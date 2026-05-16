Mariners reciben malas noticias sobre Cal Raleigh
Cal Raleigh finalmente puso fin a su desafortunada racha de 0 hits en 38 turnos al bate al conectar no uno, sino dos sencillos el martes por la noche. A pesar de que parecía que su suerte estaba mejorando, los Mariners recibieron malas noticias sobre el catcher el jueves.
Raleigh fue colocado en la lista de lesionados por primera vez en su carrera el jueves debido a una distensión en el oblicuo derecho que sufrió el miércoles por la noche. Para tener 29 años y estar en su sexta temporada en MLB, es bastante impresionante que haya tardado tanto en entrar a la lista de lesionados. Sin embargo, el momento no podría ser peor para el catcher.
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Raleigh parecía finalmente estar recuperando su ritmo el martes después de atravesar una histórica mala racha en las últimas semanas. Si Raleigh hubiera acumulado siete turnos más sin conectar hit, se habría colocado en la lista de las cinco peores rachas sin hit en la historia de MLB. Definitivamente ha sido el peor slump en la carrera de Raleigh, y es increíble considerando que la temporada pasada lideró la liga en jonrones y terminó como subcampeón del MVP de la Liga Americana detrás de Aaron Judge.
Si el catcher finalmente estaba recuperando confianza ofensivamente, ahora habrá que ver qué efecto tendrá en su desempeño de 2026 una ausencia de al menos 10 días. Tal vez sea el descanso que necesita para reiniciar completamente la temporada y evaluar lo que ha sucedido en las últimas semanas dentro del diamante. O quizá esto lo retrase aún más y provoque otra mala racha mientras se recupera de la lesión. Veremos qué termina sucediendo.
El manager de los Mariners, Dan Wilson, parece estar tomando una postura positiva sobre la estancia de Raleigh en la lista de lesionados, lo cual es una buena señal para el catcher.
“La buena noticia aquí es que tiene la oportunidad de recuperarse, de ponerse sano y de volver con todavía una gran parte de la temporada por delante. Y creo que ese es realmente el lado positivo”, dijo Wilson, vía Daniel Kramer de MLB.
Los Mariners regresan a Seattle el viernes, donde Raleigh será evaluado más a fondo para determinar la gravedad de la distensión en el oblicuo. Existe la posibilidad de que esté fuera más tiempo que los 10 días mínimos, pero eso es desconocido por ahora. Si termina perdiéndose únicamente 10 días, Raleigh podría estar disponible para regresar el domingo 24 de mayo contra los Royals en Kansas City.
A través de 41 juegos esta temporada, Raleigh batea para .161/.243/.317, el promedio más bajo que ha registrado desde su temporada de novato. Su promedio de bateo actualmente es el más bajo de su carrera. Ha acumulado 26 hits, 18 carreras impulsadas, 16 carreras anotadas y siete jonrones, además de haberse ponchado 57 veces.