MLB: Análisis de los problemas iniciales de tres contendientes al título
La temporada de beisbol es joven, y la mayor parte de lo que ha ocurrido hasta ahora no es real—excepto por lo que sí lo es. Con 10 días de juegos ya registrados en los libros, varias aficiones han comenzado a entrar en pánico por los resultados de sus equipos hasta el momento. Lo que sigue es un intento de determinar quién realmente tiene razones para preocuparse.
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Blue Jays
Toronto en realidad no ha jugado tan mal hasta ahora—salvo por la derrota del lunes por 14–2 en casa ante los Dodgers—aunque te gustaría ver una ofensiva más constante. Los Blue Jays tienen marca de 4–6 y, al llegar al lunes, contaban con el tercer mejor cuerpo de pitcheo y la novena mejor alineación del deporte según WAR.
Su problema es que han sufrido la lesión más significativa de esta joven temporada: la pérdida del catcher Alejandro Kirk, quien se fracturó y dislocó el pulgar izquierdo al atrapar un foul tip el viernes. (Seguramente los Dodgers tampoco están encantados con que su shortstop Mookie Betts haya sufrido una distensión en el oblicuo el sábado, pero juegan en una división mucho más accesible y tienen la profundidad suficiente para absorber su ausencia). Los médicos aún no han determinado cuánto tiempo estará fuera Kirk, pero dependiendo de la gravedad de la lesión, el equipo podría estar mirando una ausencia de seis semanas. Eso es un problema, especialmente en la feroz American League East, porque Kirk es quizás el Blue Jay más importante: un catcher con buen bate que el año pasado fue el segundo jugador defensivo más valioso del deporte. Ya había guiado al cuerpo de pitcheo a un récord de 50 ponches en los primeros tres juegos de la temporada, contra los A’s. Con cinco pitchers abridores (José Berríos, Shane Bieber, Bowden Francis, Cody Ponce y Trey Yesavage) en la lista de lesionados, el equipo necesitará una mano firme para guiar a sus reemplazos.
Por ahora, no será Kirk. El suplente de 35 años Tyler Heineman tomará el puesto, y el sábado los Blue Jays subieron al receptor de 25 años Brandon Valenzuela, especialista defensivo, a quien adquirieron de los Padres en la fecha límite de cambios de 2025 a cambio del infielder Will Wagner. Probablemente esos dos no puedan hacer que el barco avance más rápido, pero sí pueden mantenerlo a flote.
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Padres
Vencer a los Red Sox este fin de semana ayudó, pero han sido 10 días muy malos para los aficionados de los Padres. El as Joe Musgrove, quien esperaba comenzar la temporada con el equipo tras regresar de una cirugía Tommy John, fue detenido de lanzar a principios del mes pasado y apenas ha vuelto a jugar catch. El cuarto abridor Walker Buehler tiene una ERA de 9.45. La supuestamente temible alineación de los Padres apenas ha conectado cinco jonrones en toda la temporada, más que solo los Giants (cuatro) entre los equipos y empatada con tres jugadores individuales. Esto no es Slam Diego: según WAR, ha sido el peor grupo de jugadores de posición del deporte. El bullpen ha sido bueno, pero no han tenido muchas ventajas que proteger.
“Es una trigésima parte de la temporada. Nos quedan veintinueve trigésimas partes. Estoy emocionado por esas veintinueve trigésimas partes”, dijo el manager Craig Stammen a los reporteros la semana pasada después de que la cuarta derrota de los Padres los dejara con marca de 2–4.
Y, en efecto, es difícil imaginar que una alineación que incluye a Fernando Tatis Jr., Jackson Merrill y Manny Machado continúe viéndose tan perdida. La victoria del lunes por 5–0 sobre los Pirates devolvió a los Padres a .500. Desafortunadamente, esa alineación es la cuarta más vieja del deporte, y en algún momento las malas rachas se vuelven más difíciles de romper. Y cuando compartes división con los Dodgers, probablemente estás mirando al wild card como tu mejor escenario, lo que significa mucho menos margen de error. Los Padres necesitan algo de margen de error.
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Red Sox
El jardinero derecho Wilyer Abreu es el mejor jugador del beisbol en este momento. Hoy en día, ese es prácticamente el único punto brillante para Boston, que comenzó la temporada 2–8, empatando el peor inicio en la historia de la franquicia.
Comencemos con la alineación, donde los veteranos no están produciendo. El shortstop Trevor Story batea para .130, se poncha en 37% de sus turnos y aún no ha recibido una base por bolas. El DH Jarren Duran batea .200 y todavía no ha conectado un jonrón. Los recién llegados tampoco están funcionando: el primera base Willson Contreras bateaba .161 hasta que se fue de 3–3 el lunes, aunque aun así no quedó satisfecho después del juego. El tercera base Caleb Durbin, adquirido de los Brewers a cambio del pitcher Kyle Harrison—quien parece revitalizado allí—duplicó el lunes su total de hits en la temporada de dos a cuatro y tiene una línea ofensiva .125/.176/.156. Y los jóvenes tampoco están produciendo: el jardinero izquierdo Roman Anthony se poncha en 30% de sus apariciones al plato, y el segunda base Marcelo Mayer en 35%.
“Esto es inaceptable”, dijo Anthony a los reporteros el domingo, después de que la ofensiva finalmente lograra producir seis carreras solo para que la mayor adquisición del offseason, el zurdo de 130 millones de dólares Ranger Suárez, entregara la ventaja.
Y eso nos lleva a la peor parte: los bateadores de los Red Sox están superando a sus propios pitchers. La rotación, que se suponía sería un pilar, ha sido en cambio, según Baseball Reference, la unidad menos valiosa del deporte. Solo dos veces este año un abridor de Boston ha completado seis entradas. Suárez tiene ERA de 8.64. Incluso el as Garrett Crochet permitió cinco carreras en su salida más reciente. El relevista Johan Oviedo, quien se veía muy bien esta primavera, fue colocado el domingo en la lista de lesionados con una temida distensión en el codo derecho.
Dado que casi todos están jugando por debajo de su nivel, es probable que estos jugadores empiecen a mejorar. Pero no pueden deshacer esas ocho derrotas, los Yankees se ven muy bien y las probabilidades de playoffs de los Red Sox ya han caído casi 25 puntos porcentuales, según FanGraphs. Su serie actual contra los Brewers, que tienen el mejor récord del beisbol, llega en el peor momento posible.
VEREDICTO: Alerta roja
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/04/2026, traducido al español para SI México.