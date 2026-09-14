Lo más destacado de las adquisiciones en el deadline de traspasos de la MLB
Han pasado más de cinco semanas desde la fecha límite de traspasos de la MLB, y con menos de tres semanas para el final de la temporada regular, ya tenemos una buena idea de qué acuerdos beneficiaron a los equipos contendientes y cuáles no. Los jugadores cedidos ya han disputado más de la mitad de los partidos en los que jugarán con sus nuevos equipos, por lo que ha transcurrido el tiempo suficiente para evaluar con seguridad cuántos traspasos resultaron beneficiosos para los equipos involucrados.
Algunos nombres importantes cambiaron de equipo en la fecha límite de este año, mientras los contendientes hacían todo lo posible por cubrir sus bajas de cara a la recta final. Otros equipos ficharon a jóvenes promesas mientras reestructuraban sus plantillas pensando en el futuro. En aquel momento, consideramos esos movimientos como una proyección . Ahora podemos analizarlos con mayor claridad.
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Repartamos algunos superlativos al repasar lo que fue un plazo de traspasos muy activo.
Mejor bateador: Liam Hicks, Rays
Hicks fue una gran adquisición para los Rays, ya que representó una mejora significativa en la posición de receptor con respecto al titular Nick Fortes. Si bien el precio para conseguirlo de los Marlins fue elevado, dado que tres prospectos fueron enviados a Miami, incluido el tercera base Brayden Taylor, la inversión ha dado excelentes resultados.
Hicks batea para .310/.402/.494 con los Rays, con un wRC+ de 150, el mejor del equipo desde la fecha límite de traspasos. Acumula cuatro jonrones, 17 carreras impulsadas y una minúscula tasa de ponches del 9.8%. Además de estos números, ha tenido un desempeño sólido detrás del plato y cuenta con un fWAR de 1.1 en 28 juegos.
Hicks ha rendido más que cualquier otro bateador traspasado antes de la fecha límite y aún no ha llegado a la edad de arbitraje. El jugador de 27 años está bajo contrato con el equipo hasta la temporada 2030. Tampa Bay hizo un trabajo excepcional al asegurar sus servicios.
Mención de honor: Luis García Jr., Yankees
Mejor lanzador: Tarik Skubal, Dodgers
Esto no sorprende. La competencia está más reñida de lo que cabría esperar, y Skubal no ha rendido al nivel al que nos habíamos acostumbrado en los últimos años, pero el dos veces ganador del premio Cy Young ha superado a todos los demás lanzadores traspasados antes de la fecha límite.
Los Dodgers enviaron al jardinero Zyhir Hope y a los lanzadores River Ryan y Brady Smith a los Tigers para concretar el acuerdo. Se trata de un mero préstamo, ya que Skubal se convertirá en agente libre al finalizar la temporada. Es un precio elevado para un jugador que podría irse en pocos meses, pero la compensación para Detroit pareció baja considerando el excelente desempeño de Skubal en los últimos años.
Desde que se concretó el acuerdo, el zurdo de 29 años tiene un récord de 2-2 con una efectividad de 2.93, un WHIP de 1.12 y 48 ponches contra 10 bases por bolas en 48 entradas. Su FIP de 2.54 lo ubica en el cuarto lugar de las Grandes Ligas entre los lanzadores calificados desde la fecha límite, y su fWAR (1.4) está empatado en el tercer lugar. Considerando que Shohei Ohtani no volverá a lanzar este año, su adquisición podría resultar invaluable para Los Ángeles.
Mención honorífica: Tyler Mahle, Braves
Peor bateador: Taylor Ward, Mariners
Los Mariners necesitaban otro bateador en los jardines y adquirieron a Ward de los Orioles en un intento por revitalizar su ofensiva, que venía estancada. Desafortunadamente, ha sido uno de los peores bateadores del béisbol desde su llegada a Seattle a cambio del relevista Alex Hoppe y los lanzadores de ligas menores Brock Moore y Harrison Kreiling.
Ward ha bateado apenas .115/.216/.141 sin jonrones y con cinco carreras impulsadas con los Marineros. Desde la fecha límite, su fWAR (-0.8) se ubica en el puesto 247 de 249 bateadores con al menos 80 apariciones al plato, mientras que su wRC+ (13) se ubica en el puesto 248. ¡Vaya! Considerando que no aporta mucho a la defensiva, este ha sido un acuerdo bastante desastroso para Seattle.
