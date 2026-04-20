MLB: Mike Trout vuelve a exigir tu atención
Podemos iniciar la conversación diciendo que Mike Trout es uno de los mejores beisbolistas que han vestido un uniforme y partir desde ahí. En qué lugar se ubica entre las leyendas del juego es motivo de debate. Y aunque este deporte no tiene la misma cultura tóxica de anillos que ha afectado a otros, parte de la discusión inevitablemente se centra en lo que no ha conseguido, en lugar de todo lo que sí ha logrado.
Trout, de manera muy conocida, ha disputado apenas tres juegos de postemporada en una carrera con destino al Salón de la Fama que actualmente cursa su temporada número 16. Tres.
Te puede interesar: La MLB finalmente encuentra una forma de sacar de ritmo a Shohei Ohtani
Resulta difícil creer que todo su talento y producción hayan sido desperdiciados. Shohei Ohtani salió de Anaheim y ahora es dos veces campeón de la World Series, además de asumir el estatus de rostro del juego. Trout sigue batallando con los Angels, una franquicia que continúa buscando su primera temporada ganadora desde que Barack Obama estaba en la Casa Blanca.
El jardinero todoterreno cumplirá 35 años en agosto. Si sigue apareciendo en la alineación en ese punto de la temporada, representará un cambio respecto a años recientes. En 2019 fue, posiblemente, el mejor jugador del deporte. Desde entonces, ha sido una constante frustración.
Trout jugó 53 partidos en la temporada acortada de 2020 y 36 en 2021, antes de disputar 119 en 2022. Luego volvió a caer a 82 en 2023 y apenas 29 en 2024, antes de mantenerse saludable para 130 juegos la campaña pasada. Todas sus estadísticas acumuladas, incluidos 409 home runs, ahora son un “qué hubiera pasado si…”. Eso es una lástima para los aficionados, que nunca sabrán cuán grande pudo haber sido ni qué hitos históricos habría alcanzado.
Suma estas hipótesis al debate eterno sobre cómo habría sido su carrera si hubiera llegado a un equipo capaz de ganar. Hace dos noches, el tema se reavivó después de que Trout y Aaron Judge conectaran cada uno un par de cuadrangulares en un duelo de poder entre Angels y Yankees en el Yankee Stadium.
Stephen A. Smith, en un raro segmento de béisbol en First Take, planteó si Trout podría exigir un traspaso a una franquicia más relevante.
Es un gran tema para escuchar mientras te cortas el cabello o cambias el aceite del coche, sin duda. Pero si Mike Trout no ha presionado por nuevos horizontes hasta ahora, probablemente no lo hará en este punto. A eso se suman los ya mencionados problemas de lesiones y el hecho de que ganará 37.1 millones de dólares en cada una de las próximas cinco temporadas. Suena fácil ganar una conferencia de prensa diciendo: “Fichamos a Mike Trout”, pero al analizar los riesgos, uno se pregunta cuál sería realmente el mercado de posibles equipos interesados en un canje.
Hay una cosa, sin embargo, que Trout sí puede exigir, y ayudaría a los Angels. Puede obligar a todos a volver a mirar lo que es capaz de hacer en un campo de béisbol.
El primer paso es mantenerse saludable. Con los dedos cruzados al inicio de este año, el jugador de 34 años ya muestra señales de que podría estar encaminado a una de sus temporadas vintage. Siete jonrones lo tienen empatado en el tercer lugar de las Grandes Ligas, además de liderar en carreras anotadas (21) y estar empatado en el puesto 11 en carreras impulsadas (16). Quizá lo más positivo es que es tercero en bases por bolas con 18, la misma cantidad que sus ponches.
Algo que la gente olvida de Trout es que, además de ser letal con el bate, es extremadamente paciente al elegir cuándo hacer swing cuando está encendido. Liderar la liga en bases por bolas en tres ocasiones lo ayudó a colocarse en la cima del porcentaje de embasado en cuatro temporadas distintas. En 2013 lideró la Liga Americana con 110 pasaportes, pero al año siguiente también encabezó los ponches con 184. Su relación entre ponches y bases por bolas mejoró constantemente hasta que caminó más veces de las que se ponchó entre 2017–18. Y su tasa actual de boletos (20.2%) es la más alta de su carrera. Si logra mantener ese ritmo, podría acercarse al valor de su mejor época, incluso si sus días de batear para alto promedio parecen haber quedado atrás.
La otra cosa que Trout puede hacer para cambiarlo todo es cargar con los Angels y llevarlos a los playoffs. Es una posibilidad lejana incluso tras un inicio decente de 9–9. Sin embargo, nadie está tomando el control de la división AL West en este momento, y la paridad en la Liga Americana permitirá que los aspirantes al comodín tengan más tiempo para soñar o eventualmente hacer una carrera.
Una de las partes más frustrantes del discurso sobre Trout es la idea de que está estancado y no evoluciona. Que de alguna manera está conforme con perder año tras año. En realidad, como cualquiera que compite a ese nivel, está en constante reinvención.
Más de una década y media dentro de su carrera en MLB, ha cambiado su swing. Después de cerrar fuerte la temporada pasada y experimentar con dar un pequeño paso hacia atrás antes de batear, Trout está repitiendo ese ajuste en abril. Es un movimiento que siempre utilizó en la práctica de bateo y que apenas recientemente decidió implementar en juegos reales.
Trout es subestimado. Se le olvida porque los jugadores salen de la mente colectiva cuando se vuelven propensos a lesiones. Pero su historia no ha terminado, ni mucho menos, y este año tiene la oportunidad perfecta para escribir un nuevo capítulo emocionante. Puede parecer extraño pedirle a la gente que vuelva a mirar a una figura ya conocida. Y sugerir que incluso participar en la pelea por playoffs, aunque se quede corto, sería un éxito. En este caso, sin embargo, parece prudente… y correcto.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/04/2026, traducido al español para SI México.