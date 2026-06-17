MLB: Cinco conclusiones de la primera actualización de la votación del Juego de Estrellas
La Fase 1 del proceso de votación para el Juego de Estrellas de MLB se extenderá hasta el 25 de junio, pero este lunes la liga ofreció una actualización sobre cómo marchan las cosas tras casi dos semanas de sufragios.
Una vez que concluya la fase inicial, los dos jugadores más votados en cada posición (y los seis jardineros con más votos) tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional avanzarán a la Fase 2 de la votación. Además, el pelotero de cada liga que reciba la mayor cantidad de votos tendrá garantizado un lugar como titular en la alineación.
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En la primera actualización de la Fase 1, no fue sorpresa que Shohei Ohtani encabezara a todos los jugadores con 1,165,133 votos. Está encaminado a obtener automáticamente un lugar en el Juego de Estrellas como bateador designado titular de la Liga Nacional. En la Liga Americana, Yordan Álvarez lideró la votación con 1,015,768 sufragios, apenas por delante del lesionado Aaron Judge en la lucha por el primer puesto. Si estos resultados iniciales se mantienen hasta el final de la Fase 1, Ohtani y Álvarez ocuparán los puestos de bateadores designados titulares en el Clásico de Media Temporada.
Esto fue lo que más llamó la atención en la primera tanda de resultados.
Los aficionados de Blue Jays y Dodgers están marcando la pauta en la votación
Los Dodgers continúan demostrando que cuentan con la afición más activa de MLB, con siete jugadores ubicados en posiciones que les permitirían avanzar a la Fase 2 en sus respectivas posiciones. Sin embargo, no todos han justificado el volumen de votos que han recibido.
Actualmente, un jugador de los Dodgers está proyectado para avanzar en la votación de la Liga Nacional en la receptoría (Will Smith), primera base (Freddie Freeman), tercera base (Max Muncy), campocorto (Mookie Betts), jardines (Andy Pages y Teoscar Hernández) y bateador designado (Ohtani). Tanto Smith como Betts han tenido dificultades esta temporada y además se han perdido tiempo por lesiones, pero cuentan con el respaldo total de los aficionados de Los Ángeles, como lo reflejan sus elevadas cifras de votos.
Algo similar ocurre con los Blue Jays. Toronto tiene representantes dentro de los dos primeros lugares en todas las posiciones excepto en los jardines, con jugadores como Alejandro Kirk, Vladimir Guerrero Jr., Ernie Clement, Kazuma Okamoto, Andrés Giménez y George Springer acumulando una cantidad considerable de votos. Al momento de redactar esta nota, ninguno de ellos registra un OPS superior a .800. Guerrero, pese a atravesar su peor temporada en MLB, lidera la votación de la Liga Americana en la primera base, incluso por delante de la revelación de los Yankees, Ben Rice, quien aparece justo detrás en el segundo puesto. Clement ocupa el cuarto lugar entre todos los jugadores de posición de la Liga Americana con 904,702 votos, solo por detrás de Álvarez, Aaron Judge y Mike Trout.
Es comprensible que los jugadores de Blue Jays dominen la votación de los aficionados. Después de todo, el equipo acaba de llegar a la Serie Mundial y cuenta con el respaldo de todo un país al ser la única franquicia de MLB en Canadá.
Los novatos revelación de MLB no han recibido el reconocimiento que merecen
Al inicio de esta temporada hubo mucha expectativa en torno a la impresionante generación de novatos que irrumpió en MLB. Podría decirse que nunca había existido tanto talento joven produciendo a un nivel tan alto en toda la liga, pero parece que muchas de estas nuevas estrellas todavía no se han convertido en nombres familiares para el gran público.
Jugadores como el campocorto de Tigers, Kevin McGonigle; el segunda base de Cardinals, JJ Wetherholt; el poderoso bateador de White Sox, Munetaka Murakami; y el receptor/bateador designado de Orioles, Samuel Basallo, se encuentran fuera de los dos primeros lugares en sus respectivas posiciones. De hecho, hasta ahora, el único novato que está encaminado a ocupar uno de esos puestos es Okamoto, quien cuenta con el respaldo de la extensa afición de Blue Jays.
McGonigle, actualmente favorito para ganar el premio al Novato del Año de la Liga Americana, ocupa el tercer lugar entre los campocortos del joven circuito. Wetherholt, principal candidato al Novato del Año de la Liga Nacional, aparece noveno entre los segunda base de su liga. Murakami, quien estableció varios récords durante mayo antes de ingresar a la lista de lesionados, es tercero entre los primera base de la Liga Americana, mientras que Basallo ocupa el sexto puesto entre los bateadores designados del mismo circuito.