Por suerte para los Mariners, Ward será agente libre al finalizar la temporada, así que no tendrán que asumir un contrato multianual. Aun así, su presencia solo ha contribuido a que Seattle se aleje aún más de la lucha por los playoffs de la Liga Americana.
Cabe mencionar a Heliot Ramos, de los Yankees.
Peor lanzador: Luis Castillo, White Sox
Fichar a Castillo antes de la fecha límite parecía una jugada inteligente para los White Sox, que necesitaban un lanzador veterano en su lucha por el título de la División Central de la Liga Americana. Chicago buscaba a alguien con experiencia para liderar su rotación y apostó por un veterano tres veces All-Star. Castillo estaba pasando por un mal momento, pero parecía un candidato ideal para recuperarse con un cambio de aires. Eso no ha sucedido.
Desde su llegada al South Side, Castillo ha sido abridor en seis ocasiones, y los fanáticos de los White Sox probablemente desearían que no lo hubiera sido. Tiene un récord de 1-2 con una efectividad de 7.52, un WHIP de 1.71, 23 ponches contra ocho bases por bolas y 22 carreras limpias permitidas en 26 1/3 entradas. Desde la fecha límite, su fWAR (-0.2) se ubica en el puesto 150 de los 153 lanzadores con al menos 20 entradas lanzadas; su FIP (6.44) también está en el puesto 150, mientras que su efectividad está en el puesto 147.
Lo peor es que este jugador de 33 años tiene un contrato por 24,15 millones de dólares para la próxima temporada. Además, su contrato incluye una opción de 25 millones de dólares para 2028 si lanza 180 entradas. Algo que parece poco probable. Aun así, Chicago tiene que desembolsar una gran cantidad de dinero para un abridor cuyo rendimiento está disminuyendo rápidamente.
Cabe mencionar a: Casey Mize, Padres
Mejor prospecto: Jefferson Rojas, Mets
Rojas fue uno de los prospectos mejor clasificados que se intercambiaron en la fecha límite de traspasos , junto con el exjugador de las ligas menores de los Dodgers, Zyhir Hope (intercambiado por Tarik Skubal), el ex prospecto de los Blue Jays, Arjun Nimmala (intercambiado por José Soriano) y el exlanzador de los Red Sox, Anthony Eyanson (intercambiado por Adley Rutschman). Los Cubs enviaron a Rojas a los Mets a cambio de Clay Holmes y Tyrone Taylor, y el jugador de cuadro de 21 años se convirtió instantáneamente en el principal prospecto de los Mets, y su posición no ha hecho más que mejorar.
A pesar de no haber logrado entrar en nuestra lista de los 50 mejores prospectos de mitad de temporada , Rojas tiene mucho talento y es una gran incorporación al sistema de ligas menores de Nueva York. Se unió de inmediato al equipo filial de Doble A en Binghamton y ha bateado para .283/.341/.602 con nueve jonrones, 29 carreras impulsadas y un wRC+ de 137 en 28 juegos.
Si bien se podría argumentar a favor de otros jugadores, Rojas ha mejorado su situación desde que se unió al sistema de los Mets. Ha demostrado las cualidades que le valieron un contrato de un millón de dólares procedente de la República Dominicana en 2022 y, a este ritmo, podría debutar en las Grandes Ligas en 2027.
Mención honorífica: Anthony Eyanson, Orioles
El mejor fichaje que pasó desapercibido: Tyrone Taylor, Cubs
Taylor fue prácticamente un añadido en el traspaso de Holmes a los Cubs y parecía destinado a ser jardinero suplente y reemplazo defensivo mientras Chicago se encaminaba hacia los playoffs. Pero se ha convertido en mucho más que eso.
Aunque solo ha tenido 62 turnos al bate desde la fecha límite, Taylor tiene un promedio de bateo de .393/.435/.544 con un wRC+ de 175, lo que lo ubica octavo entre todos los bateadores de la MLB con al menos 60 apariciones al plato en ese período. El jugador de 32 años había generado 0.5 fWAR en 67 juegos con los Mets antes del acuerdo y ya ha registrado 0.9 fWAR en sus primeros 23 juegos con los Cubs.
Nadie esperaba que Taylor fuera una pieza clave en la lucha por los playoffs, pero se ha labrado un lugar como jardinero versátil que ha estado arrasando para Chicago desde su llegada.
Mención honorífica: Tyler Wells, Rays
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/09/2026, traducido al español para SI México.