MLB: 12 hitos y récords que podrían establecerse en las últimas semanas de la temporada
A medida que la temporada 2026 de MLB llega a su fin, todavía queda mucho por disputarse. Diez de los 12 lugares de playoffs siguen disponibles y los equipos que continúan en la pelea buscarán cerrar la temporada con una nota positiva, con la esperanza de colarse a la postemporada.
Desde una perspectiva estadística, también hay varios jugadores que están al alcance de algunos impresionantes hitos de carrera, así como otros que corren el riesgo de establecer una desafortunada marca en la historia de la liga. Echemos un vistazo a algunos jugadores que estarán bajo la lupa, para bien o para mal, mientras la temporada regular llega a su fin.
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Pete Alonso - 300 home runs
Con 13 partidos restantes, Alonso está a solo un home run de llegar a los 300. El slugger derecho tiene 299 home runs en su carrera, incluidos 35 esta temporada, su sexta campaña consecutiva con 30 o más cuadrangulares. Alonso ha conectado home run en dos de sus últimos cuatro partidos y el domingo también alcanzó la marca de 100 carreras impulsadas por quinta ocasión. Alonso ha disputado 1,158 partidos en su carrera y, si consigue conectar su home run 300 dentro de los próximos seis juegos, se convertirá en el décimo jugador que más rápido, en cuanto a partidos disputados, alcanza los 300 home runs, ubicándose entre Mark McGwire y Albert Pujols, quienes lo consiguieron en 1,148 y 1,165 partidos, respectivamente.
Eugenio Suarez - 350 home runs
Los Reds no tienen mucho por lo que jugar este año, pero Suarez estará en busca de un hito individual con 14 partidos por disputar. El jugador de 35 años tiene 348 home runs de por vida, a solo dos de los 350. Suarez conectó 49 home runs el año pasado entre los Diamondbacks y Mariners, y aunque no ha repetido ese nivel de poder de regreso en Cincinnati, todavía ha sido productivo con 23 home runs en 114 partidos. Tendrá un poco más de dos semanas para conectar el número 350. Suarez ocupa actualmente el lugar 107 de todos los tiempos en home runs de carrera y podría igualar a Chili Davis en el puesto 106 si consigue conectar su home run 350 antes de que termine la temporada.
Francisco Lindor - 300 home runs
Al igual que su excompañero Pete Alonso, Lindor tiene 299 home runs de carrera. Ha conectado 20 en 91 partidos esta temporada y, con 13 juegos restantes, entraría al club de los 300 con un cuadrangular más. Lindor ha estado encendido durante la última semana, con cuatro home runs en sus últimos cuatro partidos, incluidos dos en la paliza de los Mets por 12–2 sobre los Yankees el sábado. Conseguirlo lo convertiría en el primer jugador en la historia de MLB con 300 home runs, 200 bases robadas y 1,500 partidos disputados como shortstop. Eso podría ser un gran argumento a su favor cuando, años después, debatamos sus credenciales para el Salón de la Fama.
Jose Ramirez - 300 home runs, 1,000 RBIs
La estrella de los Guardians no ha tenido una buena temporada, con apenas 11 home runs en 115 partidos. Si puede recuperar su poder con el bat mientras la temporada llega a su fin, podría alcanzar la marca de 300 home runs. Ramirez tiene actualmente 296 cuadrangulares de carrera y también está a solo tres carreras impulsadas de llegar a 1,000. Alcanzar ambas marcas lo convertiría en el octavo jugador en la historia de MLB (y el primer third baseman) con 300 home runs, 300 bases robadas y 1,000 RBIs, uniéndose a Barry Bonds, Alex Rodriguez, Willie Mays, Andre Dawson, Carlos Beltrán, Bobby Bonds y Steve Finley.
Manny Machado - 400 home runs
Salvo una explosión de poder de última hora por parte de Machado, este hito podría tener que esperar hasta la temporada 2027, pero la estrella de los Padres tiene 395 home runs de carrera con 14 partidos restantes. No ha sido la mejor temporada para el jugador de 34 años, pero aun así ha conectado 26 home runs en 144 partidos, marcando su undécima temporada completa consecutiva con al menos 25 cuadrangulares. Ya es uno de solo cinco jugadores con 395 home runs y al menos 1,500 partidos disputados como third baseman, junto con Mike Schmidt, Eddie Matthews, Adrian Beltré y Chipper Jones.
