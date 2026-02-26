MLB: Cinco formas en que el spring training se volvió extraño
El beisbol regresó el pasado viernes, cuando los clubes de MLB inauguraron la actividad del Spring Training en la Grapefruit League y la Cactus League. Y con el regreso del Pasatiempo Nacional también volvió… lo raro del beisbol.
Aquí, un recuento de algunos de los momentos más extraños del fin de semana.
El sistema ABS Challenge falla en el juego Cubs–Rangers
El Spring Training suele verse como una puesta a punto para bateadores y pitchers que no han tenido acción durante el invierno. El sábado, el duelo entre los Cubs y los Rangers también sirvió como prueba para la nueva tecnología de MLB: el ABS Challenge System.
En la parte alta de la cuarta entrada, con dos hombres en base, Aaron Zavala enfrentaba al zurdo de los Cubs Hoby Milner. Milner lanzó un sweeper que aparentemente rozó la esquina exterior, pero el umpire principal Nick Mahrley lo cantó bola. El catcher de Chicago, Carson Kelly, tocó la parte superior de su casco, la señal universal para solicitar el reto.
Normalmente, el resultado aparece casi de inmediato en la pantalla del estadio y en la transmisión. Esta vez no ocurrió. Hubo unos 10 segundos de silencio incómodo antes de que todos —incluidos los narradores— entendieran que algo no funcionaba.
Finalmente apareció algo en el marcador, pero no fue el recuadro de zona de strike, sino un gráfico que decía “MLB ABS” y que parpadeaba repetidamente sin aportar información útil. Tras una espera que pareció eterna, Mahrley —quien recibió la comunicación del resultado— confirmó que el lanzamiento era bola.
Nada como la tecnología para complicar lo sencillo.
Fuga de aguas negras invade el clubhouse de los Yankees
Literalmente, pasó de todo en el George M. Steinbrenner Field. Una fuga de aguas residuales en el baño del clubhouse se filtró hacia el vestidor de los Yankees y terminó acumulándose en algunas zonas del estadio, obligando a los aficionados a esquivar las, digamos, traicioneras aguas, según The Athletic.
El equipo tuvo que cerrar la sección inferior de su tienda debido a la filtración, que también alcanzó áreas alfombradas del clubhouse.
Lo peor fue el olor insoportable que se extendió por el pasillo y la explanada, justo donde los Yankees realizaron entrevistas postpartido tras aplastar 20–3 a los Tigers.
“También es Spring Training para los inodoros”, dijo un portavoz del equipo a The Athletic.
Randy Arozarena olvida su jersey y juega con otro con el nombre pegado
En una historia digna de una comedia de ligas pequeñas, el jardinero de los Mariners, Randy Arozarena, olvidó su jersey para el juego del domingo ante los Reds, de acuerdo con Ryan Divish, de The Seattle Times.
El partido equivalía a una visita para Seattle, que hizo el trayecto de aproximadamente 20 minutos de Peoria, Arizona, a Goodyear, Arizona. Pero el uniforme de Arozarena no llegó al destino y tuvo que usar uno de reemplazo, luciendo el número 75 en vez del habitual 56.
Un miembro del staff de los Mariners —en una tarea que seguramente no estaba en su lista del día— tuvo que pegar con cinta adhesiva el apellido de Arozarena en la parte posterior del jersey improvisado.
Se activa alarma de emergencia en el Giants–Cubs por alguien fumando en el baño
El duelo entre Giants y Cubs comenzó de la manera más extraña posible. Apenas cuatro lanzamientos después del primer pitcheo en el Scottsdale Stadium, sonó una alarma de emergencia y un mensaje automatizado pidió evacuar el edificio.
“Atención. Atención. Se ha reportado una emergencia en este edificio. Por favor cesen operaciones y abandonen el lugar utilizando las salidas más cercanas o las escaleras de emergencia. No usen elevadores”, repetía la voz robótica.
La confusión se apoderó del estadio. Algunos aficionados se levantaron; otros permanecieron en sus asientos. El umpire principal Bruce Dreckman indicó que el juego continuara, y Robbie Ray lanzó mientras la alarma seguía sonando de fondo.
Ray otorgó base por bolas a Matt Shaw antes de que el manager de Chicago, Craig Counsell, saliera a dialogar con Dreckman, presumiblemente para confirmar que no existía una emergencia real.
Shaw se robó la segunda base y, justo después, la voz dejó de sonar, provocando una ovación del público. El comentarista de los Giants, Duane Kuiper, soltó la línea del día:
“Quién diría que hacía falta una base robada para callar a ese tipo”, bromeó.
Al final, la alarma se activó porque un aficionado estaba fumando en el baño, según MLB.com.
Triple play insólito de los Giants tras error de corrido de bases de los Cubs
Por si el Giants–Cubs no era ya suficientemente extraño, San Francisco concretó un triple play de forma totalmente inusual en la parte alta de la primera entrada, poco después del incidente de la alarma.
Con corredores en primera y segunda sin outs, Seiya Suzuki conectó un blooper al jardín derecho que cayó fuera del alcance del segunda base Luis Arráez. Arráez lanzó hacia el cuadro justo cuando Suzuki intentaba llegar a segunda. El primera base Rafael Devers cortó el tiro y lanzó a la intermedia, donde el shortstop Willy Adames puso out a Suzuki.
Mientras tanto, reinaba la confusión en las bases. Alex Bregman, quien partía desde primera, siguió corriendo hacia tercera, mientras Shaw —que estaba en segunda— se había detenido en esa misma base.
Con dos jugadores de los Cubs en tercera, Adames tocó a ambos. Bregman fue puesto out, pero Shaw fue decretado quieto. Pensando que la entrada había terminado, Shaw se separó de la base rumbo al coach de tercera, Quintin Berry. En ese instante, el tercera base Matt Chapman lo tocó para el tercer out, sellando uno de los triple plays más extraños en la historia reciente de MLB.
“Definitivamente fue Spring Training, ya sabes”, dijo Bregman, según MLB.com.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/02/2026, traducido al español para SI México.