MLB: Nueve jugadores que dejaron atrás un mal inicio y se encendieron en la segunda mitad

El calendario de 162 juegos de la temporada de MLB es un largo recorrido, y los jugadores suelen atravesar malas rachas en diferentes momentos del año. Cuando esas rachas ocurren al comienzo de la temporada, a menudo pueden influir en nuestra percepción de toda la campaña de un jugador. Pero eso no siempre es justo.

Muchas veces simplemente necesitan dejar atrás el óxido del offseason o tomarse un tiempo para hacer una corrección en su swing o en su mecánica de pitcheo antes de comenzar a obtener los resultados deseados. Hubo varios jugadores destacados que tuvieron comienzos poco convincentes este año y, aunque algunos de ellos, como Vladimir Guerrero Jr. y Kyle Tucker, no lograron enderezar el rumbo, otros pudieron recuperarse y volver al camino correcto.

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Por ejemplo, Fernando Tatis Jr. no conectó un solo home run hasta que finalmente se voló la barda el 30 de mayo. Si avanzamos hasta el final de la temporada, la estrella de los Padres ha sido extraordinaria y ha compensado su inicio de campaña bastante desafortunado.

Vamos a analizar a 10 jugadores que tuvieron comienzos lentos, pero cambiaron las cosas de manera importante durante la segunda mitad de la temporada. [Nota del editor: Todas las estadísticas están actualizadas hasta antes de los juegos del miércoles.]

Rafael Devers, Giants 1B

Estadísticas de la primera mitad: 96 J, 19 HR, 52 RBI, 111 K, .799 OPS

Estadísticas de la segunda mitad: 52 J, 18 HR, 46 RBI, 50 K, .988 OPS

Devers tuvo un comienzo lento este año, al grado de que comenzaba a parecer un lastre a largo plazo para los Giants. Después de perderse la mayor parte del spring training mientras se recuperaba de una lesión en el tendón de la corva, el jugador de 29 años tuvo un primer mes pésimo. Llegó a mayo con un OPS de .537 después de sus primeros 31 juegos, pero cambió las cosas después de eso, quizá como resultado de haberse recuperado por completo de las molestias en el tendón de la corva. Devers registró un OPS superior a .900 en cuatro de los siguientes cinco meses y, desde el All-Star break, antes de ingresar a la lista de lesionados la semana pasada por una lesión de core que puso fin a su temporada, Devers había sido uno de los bateadores de MLB.

Durante la segunda mitad de la temporada, Devers ocupa el tercer lugar de MLB con un OPS de .987, solo por detrás de Pete Crow-Armstrong y Fernando Tatis Jr. A Devers le tomó 96 juegos llegar a 19 home runs esta temporada, pero conectó 18 cuadrangulares en sus últimos 52 juegos, la cuarta cifra más alta de toda la liga desde el All-Star break.

Fernando Tatis Jr., Padres RF/2B

Estadísticas de la primera mitad: 95 J, 5 HR, 35 RBI, 23 BR, 87 K, .713 OPS

Estadísticas de la segunda mitad: 59 J, 20 HR, 46 RBI, 13 BR, 39 K, .995 OPS

Como se mencionó anteriormente, Tatis pasó 56 juegos sin conectar un home run esta temporada antes de finalmente volarse la barda el 30 de mayo. Desde entonces, ha conectado otros 24 home runs en 98 juegos, ayudando a poner a los Padres al borde de conseguir un lugar en la postemporada.

Tatis estaba teniendo una enorme mala suerte al comienzo del año. Estaba bateando la pelota con fuerza y haciendo buen contacto, pero simplemente no estaba obteniendo los resultados deseados. En términos de poder en el plato, Tatis realmente no despegó hasta agosto. Hasta el final de julio, Tatis había conectado apenas ocho home runs, pero posteriormente bateó 17 cuadrangulares en 45 juegos en agosto y septiembre, elevando su juego a un nivel de MVP durante los dos últimos meses del año. Desde el All-Star break, Tatis ocupa el segundo lugar de MLB con 20 home runs y un OPS de .995, solo por detrás de Pete Crow-Armstrong en ambas categorías.