Pete Crow-Armstrong - 40 home runs y 40 bases robadas
Solo seis jugadores en la historia de MLB han registrado 40 home runs y 40 bases robadas en una misma temporada. Crow-Armstrong tiene la oportunidad de convertirse en el séptimo jugador en ingresar al exclusivo club. Con 12 partidos restantes de la temporada, el veloz center fielder ya ha conectado 41 home runs y necesitará cuatro bases robadas para llevar su total a 40 en el año. En 12 partidos durante septiembre, Crow-Armstrong ha robado cuatro bases, por lo que, si puede repetir esa producción durante los 12 juegos restantes del mes, estaría en camino de terminar el año exactamente con 40 robos. Si lo consigue, se unirá a Jose Canseco, Barry Bonds, Alfonso Soriano, Alex Rodriguez, Ronald Acuña y Shohei Ohtani en la historia de la liga.
CJ Abrams - 30 home runs y 30 bases robadas
El club 30–30 no es tan exclusivo como el 40–40, pero sigue siendo una hazaña impresionante. Abrams está a solo una base robada de ingresar a este selecto grupo. Ya estableció el récord de la franquicia de los Nationals de más home runs conectados por un shortstop en una sola temporada y ahora podría convertirse en el jugador número 52 en la historia de la liga en conseguir una campaña 30–30, una hazaña que se ha logrado 81 veces anteriormente. Solo seis shortstops lo han conseguido: Barry Larkin, Alex Rodriguez, Jimmy Rollins, Hanley Ramirez, Bobby Witt Jr. y Francisco Lindor.
Zack Wheeler - 2,000 strikeouts
Wheeler se acerca a su ponche número 2,000, pues actualmente suma 1,992 en su carrera. El jugador de 36 años se perdió el inicio de esta temporada por una lesión, pero desde entonces ha registrado 172 strikeouts en 143 1/3 innings, en 25 aperturas. Está en camino de realizar al menos dos aperturas más antes de que los Phillies terminen la temporada regular, por lo que sería una gran sorpresa si no ingresa al club de los 2,000 strikeouts. Solo 94 pitchers en la historia de MLB han registrado 2,000 ponches y Wheeler podría convertirse en el segundo abridor de Philadelphia en alcanzar el hito esta temporada, después de que Aaron Nola lo hiciera en agosto.
Blake Snell - 1,500 strikeouts
Después de perderse la mayor parte de la temporada pasada, Blake Snell está de regreso en la rotación de los Dodgers, preparándose para otra carrera en la postemporada. Ha estado sólido en siete aperturas, con una efectividad de 1.91 y 51 strikeouts en 37 2/3 innings. Suma 1,491 ponches de por vida, a solo nueve de los 1,500, un hito que definitivamente puede alcanzar antes de que termine la temporada regular. Snell es el líder histórico en strikeouts por nueve innings (con un mínimo de 1,000 innings lanzados), con 11.2, por lo que esta sería simplemente otra impresionante estadística para el pitcher zurdo de 33 años.
Carlos Rodón - 1,500 strikeouts, 100 victorias
Rodón solamente ha realizado 14 aperturas esta temporada, pero ha sido excelente cuando ha subido al montículo. Con 78 strikeouts en 70 1/3 innings, elevó su total de ponches de carrera a 1,487, a solo 13 de la marca de 1,500. Rodón tendrá algunas aperturas antes de que comiencen los playoffs, así que, si sus lanzamientos están funcionando, tiene una posibilidad real de alcanzar la cifra redonda. Además, Rodón suma 99 victorias en su carrera, por lo que también estará al alcance de llegar al centenar en esa categoría. Solo hay 16 pitchers activos que han alcanzado ambos hitos y Aaron Nola es el único integrante de ese grupo más joven que Rodón.
Kenley Jansen - 500 saves
Kenley Jansen ocupa el tercer lugar de todos los tiempos con 495 saves de carrera y podría convertirse en el tercer relevista en la historia de MLB en llegar a 500 si consigue sumar cinco más esta temporada. Con 13 partidos restantes de la temporada regular, podría ser difícil que esté en el montículo para cinco oportunidades de save más, pero todavía está al alcance de este impresionante hito. Todavía tiene mucho camino por recorrer para escalar en la clasificación histórica de saves: Trevor Hoffman ocupa el segundo lugar con 601.
Kyle Schwarber - 223 strikeouts
Aunque Schwarber lidera a MLB con 44 home runs, también se acerca peligrosamente a establecer un récord muy poco deseable. Se ha ponchado 210 veces en 144 partidos esta temporada y, con 12 juegos restantes en la temporada regular para los Phillies, corre el riesgo de convertirse en el líder histórico de MLB en strikeouts en una sola temporada. El récord pertenece a Mark Reynolds, quien se ponchó 223 veces en 2009. Schwarber necesita poncharse menos de 13 veces en los últimos 12 partidos para evitar quitarle el trono a Reynolds.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 14/09/2026, traducido al español para SI México.