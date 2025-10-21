Un Clásico de Otoño con acento mexicano: ¿Cuándo empieza la Serie Mundial de MLB entre Dodgers y Blue Jays?
La Serie Mundial de las Grandes Ligas está definida. Los Blue Jays de Toronto, campeones de la Liga Americana, se enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles, campeones de la Liga Nacional. El inicio del Clásico de Otoño será este viernes 24 de octubre.
La serie definitiva de la temporada se llevará a cabo a lo largo de siete —posibles— juegos y comenzará en el Rogers Centre de Toronto, ya que los Blue Jays (94-68) terminaron la temporada regular con un mejor récord que los Dodgers (93-69).
El Clásico de Otoño tendrá, además, acento mexicano. El receptor Alejandro Kirk de los Toronto Blue Jays será el único jugador nacido en México que competirá en esta Serie Mundial. Kirk, que fue seleccionado para el All-Star Game y nominado al Guante de Oro este 2025, fue un elemento clave para que los Azulejos conquistaran la División Este durante la temporada regular y el Campeonato de la Liga Americana en los playoffs de MLB.
La novena canadiense venció a los Mariners de Seattle en una tensa serie de siete encuentros y le puso fin a una espera de más de tres décadas para regresar al beisbol de octubre. Ahora buscan su primera Serie Mundial desde 1993.
Los Dodgers, por otro lado, buscan defender el título y conquistar el bicampeonato. Su camino hacia la Serie Mundial incluyó una victoria contundente en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional donde superaron a los Milwaukee Brewers —el equipo con el mejor récord de la temporada regular— y aseguraron su pase en cuatro juegos.
Calendario de Juegos, Serie Mundial 2025
Todos los juegos de la Serie Mundial están programados para comenzar a las 8:00pm tiempo del este.
Juego 1: Viernes, 24 de octubre: Los Angeles Dodgers en Toronto Blue Jays. (Rogers Centre)
Juego 2: Sábado, 25 de octubre: Los Angeles Dodgers en Toronto Blue Jays. (Rogers Centre)
Juego 3: Lunes, 27 de octubre: Toronto Blue Jays en Los Angeles Dodgers. (Dodger Stadium)
Juego 4: Martes, 28 de octubre: Toronto Blue Jays en Los Angeles Dodgers. (Dodger Stadium)
Juego 5*: Miércoles, 29 de octubre: Toronto Blue Jays en Los Angeles Dodgers. (Dodger Stadium)
Juego 6*: Viernes, 31 de octubre: Los Angeles Dodgers en Toronto Blue Jays. (Rogers Centre)
Juego 7*: Sábado, 1 de noviembre: Los Angeles Dodgers en Toronto Blue Jays. (Rogers Centre)
*Si es necesario.
¿Dónde ver la Serie Mundial de MLB 2025 desde México?
Para México y Latinoamérica la Serie Mundial entre los Blue Jays y los Dodgers estará disponible a través de ESPN, disponible en Disney Plus, y por Fox Sports, en Megacable y Totalplay.