Los juegos de MLB están durando más otra vez, y no es solo por el ABS
Los juegos de nueve entradas de la MLB esta temporada están durando seis minutos más que en el mismo punto del calendario del año pasado y van camino a registrar el mayor promedio de duración en las cuatro temporadas bajo el reloj de pitcheo. Pero no te apresures a culpar al ABS.
El sistema de retos ABS, en el que el bateador, el catcher y el pitcher pueden solicitar la revisión de una bola o strike cantado por el umpire, ha añadido 63 segundos por juego, con base en un promedio de 4.1 retos por partido.
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Los primeros 421 juegos de este año han tenido una duración promedio de 2:43, en comparación con 2:37 tras los primeros 421 juegos del año pasado. Eso sigue siendo más rápido que en cualquier temporada completa previa al reloj de pitcheo desde 1984. Las razones del aumento de tiempo son más matizadas que simplemente señalar al ABS. Aquí algunas de ellas:
Hay cinco lanzamientos más por juego, pasando de 289 el año pasado a 294 este año. Los aumentos iniciales de esta temporada en las tasas de ponches y bases por bolas (llámalo el periodo de adaptación al ABS) se han estabilizado. Con base en pruebas en ligas menores, MLB esperaba que la tasa de boletos aumentara ligeramente bajo el sistema ABS. Eso se ha cumplido. La tasa de ponches se ha estabilizado aproximadamente al nivel que tenía tras 421 juegos el año pasado.
Los pitchers están agotando más el reloj de pitcheo. Cuando el reloj se implementó por primera vez, los lanzadores se apresuraban para evitar una violación de tiempo. Con cada año, el tiempo promedio restante en el reloj al momento de lanzar ha disminuido. Los bateadores deben estar listos en la caja y atentos al pitcher con ocho segundos en el reloj. Los pitchers se han vuelto más cómodos dejando correr el tiempo. Muchos ahora utilizan el reloj como una herramienta para “congelar” o incomodar a los bateadores, incluso sin corredores en base. Se les puede ver observando la cuenta regresiva antes de volver su atención al plato.
Los bateadores también se sienten más cómodos jugando bajo el reloj, y eso se refleja en el mayor uso de tiempos fuera. (A los bateadores se les concede un tiempo fuera por turno al bate.) Los tiempos fuera han aumentado cada temporada en los primeros 421 juegos: de 7.7 por juego en 2023 a 12.8 en 2024, 14.4 el año pasado y 16.9 este año.
Se están marcando más pitcheos desde el dugout. Los Marlins y los Rockies lo hacen, mientras que otros equipos pueden hacerlo ocasionalmente (aunque no lo publiciten). Los Marlins han añadido un segundo a su tiempo promedio por lanzamiento. Los Rockies han añadido 1.5 segundos por pitcheo, lo que equivale a 3 minutos con 41 segundos extra en un juego en Colorado.
El plan de llamado de pitcheos ha funcionado bien para Marlins y Rockies. Miami ha reducido su ERA de marzo/abril este año en 1.85 respecto al año pasado. Colorado ha recortado su ERA de marzo/abril en 1.23. Dado su éxito, es razonable (y desafortunado) esperar que otros equipos adopten este programa. Cualquier cosa que elimine la competencia centrada en los jugadores (coaches de base robando y transmitiendo señas, tarjetas laminadas de posicionamiento defensivo, llamado de pitcheos desde el dugout, etc.) es una mala imagen para el deporte.
Cuatro retos de ABS, cinco lanzamientos más, pitchers agotando más el reloj, dos o tres tiempos fuera adicionales de los bateadores, catchers esperando las señas desde el dugout... poco a poco todo comienza a acumularse—en este caso, hasta seis minutos.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 29/04/2026, traducido al español para SI México.