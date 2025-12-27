Jarren Duran confirma a México para el Clásico Mundial 2026: de suplente en 2023 a estrella de la MLB
La confirmación de Jarren Duran para representar nuevamente a México en el Clásico Mundial de Beisbol fue, en definitiva, el mejor regalo de navidad para la afición mexicana.
Lo que en 2023 fue la historia de un joven prospecto buscando su lugar en un roster plagado de estrellas, la próxima edición del torneo será la consolidación de una superestrella de las Grandes Ligas que eligió, por convicción y raíces, vestir el verde, blanco y rojo de México.
Duran, quien en la edición anterior tuvo una participación discreta como reserva y corredor emergente —sumando apenas cinco turnos al bate en seis juegos—, regresará ahora con un estatus radicalmente distinto: el de Jugador Más Valioso del Juego de Estrellas de la MLB.
El salto cualitativo de Duran entre torneos es asombroso. En 2024, el jardinero de los Medias Rojas de Boston se estableció como titular indiscutible en el outfield: lideró Las Mayores en dobles, con 48 y triples, con 14, y registró un estratosférico bWAR de 8.7 que lo situó entre los cinco mejores jugadores de todo el sistema de Grandes Ligas.
Para Benjamín Gil, contar con un primer bate de este calibre, capaz de cambiar la pizarra con un solo swing o un robo de base, le otorga a México una profundidad ofensiva que asusta a cualquier rotación de pitcheo.
Sin embargo, la importancia de Duran trasciende los números. Su historia es una de resiliencia que ha resonado profundamente en la comunidad beisbolera.
A través de un reciente documental de Netflix, el pelotero compartió su valiente batalla contra una crisis de salud mental que casi le arrebata la vida. "Podría tener que estar aquí por una razón", reflexionó Duran tras sobrevivir a aquel episodio de suicido, y esa razón parece estar ligada a su propósito en el diamante.
Su padre, Octavio Duran, nativo de Chihuahua, ha sido el motor de este vínculo cultural, y quien le ha inculcado un amor por México que Jarren ha decidido honrar defendiendo la casaca nacional por encima de otras opciones como Estados Unidos o Puerto Rico.
Esta decisión también valida el éxito del modelo Gil-López en la gestión de la selección. Rodrigo López, gerente general del equipo, ha logrado que la narrativa cambie. Si antes la directiva debía rastrear y convencer a jugadores de ascendencia mexicana para participar, hoy son las propias estrellas de la MLB quienes alzan la mano y piden ser tomadas en cuenta.
De cara a marzo de 2026, la expectativa es máxima. México compartirá el Grupo B en Houston, Texas, una sede que se anticipa como una extensión del territorio mexicano debido a la enorme comunidad que reside allí. Ver a Jarren Duran patrullando los jardines junto a Arozarena promete ser uno de los espectáculos más electrizantes del torneo.
Con su velocidad de élite y su renovado poder al bate, el objetivo de Duran y de la selección será solo repetir el podio de 2023 y traer a casa el primer campeonato mundial en la historia del beisbol mexicano.