Así llegan los jugadores mexicanos de MLB al 2026: contratos, arbitraje y extensiones
Esta temporada 2025 de MLB quedará grabada en la memoria del beisbol mexicano, como una de consolidación para muchos de sus peloteros. El receptor Alejandro Kirk se erigió este año como el máximo representante de esta generación, después de disputar una de las mejores actuaciones ofensivas en el Clásico de Otoño para un pelotero nacido en México.
Con la campaña 2026 en el horizonte, esta es la situación contractual de los principales nombres mexicanos en las Grandes Ligas.
Alejandro Kirk, Blue Jays de Toronto
Este año, Kirk aseguró su futuro y el de Blue Jays de Toronto al firmar una extensión de contrato de 5 años y $58 millones de dólares que abarca la totalidad de su elegibilidad de arbitraje salarial y las siguientes cuatro temporadas, atándolo al equipo hasta 2030. El acuerdo comienza oficialmente en 2026.
Al “comprar” su último año de arbitraje salarial y las siguientes temporadas, los Azulejos han mitigado el riesgo de tener que negociar un aumento salarial.
La estructura de su pago anual es compleja. Mientras que su Valor Anual Promedio —AAV, por sus siglas en inglés— para el contrato es de $11.6 millones , el flujo real que Kirk recibirá en 2026 año está estipulado en $13.5 millones.
Andrés Muñoz, Mariners de Seattle
El estatus contractual del cerrador Andrés Muñoz es uno de los más favorables en términos de eficiencia para los Seattle Mariners. Tras regresar exitosamente de una cirugía Tommy John y consolidarse como uno de los relevistas de élite en la Liga Americana y toda la MLB, la organización ejerció su opción de club de $7 millones de dólares para 2026.
Muñoz originalmente firmó esta extensión de 4 años y $7.5 millones en 2022, un movimiento muy inteligente por parte de la gerencia de Seattle, ya que en ese momento, Muñoz contaba con solo 2 años de servicio en las Grandes Ligas. El equipo aseguró a un cerrador estelar a un precio inferior al del mercado de la agencia libre. El contrato incluye además dos opciones del club para los próximos dos años: $8 millones para 2027 y $10 millones para 2028. De ejercerlas, Andrés se convertiría en agente libre hasta 2029.
Isaac Paredes, Astros de Houston
Paredes, hoy con los Astros de Houston, ha entrado en la etapa más costosa de su control contractual, pues justo después de firmar una destacada temporada ofensiva como tercera base y bateador designado, es elegible para el arbitraje salarial y podrá negociar con el equipo su contrato para la temporada 2026.
Con cuatro años de servicio en Grandes Ligas, su rendimiento alto y constante durante la campaña lo llevó a ser convocado por segunda vez en su carrera al All-Star Game en 2025, lo que elevó de forma considerable su valor en el mercado.
Las proyecciones salariales para Paredes en 2026 según Matt Swartz de MLB Trade Rumors, oscilan entre los $9.3 millones y $10 millones de dólares, considerándolo como uno de los casos de arbitraje más caros de la liga. Los Astros mantendrán el control del antesalista por dos temporadas más —2026 y 2027— a través del sistema de arbitraje. Paredes se convertirá en agente libre en la temporada 2028.
Su importancia en la alineación del equipo pondrá una prueba para la gerencia de Houston, que deberá decidir entre ofrecerle una extensión a largo plazo para mitigar el riesgo del arbitraje —que su valor aumente significativamente— o asumir los crecientes costos salariales durante los años que restan de control.
Ramón Urías, Astros de Houston
Ramón Urías, con cinco años de servicio en Grandes Ligas, entrará a su última temporada de arbitraje salarial, y 2026 marcará el final de su periodo de control por parte del equipo. El infielder mexicano se convertirá en agente libre en 2027.
Las proyecciones salariales de Urías según Swartz, van desde los $4.4 millones hasta $5.8 millones. Los Astros deberán sentarse a analizar el costo-beneficio sobre su valor como infielder utility y es posible que su rendimiento ofensivo en 2025 no logre justificar un salario cercano al de las proyecciones.
De ser así, el club podría tomar la decisión de non-tender —no ofrecer contrato— en la fecha límite de diciembre de 2025, y Urías se convertiría en agente libre un año antes.
Jonathan Aranda, Rays de Tampa Bay
El tijuanense representa el activo de control más eficiente en la lista. Con solo un año de servicio, el inicialista de Tampa Bay mantiene su estatus pre-arbitraje para la temporada 2026, lo que significa que jugará por un salario cercano al mínimo de la liga —en 2025 ganó $766,500—.
Este escenario es el ideal para la gerencia de los Rays, porque les permite disfrutar del alto valor ofensivo de Aranda —uno de los mejores bateadores del equipo en 2025— a un costo mínimo de nómina.
Aranda no será elegible para el proceso de arbitraje salarial hasta 2027 y su agencia libre no está proyectada sino hasta el final de la temporada 2029. Los Rays tienen garantizado el máximo apalancamiento contractual sobre Aranda por al menos tres temporadas más, con lo que aseguran una contribución ofensiva clave con un riesgo financiero casi nulo.