de triples desde su regreso a la actividad.
Jenkins está cerca de estar listo para MLB y es un jugador que los Twins, incluso en medio de una pelea por la postemporada en una débil AL, no estarán dispuestos a entregar por nadie.
SS George Lombard Jr., New York Yankees
MLB Pipeline Rank: 20
Team Rank: 1
Los Yankees históricamente no han considerado intocables a muchos prospectos, pero Lombard, quien ha impresionado tanto por su guante listo para MLB como por su notable paciencia en el plato, definitivamente es uno de ellos.
Si Lombard comienza a conectar más la pelota hacia los jardines, podría convertirse en el futuro en un jugador de 25 cuadrangulares y 25 bases robadas, con sólidas habilidades defensivas. Los Yankees no van a traspasar a un jugador así, especialmente con Jose Caballero y Anthony Volpe como opciones poco probables a largo plazo para ocupar el shortstop.
C Ethan Salas, San Diego Padres
MLB Pipeline Rank: 30
Team Rank: 1
Uno asumiría que el mejor prospecto de los Padres, Ethan Salas, estaría fuera de los límites en la fecha límite de cambios, pero con el siempre agresivo A.J. Preller nunca se sabe. El ejecutivo envió el año pasado a Leo De Vries como parte del paquete que recibió a cambio de Mason Miller.
Incluso para Preller sería difícil desprenderse de Salas, quien se recuperó después de un 2025 marcado por las lesiones para registrar una línea ofensiva de .286/.361/.417 en Double A, antes de recibir recientemente el ascenso a Triple A. Salas combina buenas habilidades ofensivas con una sólida defensa detrás del plato.
1B Ralphy Velazquez, Cleveland Guardians
MLB Pipeline Rank: 33
Team Rank: 1
No ha sido parte de la naturaleza de los Guardians desprenderse de prospectos de alto nivel para conseguir refuerzos en fechas límite de cambios anteriores. Y aunque Cleveland, que pelea tanto por el título de la AL Central como por un puesto de wild card, buscará refuerzos para su lucha por la postemporada, la parte alta de su sistema de Ligas Menores debería permanecer intacta.
Velazquez, un poderoso toletero zurdo que puede batear tanto contra derechos como contra pitchers zurdos, es el tipo de jugador que los Guardians, necesitados de ofensiva, podrían necesitar pronto en las Grandes Ligas y, ciertamente, no es un jugador del que vayan a desprenderse.
RF/1B Josiah Hartshorn, Chicago Cubs
MLB Pipeline Rank: 61
Team Rank: 1
Quizá no haya ningún equipo en el béisbol que necesite más la fecha límite de cambios que los Cubs, cuya rotación improvisada se ha visto afectada por las lesiones y por una baja en el rendimiento. Aunque algunos de los prospectos de mayor nivel de Chicago podrían ser ofrecidos a cambio de refuerzos para la rotación, casi con toda seguridad Hartshorn no será uno de ellos.
El jardinero ambidiestro fue recientemente elevado a la categoría de mejor prospecto de la organización, ha registrado un OPS de .893 y un porcentaje de bases por bolas de 15% entre Single A y High A y, si puede continuar mostrando avances defensivos, podría formar parte de los planes a largo plazo, todavía algo inciertos, de los Cubs para el jardín derecho.
OF Francisco Renteria, Philadelphia Phillies
MLB Pipeline Rank: 87
Team Rank: 3
Aunque los también mejores prospectos Aidan Miller, quien todavía no ha jugado esta temporada debido a una lesión en la espalda, y Gage Wood ciertamente serían difíciles de dejar ir, el jugador de los Phillies que podría hacer que los equipos escuchen un "cuelga el teléfono ahora mismo" bien podría ser Francisco Renteria.
El jugador de 17 años es un potencial jugador de cinco herramientas en una posición de gran valor como el jardín central y ha registrado un OPS de 1.085, con seis cuadrangulares, siete triples y 18 bases robadas en la Dominican Summer League.
SS Kayson Cunningham, Arizona Diamondbacks
MLB Pipeline Rank: 89
Team Rank: 1
Al enfrentarse en High A a una competencia casi tres años mayor que él, Cunningham ha tenido algunas dificultades después de haber bateado con gran contundencia en 43 juegos en Single A. Pero sus decisiones en el plato se han mantenido sólidas y el jugador de 20 años ha dado pasos adelante defensivamente como shortstop, posición en la que los Diamondbacks esperan mantenerlo a largo plazo.
Arizona, que se encuentra de lleno en la pelea por un puesto de wild card de la NL, tendrá muchas conversaciones en la fecha límite de cambios. Cunningham no formará parte de ellas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/07/2026, traducido al español para SI México.