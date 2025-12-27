Jarren Duran confirma a México para el Clásico Mundial 2026: de suplente en 2023 a estrella de la MLB

Jarren Duran se declara listo para repetir por los nuestros 🇲🇽 y hacer historia.



El jardinero de los Medias Rojas de Boston viene con todo en esta 2da participación.



Nos vemos en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 🌎 🏆 🔜 #EsMiSangre ⚾️🩸 pic.twitter.com/KhUCNptZZI