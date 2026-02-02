Las grandes ausencias en el Clásico Mundial de Beisbol
El Clásico Mundial de Beisbol (WBC) 2026 se enfrenta a un desafío administrativo y financiero sin precedentes que ha eclipsado, en muchos sentidos, la planificación deportiva de las selecciones nacionales.
El núcleo del conflicto reside en las pólizas de seguro gestionadas por el corredor National Financial Partners (NFP), el cual ha endurecido drásticamente sus criterios tras las costosas lesiones de Edwin Díaz y José Altuve en la edición de 2023.
Bajo las normativas actuales, la MLB exige que todo jugador del roster de 40 cuente con un seguro que garantice su salario en caso de lesión; sin embargo, las aseguradoras están denegando cobertura basándose en historiales médicos, cirugías recientes y una nueva y estricta regla de edad que excluye a jugadores de 37 años o más.
Las bajas más considerables
Puerto Rico: La selección más castigada
La Federación de Beisbol de Puerto Rico ha llegado a considerar su retirada del torneo debido a que entre 8 y 10 de sus jugadores clave han sido inhabilitados por el sistema de seguros.
- Francisco Lindor (SS): A pesar de haber sido nombrado capitán del equipo por la propia MLB, se le denegó el seguro debido a una limpieza quirúrgica menor en su codo derecho realizada en octubre de 2025.
Otras bajas: Alexis Díaz, Emilio Pagán, Yacksel Ríos y Jovani Morán también han enfrentado obstáculos insalvables con sus seguros o permisos.
Venezuela: Entre la veteranía y el riesgo
La selección venezolana pierde a su capitán y a figuras clave del cuadro interior por criterios estrictamente administrativos.
- José Altuve (2B): No participará a solicitud de los Astros de Houston y por la denegación de su póliza de seguro, en gran medida debido al precedente de su fractura de pulgar en el WBC 2023.
Martín Pérez (LHP) y Carlos Narváez (C): Ambos jugadores también fueron confirmados como bajas tras no obtener las garantías de seguro necesarias.
República Dominicana: El enigma de las superestrellas
Aunque cuenta con una profundidad de talento envidiable, Dominicana no tendrá a varios de sus nombres más mediáticos por una mezcla de razones personales y falta de comunicación.
- José Ramírez (3B): El estelar de Cleveland se ausentará de la fase inicial por una situación personal, aunque no se descarta su integración en la segunda ronda.
- Rafael Devers (3B): Su ausencia se atribuye a una falta de comunicación con la gerencia; el mánager Albert Pujols señaló que no han podido localizar al jugador.
- Elly De La Cruz (SS): La joven figura de los Reds no asistirá tras aceptar una recomendación de su equipo debido a lesiones sufridas durante la campaña 2025.
- Teoscar Hernández (OF): El jardinero optó por el descanso tras una larga temporada 2025 y por no considerarse en condiciones físicas óptimas.
México: Bajas en la rotación y prospectos frenados
México busca repetir su éxito de 2023, pero deberá hacerlo sin su antiguo as y sin su mejor prospecto.
- Marcelo Mayer (SS): El campocorto de los Red Sox tenía la intención de jugar por México, pero una cirugía de muñeca realizada en agosto de 2025 provocó que las aseguradoras rechazaran cubrir su contrato.
Japón: Ohtani limitado y Sasaki ausente
Incluso los campeones defensores han tenido que ceder ante las presiones de las organizaciones de Grandes Ligas.
- Shohei Ohtani (P/DH): Aunque jugará como bateador y segundo en el orden, se confirmó que no lanzará en el torneo para priorizar la salud de su brazo.
Canadá y Estados Unidos: Ausencias estratégicas
- Freddie Freeman (Canadá): El primera base no representará a Canadá por motivos personales.
Mookie Betts (USA): El jugador de los Dodgers decidió no participar para asegurar su durabilidad física durante la temporada regular.