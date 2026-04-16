Jarren Durán y el gesto explícito hacia un fan durante la derrota de los Red Sox
El jardinero All-Star de los Boston Red Sox, Jarren Durán, podría meterse en problemas con la oficina de la liga por un incidente ocurrido durante la derrota 6–0 ante los Minnesota Twins la noche del martes.
En la parte alta de la quinta entrada, Durán, tras ser puesto out con un rodado a segunda base en su segundo turno al bate, realizó un gesto explícito hacia un aficionado de Minnesota mientras regresaba al dugout por la línea de primera base. Las cámaras de transmisión captaron el momento.
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No es la primera vez que Durán ha tenido un encuentro con una fan.
El historial tenso de Jarren Duran con los aficionados
Duran, durante una derrota 10–2 ante los Houston Astros en agosto de 2024, respondió a un fan que lo estaba molestando con un insulto homofóbico que fue captado por los micrófonos de la transmisión de NESN. Recibió una suspensión de dos juegos —sin goce de sueldo— y su salario de esos partidos fue donado a Greater PFLAG Boston, una filial regional dedicada a apoyar, educar y defender a la comunidad LGBTQ+.
“Durante el juego de esta noche, utilicé una palabra verdaderamente horrible al responder a un aficionado”, dijo Duran en un comunicado a través de los Red Sox. “Me siento terrible al saber a cuántas personas ofendí y decepcioné. Me disculpo con toda la organización de los Red Sox, pero más importante aún, con toda la comunidad LGBTQ. Nuestros jóvenes aficionados deben poder verme como un modelo a seguir, pero esta noche estuve muy lejos de esa responsabilidad.
“Voy a aprovechar esta oportunidad para educarme a mí mismo y a mis compañeros, y crecer como persona”.
Durán, quien ha sido abierto respecto a su salud mental, reveló en un documental de Netflix en 2025 que sus dificultades en el terreno durante las temporadas 2021 y 2022 lo llevaron a un punto oscuro en el que contempló e intentó suicidarse. Semanas después del estreno del documental, tuvo otro altercado con un fan durante la victoria 13–3 de Boston sobre los Cleveland Guardians. Según Durán, un aficionado de Cleveland le dijo “algo inapropiado” tras un elevado al jardín central en la séptima entrada.
El fan fue expulsado del estadio, mientras aficionados y coaches de Boston evitaron que la situación escalara. Posteriormente, el propio Duran indicó que el comentario estaba relacionado con sus problemas de salud mental.
“Cuando te abres de esa manera, también te expones a los enemigos”, dijo en ese momento. “Pero tengo un buen círculo de apoyo: compañeros, coaches. Hubo aficionados que me apoyaron, y eso fue increíble”.
El manager de Boston, Alex Cora, elogió entonces a Durán por aprender de ese incidente previo. El episodio del martes, aunque fue una reacción desafortunada, parece haber sido provocado nuevamente por un fan que lo increpó por su pasado.
“Alguien me dijo que me suicidara”, declaró Durán sobre el incidente del martes, según MLB.com. “Ya estoy acostumbrado a eso. O sea, pasan cosas. Le voy a hacer una seña a alguien si me dice algo así. Pero es lo que es. No debería reaccionar así, pero ese tipo de cosas todavía detonan algo en mí. Pasa. Honestamente, es mi culpa por hablar de mi salud mental. Yo mismo traje a los haters. Es algo a lo que tengo que acostumbrarme”.
“No le dije a nadie [del equipo], así que eso es culpa mía. Solo trato de guardármelo, no llevar eso al equipo. Estamos tratando de ganar un juego. No debería ni mencionarlo. No es algo como para decir: ‘bro, hubieras escuchado lo que me dijo ese tipo’. Eso no es lo importante. Lo importante es ganar el juego, y simplemente pasa”.
Durán terminó de 0-for-4 con un ponche en la derrota, que dejó a los Red Sox con marca de 6–11, empatados con el peor récord de la Liga Americana.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 15/04/2026, traducido al español para SI México.