MLB: Las cifras detrás de la sorprendente caída de Paul Skenes
Hola, soy Dan Gartland. Seré honesto: esperaba que Paul Skenes tuviera una mala salida anoche, así que escribí la mayor parte de este texto ayer por la tarde.
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¿Qué pasa con el actual ganador del Cy Young?
Algo no está bien con Paul Skenes.
Skenes lanzó apenas cinco entradas en su apertura de anoche contra los Marlins, en las que permitió dos carreras —una de ellas limpia— y cinco hits, con cuatro ponches, una base por bolas y un pelotazo. Los Pirates terminaron perdiendo 2-0 y ahora tienen marca de 58-63.
Fue la más reciente de una serie de salidas decepcionantes para Skenes, quien permitió 13 carreras y otorgó 10 bases por bolas en sus tres aperturas anteriores, en un total de 14 1/3 entradas. El antiguo primer seleccionado del Draft, que había dominado a los bateadores desde que llegó a las Grandes Ligas en 2024, de repente luce sorprendentemente vulnerable esta temporada. Ha empeorado considerablemente en prácticamente todos los indicadores.
Lo que más llama la atención de los números de Skenes esta temporada es que está teniendo problemas para superar incluso unas cuantas entradas. En sus dos primeras temporadas no solía lanzar demasiado profundo en los juegos, pero eso se debía a que los Pirates intentaban proteger su brazo. Este año lo están retirando temprano porque ya ha lanzado lo que sería una cantidad completa de pitcheos para cualquier abridor. En siete de sus últimas nueve aperturas no ha logrado completar seis entradas, y en cuatro de esas siete salidas cortas todavía superó los 90 lanzamientos.
Al comienzo de la temporada, Skenes parecía ser el mismo pitcher que se llevó con facilidad el Cy Young de la Liga Nacional el año pasado, al registrar una efectividad de 1.98 en sus primeras nueve aperturas. Eso incluso incluye su extraña y desastrosa actuación del Opening Day contra los Mets, cuando permitió cinco carreras y no pudo sacar el último out del primer inning. Si se elimina esa salida, Skenes registró una minúscula efectividad de 1.09 en sus ocho aperturas entre el 1 de abril y el 12 de mayo.
Pero Skenes ha tenido enormes problemas desde entonces. Tiene una efectividad de 5.00 en sus últimas 16 aperturas y ha promediado alrededor de 5 1/3 entradas por salida, mientras continúa realizando 95.6 lanzamientos por apertura.
La pregunta obvia es por qué, y existe una diferencia evidente entre esta temporada y sus dos primeros años dominantes: Skenes ya no está lanzando con la velocidad de antes.
En 2025, promedió 98.2 mph con su recta de cuatro costuras y 97.6 mph con su sinker. Este año, la velocidad del sinker ha caído casi una milla por hora, hasta 96.7 mph, mientras que la recta de cuatro costuras ha disminuido todavía más, hasta 96.9 mph.
Entre las temporadas 2024 y 2025, Skenes realizó 1,552 lanzamientos de al menos 98 mph, más que cualquier otro pitcher de las Grandes Ligas. Este año, apenas ha realizado 97 lanzamientos de al menos esa velocidad, una cifra que lo coloca en el puesto 72. Pasó de lanzar el 30.3% de sus pitcheos a 98 mph o más durante sus dos primeras temporadas a apenas 4.3% este año.
Anoche, la recta de Skenes alcanzó una velocidad máxima de apenas 96.5 mph. En sus dos primeras temporadas, solo el 2.8% de las rectas de cuatro costuras que lanzó tuvieron una velocidad tan baja. Este año, esa cifra es de 36.9%.
Pero la recta no es lo que ha perjudicado a Skenes esta temporada, al menos no directamente. Su velocidad ha disminuido, pero los resultados del lanzamiento siguen siendo bastante buenos: se encuentra en el percentil 85 en valor de carreras con su recta.
El problema mayor ha estado en sus lanzamientos secundarios. En sus dos primeras temporadas, Skenes estuvo entre los mejores de la liga —o muy cerca de ellos— en la métrica de Statcast de valor de carreras con lanzamientos secundarios: se ubicó en el percentil 100 en 2024 y en el 98 el año pasado.
Este año, en cambio, está en el percentil 13.
En otras palabras, los bateadores están castigando el cambio de velocidad y el splitter de Skenes después de haber sido completamente confundidos por ellos en temporadas anteriores. La disminución en la efectividad de su recta podría explicar parcialmente por qué sus lanzamientos secundarios ya no están engañando a los bateadores.
Aunque este año está lanzando su recta con menor velocidad, la velocidad de su cambio se mantiene prácticamente igual. El cambio de velocidad simplemente no puede ser tan efectivo si ha perdido parte de su capacidad para engañar a los bateadores.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/08/2026, traducido al español para SI México.