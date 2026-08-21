MLB: Cuatro adquisiciones en la fecha límite que han iniciado lento con sus nuevos equipos
La fecha límite de cambios de MLB representa una apuesta importante para los equipos que buscan reforzar sus rosters de cara al tramo final de la temporada regular. Algunas organizaciones adquirieron talento para fortalecer su posición rumbo a los playoffs, en busca de esa pieza que les permita volver a la pelea por un lugar en la postemporada.
Sin embargo, esas apuestas no siempre funcionan, especialmente porque los jugadores adquiridos no tienen demasiado tiempo para adaptarse a sus nuevas organizaciones. La expectativa es que una incorporación importante en la fecha límite tenga un rendimiento inmediato y de alto nivel con su nuevo equipo. Sin embargo, eso no siempre ocurre.
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A continuación, repasamos cuatro movimientos de la fecha límite de cambios que hasta ahora no han salido como se esperaba.
Yankees adquieren a Heliot Ramos
Los Yankees decidieron no buscar profundidad para su bullpen ni intentar reforzar la posición de receptor en la fecha límite y, en cambio, adquirieron a un par de bateadores: Luis García Jr. y Heliot Ramos. Ninguno ha tenido un gran desempeño desde su llegada a Nueva York, aunque las actuaciones de Ramos han resultado particularmente preocupantes.
El jugador de 26 años apenas suma tres hits en 11 partidos y registra un OPS de .381. Para empeorar las cosas, ya provocó el enojo de los aficionados de los Yankees después de no correr a toda velocidad desde la caja de bateo en una jugada que pudo haber terminado en un sencillo dentro del cuadro durante un turno contra los Blue Jays. En ese momento, atravesaba una racha de 0 de 23 con el bate.
Es difícil juzgar a un jugador por una mala racha de 11 partidos, pero no dar el 100% para un nuevo equipo con el que todavía no has producido genera una mala imagen.
Ramos tendrá tiempo para cambiar las cosas, aunque un puesto como titular todos los días con el equipo no estará garantizado cuando jugadores como Aaron Judge y Cody Bellinger regresen de la lista de lesionados.
El movimiento por Ramos tenía como objetivo ayudar a Nueva York a sobrellevar la ausencia de sus estrellas hasta que recuperaran su mejor nivel. Si no comienza a producir con el bate, podría terminar desempeñando un papel en un pelotón o como jugador de banca antes de que pase demasiado tiempo.
Mariners adquieren a Taylor Ward
La adquisición de Taylor Ward tenía mucho sentido para los Mariners, que buscaban un bate experimentado para fortalecer una alineación que ha sido muy poco productiva durante buena parte de la temporada.
Desafortunadamente, Ward ha tenido una mala racha desde que llegó en el intercambio con los Orioles. En ocho partidos registra un OPS de .375, con apenas cinco hits, incluido un extrabase. Además, después de recibir 87 bases por bolas y registrar un porcentaje de embasarse de .383 en 111 partidos con Baltimore esta temporada, todavía no ha conseguido un solo pasaporte con Seattle.
Ward no ha elevado la ofensiva de los Mariners al nivel que la organización esperaba y Seattle ha decepcionado desde la fecha límite de cambios, con marca de 4-9 en sus siguientes 13 partidos, incluida la derrota por 22-0 ante los Brewers del martes, lo que les ha hecho perder todavía más terreno en la División Oeste de la Liga Americana.
Los Mariners ahora tienen ocho juegos por debajo de .500 y están a tres partidos de un puesto de comodín en una Liga Americana que no ha mostrado demasiado nivel.
Ha sido una temporada decepcionante de principio a fin para Seattle, que en 2025 consiguió la mejor actuación de su historia al llegar al Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Si bien el precio que pagaron por Ward no fue particularmente elevado, el jugador de 32 años atraviesa su peor bache ofensivo de la temporada justo en el momento menos oportuno para los Mariners.
Red Sox pagan un alto precio por adquirir a Curtis Mead
Mead todavía tiene varios años de control contractual, pero Boston pagó un precio elevado —el pitcher zurdo Connelly Early— para adquirir al bateador que estaba teniendo una temporada destacada con los Nationals. Sin embargo, el jugador sufrió una fractura sin desplazamiento en la muñeca izquierda durante su segundo turno al bate con los Red Sox.
Su ausencia representa un duro golpe para un equipo que esperaba que Mead, quien conectó 17 cuadrangulares, la cifra más alta de su carrera, en 87 partidos con los Nationals, pudiera darle un impulso a una ofensiva que había decepcionado durante buena parte de la temporada.
Los Red Sox llegaron a la fecha límite de cambios después de conseguir una racha de 15 victorias consecutivas, pero se han enfriado considerablemente desde entonces, con siete derrotas en sus últimos 11 partidos.
Se espera que Mead regrese más adelante esta temporada y Boston necesitará que tenga un impacto inmediato cuando esté listo para volver a jugar.
Rays adquieren a Freddy Peralta
Los Rays intentaron fortalecer su rotación de abridores con la adquisición de Freddy Peralta, aparentemente con la esperanza de ayudarlo a recuperar su nivel después de una decepcionante etapa con los Mets.
En sus tres aperturas con Tampa Bay, Peralta registra una efectividad de 7.53, con 10 ponches y cinco bases por bolas en 14 1/3 entradas. Además, en dos ocasiones no logró completar la quinta entrada.
En su debut con la franquicia apenas lanzó 3 2/3 entradas y permitió siete carreras, todas limpias, en siete hits, incluidos dos cuadrangulares, frente a los Rockies.
Peralta registró un bWAR de -0.3 en 22 aperturas con los Mets. En apenas tres partidos como jugador de los Rays, ya acumula un bWAR de -0.4.
Hasta ahora, no ha sido la adquisición que Tampa Bay esperaba, y tendrá que cambiar las cosas si quiere desempeñar un papel importante en la carrera del equipo rumbo a la postemporada.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 19/08/2026, traducido al español para SI México.