MLB: Los cinco movimientos más importantes del Offseason
No todas las firmas en la agencia libre tienen el mismo peso.
Por cada equipo que tuvo éxito en su intento por fichar a un agente libre de primer nivel, probablemente hubo varias franquicias que se quedaron fuera de esa negociación y tuvieron que cambiar de rumbo. Por supuesto, concretar la llegada de una estrella en la agencia libre es una gran victoria para cualquier organización que, muy probablemente, cubrió una necesidad específica o mejoró sus probabilidades de ganar su división y hacer una buena carrera en la postemporada. Pero esa victoria es aún más dulce si significa que otro equipo —especialmente un rival— tuvo que modificar sus planes.
Repasemos los cinco movimientos del receso de temporada de MLB que tendrán el mayor impacto en la campaña 2026 y más allá.
5. El contrato de cinco años y $155 millones de Pete Alonso con los Orioles
Los Orioles se hicieron con uno de los bateadores más poderosos de MLB en Alonso, quien tendrá un papel clave mientras el equipo busca recuperarse de una floja temporada 2025 y volver a la pelea por el título del AL East. Al parecer, los Mets no estuvieron dispuestos a comprometerse con Alonso bajo una extensión de largo plazo y alto costo como esta en el receso de temporada, pero Baltimore no dudó en pagarle $31 millones por año. Los Orioles necesitaban un bateador de impacto, y resolvieron esa carencia de la mejor manera posible; además, para una alineación joven, la experiencia de Alonso en postemporada podría rendir dividendos dentro del dugout.
Una vez que se retiraron de la puja por Alonso, los Mets dirigieron su atención hacia otros jugadores de posición, realizando múltiples movimientos para firmar a figuras como Bo Bichette y Jorge Polanco (quien se espera asuma la antigua posición de Alonso en la primera base), además de concretar un cambio por Luis Robert.
4. La incorporación de Framber Valdez por parte de los Tigers
Los Tigers podrían tener ahora el mejor dúo en la cima de su rotación abridora en MLB tras firmar a Framber Valdez por tres años. La mancuerna conformada por Tarik Skubal y Valdez será formidable y consolida a Detroit como el favorito en el AL Central. Valdez era el mejor agente libre disponible en el mercado al momento de su firma a inicios de febrero, y representa el movimiento más importante realizado este receso por cualquier equipo del AL Central, ya que los Tigers mejoraron considerablemente su roster mientras varios de sus rivales no lo hicieron.
Los Tigers no avanzan más allá de la ALDS desde 2013, pero con un frente de rotación de élite, tienen la oportunidad de realizar su carrera más profunda en postemporada en más de una década.
3. Los Mets adquieren a Freddy Peralta en un cambio con los Brewers
La mayor incógnita que tenían los Mets rumbo al Spring Training giraba en torno a la solidez de su rotación abridora. La resolvieron de manera espectacular al adquirir a Freddy Peralta desde los Brewers para encabezar su cuerpo de pitcheo. Peralta viene de la mejor temporada de su carrera, en la que registró 5.5 de bWAR con efectividad de 2.70 y 204 ponches en 176 2/3 entradas. Fue una incorporación clave para unos Mets que no solo aspiran a competir con los Braves y los Phillies por el título del NL East, sino que también tienen la ambición de destronar a los Dodgers como campeones de la World Series.
2. Alex Bregman firma con los Cubs en lugar de regresar con los Red Sox
Muchos esperaban que los Red Sox y Bregman alcanzaran un nuevo acuerdo para mantener al veterano infielder en Boston. En cambio, se unió a los Cubs con un contrato de cinco años y $175 millones, una cifra que, según reportes, los Red Sox no estuvieron dispuestos a igualar. Sin Bregman en la ecuación, los Red Sox dependerán de Caleb Durbin, a quien adquirieron desde los Brewers en febrero, y de Marcelo Mayer para cubrir la tercera base. En un AL East que promete ser muy competitivo en la parte alta, la pérdida de Bregman podría terminar pasándoles factura a los Red Sox.
La llegada de Bregman, sin duda, fortalece la búsqueda de los Cubs por destronar a los Brewers en el NL Central. Chicago terminó cinco juegos detrás de Milwaukee en la división la temporada pasada, pero quizá sumar a Bregman al lineup pueda darles la ventaja que necesitaban.
1. Los Dodgers firman tanto a Kyle Tucker como a Edwin Díaz
De alguna manera, los Dodgers se fortalecieron aún más este receso de temporada al firmar a dos de los principales agentes libres del mercado: Kyle Tucker y Edwin Díaz. En busca de conquistar su tercera World Series consecutiva, los Dodgers lograron sumar a Tucker, el bateador más codiciado disponible, y a Díaz, uno de los mejores relevistas de MLB y uno de los brazos más peligrosos en las entradas finales. Ya considerados favoritos para ganarlo todo, L.A. no solo mejoró su propio roster, sino que además evitó que otros contendientes, como los Blue Jays y los Mets, concretaran una incorporación estelar.
Mención honorífica: Dylan Cease firma con los Blue Jays; Bo Bichette deja Toronto para unirse a los Mets.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/02/2026, traducido al español para SI México.