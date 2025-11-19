MLB firma acuerdo de tres años con Netflix, NBCUniversal y ESPN
Las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, por su sigla en inglés) anunciaron el miércoles acuerdos de derechos audiovisuales de tres años con Netflix NFLX.O, NBCUniversal y ESPN.
Como parte de los acuerdos que cubren las temporadas 2026-28, Netflix extenderá por primera vez su cobertura de eventos de beisbol en directo con la retransmisión de documentales de la MLB.
NBCUniversal, propiedad de Comcast CMCSA.O, volverá a retransmitir partidos regulares en su cadena por primera vez en un cuarto de siglo, según anunció la MLB en un comunicado.
Sunday Night Baseball se trasladará de ESPN, propiedad de Disney DIS.N, a NBCUniversal, que también se hizo acreedora de los derechos de Sunday Leadoff y la Wild Card Series en la postemporada para NBC y Peacock.
ESPN recibirá un paquete de partidos nacionales entre semana durante toda la temporada, a la vez que adquirirá los derechos para vender MLB.TV.
Reuters