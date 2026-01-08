Luis y Ramón Urías, la historia de los hermanos que representarán a México en el Clásico Mundial de Beisbol 2026

¡El regalo perfecto! 🤩



Confirmamos a los hermanos Urías para el Clásico Mundial de Beisbol 2026. 🇲🇽



Luis y Ramón están listos para encender el diamante en Houston. 🔥#EsMiSangre 🩸🇲🇽 pic.twitter.com/Nz3LC8z0Ls