Los Dodgers y el dilema de un tope salarial: “Que los dueños gasten dinero”, dice el Duque Hernández
Los Dodgers de los Ángeles conquistaron anoche su segunda Serie Mundial consecutiva y se convirtieron en el primer equipo en un cuarto de siglo que logra defender su título con éxito. No ocurría algo similar desde los fastos imperiales de los Yankees, que conquistaron el Clásico de Otoño de forma consecutiva en 1998, 1999 y el 2000.
La victoria, cincelada a fuerza de poderío económico y un sofistiado modelo de ingeniería financiera, se ha convertido en el argumento más claro, según los dueños de las franquicias, de que el sistema actual de las Grandes Ligas ha fallado en su intento por garantizar la equidad competitiva entre las franquicias.
Con la fecha de expiración del Convenio Colectivo de Trabajo (CBA) prevista para el 1 de diciembre de 2026, el beisbol se aproxima a una nueva confrontación laboral que gira en torno a una sola pregunta, ¿puede la MLB seguir existiendo sin un tope salarial?
El modelo angelino, sostenido por un contrato televisivo excepcionalmente blindado y por el uso estratégico de los salarios diferidos —como el de Shohei Ohtani—, permite al club absorber sin dificultad las penalizaciones del actual impuesto de balance competitivo.
Mientras los equipos más ricos han aprendido a tratar esas multas como un simple costo de hacer negocios, los mercados pequeños observan cómo la brecha se ensancha. Los Mets gastan más de 300 millones de dólares en nómina, mientras los Marlins apenas superan los 60. Una élite de clubes se ha adueñado del tablero y para las franquicias modestas la situación parece ser cada vez más insostenible.
La Asociación de Jugadores, sin embargo, sigue firme en su histórica resistencia. Para el sindicato, cualquier intento de tope salarial es una traición al principio de libre mercado que tanto costó conquistar. “El tope salarial no se trata de colaboración. El tope salarial no se trata de hacer crecer el deporte”, dijo en julio de este año Tony Clark, director del sindicato. “El tope salarial se trata de los valores y las ganancias de las franquicias. Históricamente, el tope salarial conlleva garantías contractuales limitadas y enfrenta a los jugadores entre sí”, sentenció.
Orlando “El Duque” Hernández, ex lanzador cubano y cuatro veces campeón de Serie Mundial, sostiene que el problema no está en quienes gastan demasiado, sino en quienes no gastan nada. “No, no, no, no, no. No hay por qué parar a nadie”, dice el Duque. “Que todos los dueños hagan lo mismo, que se gasten el dinero y traten de traer a los peloteros, como los hacen los Yankees y los Mets. Gástense el dinero”, espeta.
Su postura coincide con una de las demandas centrales del sindicato de jugadores de MLB, de establecer un salario mínimo obligatorio para las plantillas. Un piso salarial forzaría a los propietarios a invertir parte de los ingresos compartidos en talento y evitaría la práctica del tanking —la renuncia deliberada a competir para reducir costos o buscar mejores selecciones del draft—.
“Ahí sí. Pero que le pongan un mínimo. Y entonces de ahí para allá usted gasta lo que usted desee”, propone.
Todo apunta a que el próximo gran acuerdo del beisbol no será una victoria total para nadie. MLB buscará endurecer el impuesto de balance competitivo con sanciones más severas —no solo económicas, sino también deportivas, como la pérdida de selecciones del draft—, mientras que los jugadores intentarán asegurar la implantación de un piso salarial que garantice la inversión mínima de cada franquicia.
Así, el beisbol podría quizás encontrar un equilibrio, un punto medio que haga a los dueños recordar que el juego también se gana invirtiendo