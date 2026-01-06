México y su constelación de estrellas para el Clásico Mundial de Beisbol 2026
El tercer lugar de México en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 fue un hito sin precedentes. La Selección Mexicana de Beisbol llega al torneo en 2026 sentado en la mesa de los grandes y la confirmación del equipo para este ciclo refleja exactamente esa madurez.
Lo primero que hay que destacar es que la base del éxito está en la continuidad. Benjamín Gil repite como mánager y Rodrigo López sigue al frente de la gerencia, lo que ha permitido que la comunicación con las organizaciones de Grandes Ligas sea mucho más fluida que en años anteriores.
El 4 de diciembre de 2025 la Mexicobeis entregó el roster preliminar de 35 jugadores y lo más emocionante desde entonces ha sido ver cómo las piezas clave han ido levantando la mano de manera oficial.
Si hablamos de nombres propios, no podemos empezar por otro que no sea Randy Arozarena. Randy ya es, por derecho propio, el alma de este equipo. Su confirmación para 2026 es, por supuesto, una buena noticia en lo deportivo —viene de una temporada sólida con 27 cuadrangulares—, pero también se trata del motor emocional que conecta al dugout con la grada.
Junto a él, la llegada de Alejandro Kirk es quizá la adición más importante respecto a la edición pasada. Kirk no pudo estar en 2023 por motivos personales, pero ahora llega en el mejor momento de su carrera, siendo uno de los mejores receptores defensivos de toda la MLB y un bateador extremadamente disciplinado que casi no se poncha.
A ellos se suma Jarren Duran, que ha pasado de ser un suplente en el torneo anterior a convertirse en una estrella indiscutible de los Medias Rojas de Boston. Su velocidad es disruptiva; es el tipo de jugador que puede cambiar un partido corriendo las bases o robando un cuadrangular en el jardín central.
En cuanto al pitcheo, hay que ser realistas. La rotación abridora está pasando por un momento complicado debido a las lesiones. Nombres que fueron pilares como Patrick Sandoval o José Urquidy han tenido problemas físicos serios o cirugías que los mantienen en duda.
Sin embargo, la gerencia ha encontrado una posible solución de lujo en Cody Ponce. Lo de Ponce en la liga coreana (KBO) fue histórico: ganó la cuádruple corona de pitcheo con una efectividad de 1.89 y más de 250 ponches . El hecho de que haya firmado con Toronto para 2026 facilita su participación y nos da un as que no teníamos en el radar.
Donde México no tiene ninguna duda es en el bullpen. Podríamos decir que tenemos uno de los cierres de juego más temibles del mundo. Andrés Muñoz, el cerrador estelar de Seattle, ya expresó que quiere estar tras haberse perdido la edición pasada por una cirugía. Tener a Muñoz lanzando a 100 millas para cerrar los juegos, apoyado por brazos como el de Jeremiah Estrada y el de Jojo Romero, nos da la tranquilidad de que, si llegamos con ventaja a la séptima entrada, el juego podría estar está prácticamente en la bolsa.
México abrirá su participación el 6 de marzo en Houston, en el Grupo B. El Daikin Park será prácticamente local por la cantidad de mexicanos que hay en Texas, y ese factor campo será vital contra rivales como Estados Unidos e Italia.
Este equipo de 2026 se siente más profesional, más profundo y, sobre todo, con la lección bien aprendida. Este equipo está diseñado para ganar los dos juegos que faltaron en 2023: la semifinal y la gran final.