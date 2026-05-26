Jacob Misiorowski destroza récords de la MLB con su bola rápida de otro mundo
El as de Brewers, Jacob Misiorowski, ha atravesado una racha espectacular esta temporada, pero especialmente a lo largo de sus últimas cinco aperturas.
En ese lapso, Misiorowski ha sido simplemente dominante. Ha lanzado 31 1/3 entradas en el mes de mayo, permitiendo apenas una carrera limpia mientras poncha a 49 bateadores y concede 11 hits y seis bases por bolas. Eso se traduce en una efectividad de 0.29 y un WHIP de 0.54, manteniendo además más de 14 ponches por cada nueve entradas. En sus últimas seis aperturas, Misiorowski ha registrado ocho o más ponches en cada salida y no ha permitido un solo extrabase en ese tramo. En la historia de MLB, ningún otro pitcher había mantenido viva una racha así durante más de cuatro aperturas consecutivas, según Codify Baseball.
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Pero ¿qué hace que Misiorowski sea tan difícil de batear para sus oponentes? Mucho tiene que ver con su absurda velocidad y su capacidad para mantenerla incluso mientras lanza entradas profundas en los partidos. Su apertura del lunes frente a Cardinals lo convirtió en el primer pitcher en la era del rastreo de lanzamientos en tirar 50 pitcheos de 100 mph o más. Misiorowski registró 57 lanzamientos de triple dígito el lunes, y 40 de ellos superaron las 101 mph. Solo otros tres pitchers abridores en la historia de la liga han lanzado más de 40 pitcheos por encima de 101 mph en toda su carrera, mucho menos en una sola apertura.
Es algo sin precedentes ver a un pitcher seguir alcanzando velocidades de tres dígitos en la quinta, sexta o incluso séptima entrada de un partido. Misiorowski es un unicornio en ese sentido, aparentemente capaz de lanzar tan fuerte en la sexta entrada como en la primera. Los primeros 10 pitcheos de Misiorowski el lunes fueron registrados por encima de las 101 mph. En la séptima entrada, su recta seguía por encima de las 100 mph e incluso tocando las 102 mph.
De hecho, de los 12 ponches de Misiorowski ante sus rivales Cardinals, nueve llegaron con lanzamientos superiores a las 100 mph. Esa es la mayor cantidad de pitcheos para ponche a 100 mph o más en un solo juego en la era del rastreo de lanzamientos de MLB (desde 2008).
Statcast ubica su recta —que lanza el 61% de las veces— en el percentil 99, con una velocidad promedio de 99.7 mph. Durante el último mes, su recta ha sido más veloz que nunca en su carrera, alcanzando un promedio de 100.7 mph.
Misiorowski continúa desafiando lo que los aficionados al beisbol creían posible desde el montículo y, al hacerlo, se ha colocado junto a nombres de élite. Es el pitcher que más rápido ha llegado a 100 ponches en una temporada (11 aperturas) desde Spencer Strider en 2023. También es apenas el segundo pitcher desde 1901 en registrar 100 o más ponches mientras permite 50 bases totales o menos en sus primeras 11 aperturas, según Opta Stats. El único otro pitcher en conseguirlo fue Jacob deGrom en 2021.
En apenas su segunda temporada en MLB, Misiorowski ya luce como un auténtico candidato al premio Cy Young. Está desafiando toda lógica del pitcheo con su combinación de velocidad y resistencia. Para los aficionados, es algo que rompe el juego verlo lanzar. Para Misiorowski, es simplemente otro día de trabajo.
“Siento que así debería ser todos los días. Siento que ese es mi nivel, así que siento que eso es simplemente mi normalidad”, dijo Misiorowski sobre abrir el partido con seis lanzamientos consecutivos de 103 mph, vía Adam McCalvy de MLB.com.
Contó a los reporteros que durante la temporada baja se enfocó en entrenar la parte inferior de su cuerpo, algo que ha jugado un papel importante en el aumento de su velocidad. Cuando le preguntaron sobre su récord de 57 lanzamientos por encima de las 100 mph, Misiorowski no pareció demasiado impresionado.
“Eso es lo que hago. Lanzo fuerte”, dijo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 25/05/2026, traducido al español para SI México.