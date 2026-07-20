La mayor debilidad de cada contendiente rumbo a la fecha límite de cambios en la MLB
A dos semanas de la fecha límite de cambios en la MLB, la clasificación sigue tan apretada como siempre. Hay muchos equipos que creen tener posibilidades reales de pelear por la Serie Mundial esta temporada, aunque todos presentan debilidades que podrían necesitar atención.
Los Dodgers han visto caer a sus lanzadores abridores como los bateristas de Spinal Tap; los Cubs siguen extrañando a varios brazos importantes y los Mariners están compitiendo no gracias a su mayor superestrella, sino a pesar de ella. Mientras tanto, los Guardians continúan siendo uno de los equipos más peligrosos de cara al cierre de la temporada, aunque también poseen el peor porcentaje de slugging de toda la MLB.
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Desde la búsqueda de otro as para los Brewers hasta el enorme vacío ofensivo que tienen los Yankees detrás del plato, este es un vistazo a las debilidades más evidentes de cada contendiente antes de la fecha límite de cambios.
Los Angeles Dodgers: La salud de la rotación
Los Dodgers no tienen debilidades evidentes en su plantel, pero el problema está en los jugadores que actualmente no pueden jugar. Los abridores Tyler Glasnow, Blake Snell, Bobby Miller y Gavin Stone permanecen en la lista de lesionados de 60 días, mientras que Shohei Ohtani se perdió su última apertura antes del receso por un problema en la rodilla. Es una enorme cantidad de talento fuera de la rotación. Aun así, Los Ángeles presume el mejor récord de las Grandes Ligas con 63-37.
Podría suceder que los Dodgers recuperen a Glasnow y Snell para la recta final de la temporada y los sumen a Ohtani y Yoshinobu Yamamoto, formando un cuarteto temible en la parte alta de la rotación. Sin embargo, ninguno de esos dos lanzadores se caracteriza precisamente por su durabilidad, y cuesta imaginar a Roki Sasaki o Emmet Sheehan abriendo un partido clave de postemporada. Un movimiento por alguien como Tarik Skubal desataría niveles apocalípticos de furia entre las aficiones rivales, pero también sería una decisión muy inteligente.
Milwaukee Brewers: La parte alta de la rotación
Los Brewers continúan desafiando todos los pronósticos al traspasar a varios de sus mejores jugadores y, aun así, mantenerse competitivos. Después de enviar a su as Freddy Peralta a otro equipo durante la temporada baja, registran marca de 62-37, lideran la NL Central y poseen el segundo mejor récord de las Grandes Ligas. Dicho esto, si realmente quieren conquistar una Serie Mundial, necesitan reforzar su plantel, especialmente en la parte alta de la rotación.
Milwaukee tiene la segunda mejor efectividad (ERA) de la MLB con 3.45, y su rotación abridora también ocupa el segundo lugar (3.38). A pesar de ello, carece de un as con experiencia en los partidos más importantes. Jacob Misiorowski está encaminado a ganar el Cy Young, mientras que Kyle Harrison ha resultado una gran incorporación, pero la rotación necesita un auténtico veterano capaz de detener cualquier mala racha en octubre, especialmente después de que se anunciara el fin de semana que Brandon Woodruff deberá someterse a otra cirugía en el hombro. Lance McCullers Jr., adquirido recientemente y quien abrió el Juego 7 de la Serie Mundial de 2017, antes de que las lesiones frenaran su carrera en los últimos años, ya no es ese lanzador. Un movimiento importante por un abridor cercano al nivel de un as tendría mucho sentido antes de la fecha límite.
Por cierto, ¿estará disponible Peralta?
Atlanta Braves: Profundidad en la rotación abridora
Los Braves continúan en el primer lugar de la NL East, a pesar de la intensa persecución que han protagonizado los Phillies durante los últimos meses. Si Atlanta quiere mantenerse en la cima, necesita encontrar mayor profundidad para una rotación que ha sido golpeada por las lesiones. Como grupo, sus abridores registran una ERA combinada de 3.97, la novena mejor de la MLB. No es una mala cifra, pero los recursos comienzan a escasear.
