MLB firma acuerdo de tres años con Netflix, NBCUniversal y ESPN

ESPN recibirá un paquete de partidos nacionales entre semana durante toda la temporada, a la vez que adquirirá los derechos para vender MLB.TV.

César Juárez Caudillo

Juego de la más reciente Serie Mundial entre Dodgers y Blue Jays. / Vaughn Ridley/Getty Images

Las Grandes Ligas de Beisbol (MLB, por su sigla en inglés) anunciaron el miércoles acuerdos de derechos audiovisuales de tres años con Netflix NFLX.O, NBCUniversal y ESPN.

Como parte de los acuerdos que cubren las temporadas 2026-28, Netflix extenderá por primera vez su cobertura de eventos de beisbol en directo con la retransmisión de documentales de la MLB.

NBCUniversal, propiedad de Comcast CMCSA.O, volverá a retransmitir partidos regulares en su cadena por primera vez en un cuarto de siglo, según anunció la MLB en un comunicado.

Sunday Night Baseball se trasladará de ESPN, propiedad de Disney DIS.N, a NBCUniversal, que también se hizo acreedora de los derechos de Sunday Leadoff y la Wild Card Series en la postemporada para NBC y Peacock.

ESPN recibirá un paquete de partidos nacionales entre semana durante toda la temporada, a la vez que adquirirá los derechos para vender MLB.TV.

Reuters

CÉSAR JUÁREZ CAUDILLO

Periodista en Sports Illustrated México, donde da cobertura a Futbol Mexicano, MLB, NFL. Con experiencia en Mundiales FIFA, JJOO y más.