Jackson Merrill, Padres, CF

Estadísticas de la primera mitad: 93 G, 10 HR, 38 RBI, 19 SB, 98 SO, .628 OPS

Estadísticas de la segunda mitad: 60 G, 16 HR, 48 RBI, 7 SB, 57 SO, .937 OPS

Tatis no fue el único jugador de los Padres que tuvo un mal inicio. Merrill tuvo unos primeros meses desastrosos, registrando un OPS inferior a .650 en cada uno de los primeros tres meses. Sus intentos por jalar la pelota y batear para conseguir más poder tuvieron el efecto contrario. Merrill estaba haciendo demasiado swing hacia arriba sobre la pelota, lo que provocaba muchos elevados y contactos débiles. Pero revirtió ese cambio a mitad de temporada, y los resultados han sido evidentes.

Después de conectar 10 home runs en sus primeros 93 juegos, Merrill ha disparado 16 bombas en sus últimos 60 encuentros y mejoró su OPS en más de 300 puntos durante ese lapso. Desde el All-Star break, Merrill ocupa el séptimo lugar de MLB con un OPS de .936 y sus 16 home runs son la sexta mayor cifra de la liga.

Alex Bregman, Cubs, 3B

Estadísticas de la primera mitad: 94 G, 9 HR, 41 RBI, 66 SO, .696 OPS

Estadísticas de la segunda mitad: 59 G, 17 HR, 48 RBI, 35 SO, .978 OPS

La etapa de Bregman en Chicago comenzó de manera poco auspiciosa después de que firmara con los Cubs como agente libre, pero ha borrado cualquier duda que los aficionados pudieran haber tenido durante una segunda mitad que ha sido sobresaliente. Bregman no estaba teniendo mucho impacto en la primera mitad, con apenas nueve home runs, 25 extrabases y un porcentaje de slugging de .359 en sus primeros 94 juegos. Eso cambió drásticamente después del All-Star break, cuando el veterano infielder disfrutó de un enorme mes de agosto, durante el cual conectó 12 home runs en 28 juegos.

Un ajuste mecánico en su swing parece haberlo ayudado a salir de su slump, ya que durante los primeros meses de la temporada estaba haciendo su swing de manera un poco demasiado pronunciada. Ese pequeño ajuste le ha permitido hacer contactos más fuertes, y registra un porcentaje de slugging de .600 durante la segunda mitad, lo que ha elevado su OPS a un excelente .978 en sus últimos 59 juegos.

Steven Kwan, Guardians, LF

Estadísticas de la primera mitad: 89 G, 1 HR, 16 RBI, .225 BA, .614 OPS

Estadísticas de la segunda mitad: 57 G, 2 HR, 15 RBI, .354 BA, .871 OPS

Kwan ha sido uno de los bateadores de contacto más consistentes de MLB durante la mayor parte de su carrera, pero incluso en ese departamento tuvo dificultades desde el inicio. Después de 89 juegos esta temporada, el jardinero de los Guardians bateaba apenas para .225. Gran parte de sus dificultades pueden atribuirse a que Kwan intentaba batear más para conseguir poder después de tener cierto éxito en ese aspecto durante las últimas dos temporadas. Pero mientras los pitchers lo atacaban en la parte alta de la zona, Kwan tenía problemas para llevar el barril del bate hacia la pelota y no estaba bateando ni para poder ni para contacto. Ha regresado a su enfoque de priorizar el contacto, lo que lo ha ayudado a darle la vuelta a la situación en la segunda mitad.

En sus últimos 57 juegos, ha sido uno de los mejores bateadores de MLB. Su promedio de bateo de .354 después del All-Star break está empatado con Chandler Simpson como el mejor de MLB, y ha registrado 79 hits con un OPS de .871 durante ese lapso.

Mookie Betts, Dodgers, SS

Estadísticas de la primera mitad: 60 G, 11 HR, 31 RBI, .235 BA, .709 OPS

Estadísticas de la segunda mitad: 57 G, 11 HR, 36 RBI, .284 BA, .853 OPS

Betts tuvo un comienzo poco destacado esta temporada después de atravesar un año complicado en 2025. Gran parte de sus problemas esta temporada pueden atribuirse a la mala suerte en las pelotas bateadas. En abril y mayo, Betts registró BABIPs brutales de .136 y .175, respectivamente. Tuvo problemas similares en julio, cuando registró un BABIP de .214 y un promedio de bateo de .205.