Spencer Strider se encuentra en la lista de lesionados de 60 días, al igual que Spencer Schwellenbach, mientras que AJ Smith-Shawver sigue recuperándose de una cirugía Tommy John, y aún no está claro cuántas entradas podrá lanzar esta temporada. Martín Pérez también permanece en la lista de lesionados de 15 días.
Los Braves necesitan brazos para completar su rotación. Incorporar uno o dos abridores de media rotación antes de la fecha límite sería el escenario ideal.
Tampa Bay Rays: Poder al bate
Los Rays poseen el mejor récord de la Liga Americana y cuentan con un roster muy equilibrado, capaz de lanzar y batear bien, pero tienen una debilidad importante: la falta de poder.
Tampa Bay ocupa el puesto 16 en porcentaje de slugging (.399) y el 26 en cuadrangulares (98). El equipo apenas tiene cuatro titulares con un slugging superior a .400, y Junior Caminero es el único jugador del roster con 15 o más jonrones. Sus 28 cuadrangulares ocupan el segundo lugar de la Liga Americana y prácticamente cargan con toda la producción de poder del equipo. Necesita ayuda.
Chicago Cubs: Pitcheo abridor
Los Cubs podrían ser el equipo con peor suerte de las Grandes Ligas cuando se trata de su rotación abridora. En 2025, su principal abridor, Justin Steele, tuvo que someterse a una cirugía Tommy John y aún no ha regresado. Este año ocurrió exactamente lo mismo con Cade Horton. Desafortunadamente, ahí no terminaron los problemas para los abridores de Chicago.
Edward Cabrera y Jameson Taillon también se encuentran actualmente en la lista de lesionados, dejando a Shota Imanaga y Colin Rea como los únicos lanzadores activos con 10 o más aperturas esta temporada. La rotación ocupa el puesto 20 de la MLB en efectividad (4.42 ERA). A finales de mayo adquirieron a David Peterson mediante un cambio, pero ha registrado una ERA de 8.16 en sus primeras tres aperturas con la franquicia.
Chicago necesita al menos un abridor antes de la fecha límite de cambios, aunque realmente le vendría bien más ayuda.
New York Yankees: Receptor
Los Yankees necesitan recuperar jugadores lesionados y también podrían beneficiarse de uno o dos bates que los ayuden mientras Aaron Judge regresa, suponiendo que finalmente pueda hacerlo. Sin embargo, la mayor preocupación del equipo está detrás del plato, donde Austin Wells atraviesa una temporada muy complicada.
Wells ha disputado 67 juegos y presenta una línea ofensiva de .153/.244/.255, con seis jonrones, 13 carreras impulsadas y un muy pobre wRC+ de 41. En conjunto, los receptores de los Yankees acumulan un WAR de -1.1 esta temporada. Esa situación tiene que cambiar.
Podrían existir algunas opciones en el mercado antes de la fecha límite, pero los receptores que además saben batear son un recurso muy escaso en la actualidad, y conseguir uno probablemente exigiría entregar una cantidad considerable de prospectos. Dada la falta de alternativas dentro de la organización, podría valer la pena realizar esa inversión.
Philadelphia Phillies: Jardines
Brandon Marsh fue elegido All-Star por primera vez en su carrera esta temporada, pero fuera de su rendimiento, los Phillies han tenido un auténtico desastre en los jardines. Adolis García está fuera por el resto de la temporada, la campaña de novato de Justin Crawford ha quedado muy por debajo de las expectativas y Gabriel Rincones Jr. registra un OPS de .489.
Para dimensionar el problema: Marsh ha aportado 1.7 WAR esta temporada, pero el conjunto de los jardineros de los Phillies acumula un WAR de -3.2.
