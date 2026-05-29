Los Mariners deberían disfrutar su ascenso al primer lugar
Los Mariners necesitan ganar juegos de beisbol. El manager Dan Wilson ha adoptado una manera novedosa de lograr ese objetivo. Y, aun así, no todos están contentos con ello.
Durante una victoria de 9–2 sobre los Athletics el martes por la noche, los Mariners recurrieron a Luis Castillo para encargarse de las primeras cuatro entradas antes de que el abridor habitual Bryce Miller ingresara desde el bullpen para trabajar las últimas cinco. El primero mantuvo la hoja limpia, mientras que el segundo permitió solo dos carreras. En conjunto, fue una actuación excelente, del tipo que coloca a cualquier equipo en posición de ganar el juego. Las dos veces que Seattle ha intentado esto desde que Miller regresó de una lesión en el oblicuo, saturando la rotación de los Mariners, las cosas han salido bien (aunque Castillo tuvo problemas en la novena entrada del primer intento, lo que resultó en una derrota por 2–1 ante los White Sox).
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Miller y Castillo tienen una ERA combinada de 2.12 con 21 ponches y cinco bases por bolas en los juegos que han afrontado juntos. También han sido responsables de 17 de las 18 entradas en esos enfrentamientos. Castillo había registrado previamente una efectividad superior a 6.00 en sus primeras nueve aperturas.
Sin embargo, el experimento no ha estado exento de tropiezos.
Miller admitió que la situación “no es muy cómoda” en una entrevista posterior al juego notablemente honesta.
Castillo fue captado por las cámaras lanzando su guante después de ser retirado tras cuatro entradas sin permitir carrera en su registro, habiendo concedido solo dos hits y dos bases por bolas con seis ponches. Fue la primera vez en la historia de MLB que un pitcher abandonó el juego con una línea estadística así.
Las principales mentes de los Mariners han intentado hacer todo lo posible por mejorar la comunicación del plan con ambos jugadores.
Y esa perspectiva fue transmitida ampliamente durante reuniones con Castillo y Miller el martes, en las que participaron el manager Dan Wilson y el coach de pitcheo Pete Woodworth. Más tarde, el presidente de operaciones de béisbol de los Mariners, Jerry Dipoto, inició reuniones individuales tanto con Miller como con Castillo, para ampliar aún más la línea de comunicación.
Se dijo que ambos jugadores recibieron positivamente esas conversaciones.
“Si bien sigue sin ser una situación ideal, tengo confianza en que pudimos comunicar de manera más clara la situación actual y el plan a seguir”, dijo Dipoto.
En cierto modo, el conflicto subyacente aquí es en realidad algo positivo. Los pitchers deberían querer la pelota y consumir entradas. Existe una línea en constante evolución entre el orgullo, el ego y lo que es mejor para el equipo. Sin embargo, una cosa que nunca cambia es que mientras más entradas de calidad pueda acumular la rotación abridora de un equipo, mejores serán los resultados a largo plazo.
Es muy fácil sentarse y evaluar la situación desde lejos antes de llegar a la conclusión de que Castillo y Miller deberían aceptar el plan con los brazos abiertos por el bien del equipo. Y, aun así, vamos a hacerlo de todos modos.
En todo el béisbol se les pide a los jugadores que hagan algo que no sería su principal preferencia. Todas las noches. Es parte de formar parte de un equipo y el colectivo es mucho más importante que lo personal. El problema, por supuesto, es que cuando el lado personal se derrama y termina perjudicando al colectivo, los equipos suelen encontrarse en un problema mayor que el que originalmente intentaban resolver.
Con pleno entendimiento de que los pitchers aún desean victorias personales incluso después de que la comunidad analítica las ha considerado poco importantes y de que los contratos futuros se basan en resultados empíricos previos, parece esencial que todos los involucrados observen el resultado final más importante.
Hacer eso debería iluminar un poco el panorama, ya que los Mariners ahora han alcanzado a los Athletics para apoderarse del primer lugar de la División Oeste de la Liga Americana. Luego está la historia muy reciente del éxito en playoffs, construida sobre cualquier cantidad de permutaciones de pitcheo que vieron a Seattle quedarse a una sola victoria de capturar el banderín el año pasado. El mejor curso de acción para Wilson, si su equipo vuelve a llegar a la postemporada, es ser hábil y flexible cuando se trate de quién recibe la pelota en octubre. Tenerlo atado de manos en ese departamento porque sus jugadores no quieren ejecutar una estrategia parece algo que, al final, sería perjudicial.
De nuevo, vale la pena enfocarse en los aspectos positivos aquí. Uno, Seattle no tiene escasez de pitcheo. Es una bendición contar con tantos brazos sólidos. Dos, el plan ha funcionado. Finalmente, las cosas en general avanzan en la dirección correcta. Puede que no sea ideal para dos jugadores que han demostrado ser capaces de más, pero es una solución por ahora. Convertirlo en un problema más grande sería correr hacia atrás.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/05/2026, traducido al español para SI México.