Sin embargo, su suerte ha cambiado últimamente y la estrella de los Dodgers ha estado encendida en septiembre. Este mes, Betts ha conectado seis home runs y registrado 20 RBI en 17 juegos, y batea para .373 con 25 hits durante ese lapso. Su OPS de 1.215 es el más alto que ha registrado en un solo mes desde agosto de 2023.

Aaron Nola, Phillies, SP

Estadísticas de la primera mitad: 19 GS, 97 IP, 102 SO, 31 BB, 5.75 ERA

Estadísticas de la segunda mitad: 12 GS, 71 1/3 IP, 67 SO, 27 BB, 2.78 ERA

Las dificultades de Nola se remontan a antes de la primera mitad de esta temporada. Tuvo una decepcionante temporada 2025, en la que registró una ERA de 6.01, la peor de su carrera. El inicio de la campaña de 2026 seguía una dirección similar, con Nola registrando una ERA de 5.75 y un WHIP de 1.43, además de permitir 20 home runs en sus primeras 19 aperturas. También tuvo problemas para mantenerse en el juego durante muchas entradas. Hasta el mes de junio, Nola lanzó seis o más innings en apenas cuatro de sus 17 aperturas. Desde entonces, ha lanzado seis o más innings en ocho de sus últimas 14 apariciones.

Aunque ha seguido siendo víctima del home run en sus últimas 12 apariciones, durante las cuales ha permitido 14 home runs, ha tenido resultados mucho mejores desde el montículo, registrando una ERA de 2.78 en sus últimos 71 1/3 innings.

Reid Detmers, Angels, SP

Estadísticas de la primera mitad: 19 GS, 108 2/3 IP, 123 SO, 35 BB, 4.39 ERA

Estadísticas de la segunda mitad: 12 GS, 70 1/3 IP, 81 SO, 11 BB, 2.05 ERA

La primera mitad de Detmers no fue terrible. Estaba ponchando a muchos bateadores, pero tuvo algunas dificultades con las bases por bolas y atravesó periodos de inconsistencia, lo que resultó en una ERA de 4.39 después de sus primeras 19 apariciones. Pero incluso antes de que los Angels hicieran una reestructuración de la organización y reconstruyeran por completo su staff de coaches de pitcheo de Grandes Ligas, Detmers encontró otro nivel y luce como un futuro ace.

En sus últimas 12 aperturas, Detmers registra una ERA de 2.05, que ocupa el sexto lugar de MLB desde el All-Star break. Ha otorgado apenas 11 bases por bolas y tiene un WHIP de 0.89 en ese mismo lapso, cifras que se encuentran dentro del top 10 entre todos los pitchers abridores calificados. En nueve de sus 12 apariciones más recientes, Detmers ha permitido dos carreras o menos.

Bryan Abreu, Astros, RP

Estadísticas de la primera mitad: 34 G, 31 IP, 2–3, 5 saves, 40 SO, 26 BB, 5.81 ERA

Estadísticas de la segunda mitad: 30 G, 29 1/3 IP, 4–1, 3 saves, 39 SO, 14 BB, 1.84 ERA

Abreu nunca ha mostrado el mejor control desde el bullpen de los Astros durante sus ocho temporadas en las Mayores, pero realmente perdió el toque al comienzo de este año. Dio cuatro bases por bolas a los primeros nueve bateadores que enfrentó y otorgó la enorme cantidad de 15 pasaportes en 9 1/3 innings hasta abril, además de permitir cuatro home runs en ese lapso. Eso llevó su ERA hasta 12.54 al entrar en mayo. Continuó teniendo problemas con su comando, aunque en menor medida, durante los meses siguientes y perdió su papel como uno de los principales setup men en junio, pero se recuperó durante el verano y una vez más se le está confiando la tarea de mantener ventajas en las últimas entradas.

Su tasa de bases por bolas de 15.4% en la temporada todavía se ubica en el primer percentil inferior de la liga, pero su lugar en el percentil 97 de tasa de whiffs explica por qué Houston le dio la oportunidad de corregir aquello que lo estaba afectando en las Mayores.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/09/2026, traducido al español para SI México.