Si Philadelphia quiere mantenerse en la pelea por el liderato de la NL East y llegar con fuerza a los playoffs, necesita detener esa sangría en los jardines. Los Phillies requieren incorporar un bateador para una de las esquinas del outfield y, aunque Crawford apenas tiene 22 años y seguramente mejorará con el tiempo, todavía no está listo para ser el jardinero central titular de un equipo contendiente. Si fuera un defensor de élite, la conversación sería distinta. Desafortunadamente, registra -1 OAA.
Chicago White Sox: Pitcheo abridor
Los White Sox son la gran sorpresa de la temporada y, considerando el momento que vive la franquicia en su proceso de reconstrucción, deben actuar con paciencia en la fecha límite de cambios. Este no es el año para apostar todo, pero si deciden reforzarse con cautela, el lugar más evidente para hacerlo es la rotación abridora. Los lanzadores de Chicago ocupan el puesto 14 de la MLB con una ERA de 4.21 y son 13.º en WHIP (1.29).
No existe un verdadero as al frente de la rotación y el equipo no debería excederse para conseguir uno, a menos que el lanzador adquirido tenga varios años de control contractual. Davis Martin y Sean Burke han cumplido con buenas actuaciones. Hagen Smith, selección de primera ronda del Draft de 2024, posee un talento extraordinario, pero ha tenido dificultades en Triple A esta temporada y además lidia con una lesión en el hombro. Es poco probable que llegue al rescate.
La organización cuenta con uno de los sistemas de ligas menores más sólidos del béisbol y no debería sacrificar su crecimiento a largo plazo por un impulso inmediato en 2026. Dicho esto, un movimiento menor para fortalecer la rotación parece bastante probable.
St. Louis Cardinals: Pitcheo abridor
Los Cardinals son otro equipo que no esperaba encontrarse en esta posición y que, en lo que parecía ser un año de reconstrucción, ahora pelea por un lugar en la postemporada. A pesar de las buenas campañas de Michael McGreevy y Andre Pallante, ninguno representa el as que necesita la organización. Si St. Louis realmente quiere competir por los playoffs, necesita un abridor de primer nivel para encabezar la rotación.
Curiosamente, Sonny Gray sería el objetivo perfecto, lo que resulta irónico porque los propios Cardinals lo enviaron a los Red Sox durante la pasada temporada baja para liberar salario. Gray tiene marca de 12-1, con una ERA de 2.48 para un equipo de Boston que atraviesa un gran momento y difícilmente será vendedor. De hecho, St. Louis está pagando 20 millones de dólares este año para que no lance con ellos.
Al igual que ocurre con los White Sox, este no parece ser el momento para que los Cardinals apuesten todo. Sin embargo, sumar uno o dos abridores podría resultar de gran ayuda para la recta final de la temporada.
Cleveland Guardians: Poder
Cleveland está, una vez más, en una gran posición para hacer una buena carrera en los playoffs. Los Guardians comparten la cima de la AL Central y están bien posicionados para obtener un boleto de comodín. Y lo han conseguido pese a tener el peor porcentaje de slugging de las Grandes Ligas, con .368. El equipo también ocupa el último lugar en OPS (.678) y es 27.º en cuadrangulares (94). El novato Chase DeLauter lidera actualmente al equipo con 11 jonrones, aunque cuatro de ellos llegaron en los primeros tres juegos de la temporada.
Los Guardians necesitan sumar poder, particularmente en los jardines, donde el especialista defensivo Steven Kwan tiene un slugging de .299, el jardinero central Daniel Schneemann registra un OPS de .610 y Khalil Watson apenas alcanza .569. El nombre de Kwan apareció en rumores de cambio la temporada pasada, y es posible que Cleveland busque negociarlo para incorporar un bateador de poder para una de las esquinas del outfield.