Por supuesto, muchos de estos novatos juegan para equipos con aficiones más pequeñas que las de los jugadores que encabezan la votación en sus posiciones, pero habría sido agradable ver que recibieran un poco más de reconocimiento por parte de los aficionados.
Marlins sigue siendo el equipo más ignorado de MLB
La ofensiva de Marlins cuenta con varios jugadores que merecen estar en el Juego de Estrellas esta temporada, pero ninguno de los mejores bateadores de Miami figura siquiera entre los cuatro primeros de su posición.
Otto López lidera MLB con un promedio de bateo de .343 y 97 imparables, pero se encuentra en el quinto lugar entre los campocortos de la Liga Nacional y no parece estar particularmente cerca de ascender en la votación. López ocupa el puesto 12 de toda MLB en fWAR con 3.0, la cifra más alta entre los jugadores de su grupo en la boleta, pero aun así está detrás de nombres como Mookie Betts y Trea Turner en la votación para el Juego de Estrellas.
Xavier Edwards, quien también ha tenido una excelente temporada con Marlins, ocupa el octavo lugar entre los segunda base de la Liga Nacional, por debajo de jugadores mucho menos merecedores como Bryson Stott y Hyeseong Kim, ambos con más del doble de votos que Edwards. Liam Hicks también ha sido una de las notas positivas para Marlins, pero es séptimo entre los receptores de la Liga Nacional y apenas supera los 100,000 votos totales.
La carrera por la receptoría en la Liga Americana se definirá hasta el final
Shea Langeliers se ha adueñado cómodamente —y con todo mérito— del primer lugar entre los receptores de la Liga Americana en esta primera actualización de la votación. Detrás de él, todo está completamente abierto. El segundo puesto pertenece por ahora al receptor de Blue Jays, Alejandro Kirk, con 298,401 votos. Sin embargo, otros cuatro receptores se encuentran a menos de 85,000 votos de distancia, incluidos Adley Rutschman (261,607), Dillon Dingler (261,084), Ryan Jeffers (235,679) y Cal Raleigh (213,549).
Con tan poca diferencia entre los puestos dos y seis, es probable que haya muchos movimientos en esta contienda antes de que concluya la Fase 1. Ninguna otra carrera posicional presenta una disputa tan cerrada como la del segundo lugar entre los receptores de la Liga Americana, por lo que será sumamente interesante ver cómo termina desarrollándose esta batalla.
Dingler es, quizá, el más merecedor de ese grupo. El receptor de Tigers ha sido sensacional, con un registro de 3.0 en fWAR que lo ubica en el séptimo lugar de todo MLB. Reconocido por su solidez defensiva detrás del plato, Dingler también ha brillado con el bate, registrando un wRC+ de 134 junto con 16 cuadrangulares en 64 partidos.
Wade Meckler tiene más votos que su compañero Jo Adell (y que muchos otros jardineros)
Mike Trout lidera a todos los jardineros de Angels con más de 926,000 votos. Sin embargo, otros dos patrulleros de Anaheim lograron colocarse entre los 20 primeros de la Liga Americana: Jo Adell y Wade Meckler.
Si nunca has escuchado hablar de Meckler, no eres el único. El pelotero de 26 años debutó con Angels apenas el 22 de mayo y ha disputado un total de 20 juegos esta temporada. Su última experiencia en MLB había sido en 2023, cuando participó en 20 encuentros con Giants. Sorprendentemente, Meckler ha recibido cerca de 50,000 votos más que Adell, ubicándose en el puesto 12 entre los jardineros de la Liga Americana en el primer corte del proceso de votación.
A pesar de la escasa cantidad de juegos que acumula, Meckler ha estado encendido con el bate desde su regreso a las Grandes Ligas. Esta temporada registra un OPS de .843, con dos cuadrangulares y 12 carreras impulsadas en 61 turnos al bate. Y eso considerando que se ha enfriado un poco desde que comenzó la votación; el 3 de junio, día en que arrancó la Fase 1, Meckler se fue de 5-4 para elevar su OPS hasta 1.060. Es posible que sus números inflados hayan llevado a algunos aficionados a votar por él sin tomar en cuenta que provienen de una muestra muy pequeña, o quizá ha desarrollado una especie de culto entre los seguidores de los Halos.
Los 206,242 votos de Meckler superan los obtenidos por varios jardineros destacados de la Liga Americana, incluidos Ceddanne Rafaela, Wilyer Abreu, Trent Grisham, Tyler Soderstrom y Steven Kwan, entre otros.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/06/2026, traducido al español para SI México.