Seattle Mariners: Cal Raleigh
Los Mariners siguen en la pelea pese a una temporada muy complicada de Cal Raleigh. La mayor fortaleza del equipo se convirtió en su principal debilidad. El receptor estelar, que conectó 60 jonrones y estuvo cerca de ganar el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana la temporada pasada, se ha desplomado este año, además de perderse tiempo por una lesión en el oblicuo. ¿Qué necesitan los Mariners? Básicamente, que regrese el Cal Raleigh de 2025. O, en su defecto, se conformarían con el de 2024.
En 65 juegos esta temporada, Raleigh batea para .163/.267/.298, con nueve jonrones, 29 carreras impulsadas y un wRC+ de 70, 91 puntos por debajo del registrado la temporada anterior. No ha mostrado señales claras de mejoría y este mes tiene un OPS de apenas .531. Mientras el Big Dumper atraviesa este mal momento, Seattle ocupa el puesto 29 en slugging (.377) y el 27 en OPS (.686). Los Mariners necesitan que su bateador más importante vuelva a producir.
Miami Marlins: Cerrador
Los Marlins son una de las sorpresas en la lucha por un lugar en los playoffs este año, pero, de manera curiosa, es su incorporación más importante de la temporada baja la que les está generando problemas. Hay pocos jugadores más espectaculares en las Grandes Ligas que Pete Fairbanks, pero no ha respondido al contrato de un año y 13 millones de dólares que Miami le otorgó antes de la campaña.
En 33 apariciones, Fairbanks tiene marca de 3-4, con 7.42 de efectividad, 1.52 de WHIP y 41 ponches por 14 bases por bolas en 30⅓ entradas. Ha conseguido 13 salvamentos en 16 oportunidades, pero ya permitió ocho jonrones, la mayor cantidad de su carrera.
Si realmente quieren competir esta temporada, los Marlins necesitan más ayuda en la parte final del bullpen. Fairbanks no necesariamente debe dejar por completo el rol de cerrador, pero el equipo requiere otra opción capaz de asumir esa responsabilidad si continúa con sus problemas.
Pittsburgh Pirates: Bullpen
Los Pirates se mantienen a una distancia alcanzable de un puesto de playoffs pese a las inesperadas dificultades de su as Paul Skenes. Se trata de un equipo emocionante, con un sólido sistema de ligas menores que parece estar dando resultados antes de lo previsto. La rotación ha respondido a pesar del bajo rendimiento de Skenes, y la ofensiva presume un OPS de .769, el segundo mejor de las Grandes Ligas. Desafortunadamente, el bullpen no ha estado a la altura.
Los relevistas de Pittsburgh tienen una efectividad combinada de 4.44, la 23.ª de las Grandes Ligas. El equipo realmente no cuenta con un cerrador confiable, y los 12 salvamentos de Gregory Soto han venido acompañados de cinco oportunidades desperdiciadas. No ha demostrado ser la solución. Si los Pirates quieren hacer una verdadera carrera este año, necesitan conseguir un cerrador de primer nivel y, probablemente, también un preparador confiable antes de la fecha límite de cambios.
Ambos movimientos requerirán entregar prospectos, pero Pittsburgh puede negociar desde una posición de fortaleza.
Boston Red Sox: Receptor
Hace apenas unas semanas, los Red Sox parecían destinados a vender antes de la fecha límite de cambios; sin embargo, una racha de 13 victorias consecutivas (y contando) cambió completamente el panorama. Ahora, Boston busca reforzarse para mantener ese impulso durante la recta final de la temporada. Para lograrlo, necesita mejorar su situación detrás del plato.
Carlos Narváez y Connor Wong se han repartido la receptoría este año, pero ambos han tenido problemas de consistencia. Narváez ha sufrido un marcado retroceso con el bate tras recibir votos para el premio al Novato del Año de la Liga Americana la campaña pasada, al registrar una línea ofensiva de .200/.266/.294, mientras que Wong batea .276/.375/.371. Su wRC+ de 117 está claramente por encima del promedio, pero apenas suma un jonrón y tampoco destaca defensivamente como receptor. Boston debería buscar fuera de la organización una solución real para esa posición.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/07/2026, traducido al español para SI México.