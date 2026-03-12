MLB: Un posible talón de Aquiles para cada equipo esta temporada
Con el spring training en marcha y el Opening Day de 2026 cada vez más cerca, los aficionados ya han tenido el primer vistazo de sus equipos favoritos de las Grandes Ligas rumbo a la nueva campaña.
Aunque todavía hay algunos agentes libres buscando equipo, la mayor parte de los movimientos del invierno ya se completaron. Sin embargo, no todos los clubes pudieron corregir las fallas de su roster. De hecho, la mayoría de los equipos iniciará la temporada 2026 con al menos una debilidad evidente, si no es que más.
Veamos cuál podría ser la falla potencialmente fatal para cada equipo de MLB que no fue solucionada durante la temporada baja, o que surgió tras perder o no poder firmar a un jugador en la agencia libre.
Liga Americana Este
Baltimore Orioles
Los Orioles estuvieron activos reforzando su rotación este invierno, adquiriendo a Shane Baz en un cambio con los Tampa Bay Rays y firmando a Chris Bassitt en la agencia libre.
Aun así, el equipo no cuenta con un as claramente establecido rumbo a la temporada 2026, algo que ya les ha faltado en años recientes.
Boston Red Sox
La salida de Alex Bregman dejó a los Boston Red Sox sin una respuesta clara en la tercera base.
Se espera que Marcelo Mayer y Caleb Durbin reciban oportunidades en la esquina caliente, pero no haber retenido a Bregman representó una pérdida importante, tanto ofensiva como defensivamente.
New York Yankees
La defensa fue un gran problema para los New York Yankees la temporada pasada, ya que el equipo tuvo dificultades incluso para realizar jugadas rutinarias.
Todo apunta a que Anthony Volpe volverá a ser el shortstop titular en 2026, pese a haber cometido 19 errores en 2025, la mayor cantidad entre los paradores en corto de la Liga Americana.
Tampa Bay Rays
Los Tampa Bay Rays no llegan a 2026 con un lineup particularmente poderoso.
Tras traspasar a Brandon Lowe durante el receso invernal, Tampa Bay no cuenta con jugadores —más allá de Junior Caminero— que hayan superado los 25 jonrones la temporada pasada.
El equipo estuvo en la mitad de la tabla en slugging y cuadrangulares en 2025, pero podría retroceder en esos departamentos en 2026.
Toronto Blue Jays
Los Toronto Blue Jays dejaron ir a Bo Bichette en la agencia libre.
Defensivamente han mejorado en el cuadro medio, pero sus reemplazos dejan dudas en cuanto a producción ofensiva. Kazuma Okamoto sigue siendo en gran medida una incógnita, y aunque Ernie Clement es un excelente bateador de contacto, difícilmente aportará el mismo poder que ofrecía Bichette.
Liga Americana Central
Chicago White Sox
Los Chicago White Sox terminaron 28º en MLB en OPS la temporada pasada.
Y su alineación tampoco mejoró demasiado durante el invierno. Firmaron a Munetaka Murakami por dos años y añadieron a Austin Hays, pero en general el equipo de 2026 probablemente seguirá arrastrando las mismas ineficiencias ofensivas que lo han afectado en años recientes.
Cleveland Guardians
Solo dos equipos tuvieron un OPS inferior al .675 de los White Sox la temporada pasada. Uno de ellos fue Cleveland Guardians con .670.
Cleveland, además, hizo incluso menos para mejorar su lineup que Chicago. La única incorporación relevante fue la firma de Rhys Hoskins, quien registró un OPS de .748 en 90 juegos el año pasado.
Esa cifra habría sido la tercera mejor entre los bateadores calificados de Cleveland, solo detrás de José Ramírez y Kyle Manzardo.
Detroit Tigers
El corrido de bases no fue una fortaleza para los Detroit Tigers en 2025.
El equipo terminó último en MLB en bases robadas con apenas 61, y tampoco pareció priorizar demasiado esa área durante la temporada baja. La mayoría de los movimientos del invierno estuvieron enfocados en reforzar el pitcheo, por lo que no se espera que Detroit dé luz verde con frecuencia a sus corredores esta temporada.
Kansas City Royals
El lineup de los Kansas City Royals careció en general de poder la temporada pasada, al ubicarse 26º en MLB con 159 jonrones y 651 carreras anotadas.
El equipo tampoco realizó mejoras significativas en su ofensiva durante la temporada baja, por lo que afrontará 2026 con prácticamente el mismo núcleo de bateadores.
Minnesota Twins
Las lesiones han sido un problema recurrente para los Minnesota Twins en las últimas temporadas, con jugadores clave como Byron Buxton y Royce Lewis lidiando con problemas físicos de forma constante.
Y el problema ya volvió a aparecer incluso antes del inicio de la campaña 2026, ya que el abridor Pablo López se perderá la temporada mientras se recupera de un procedimiento para reparar su UCL (ligamento colateral cubital).
Liga Americana Oeste
Athletics
La ofensiva de los Oakland Athletics está llena de talento joven e interesante. Lo mismo no puede decirse de su staff de pitcheo.
Encabezada por Luis Severino y Jeffrey Springs, la rotación abridora de los A’s luce como una de las más débiles de MLB. Además, el potencial del grupo se ve limitado por jugar en el Sutter Health Park, un parque favorable para los bateadores.
Houston Astros
La profundidad del roster podría ser un problema para los Houston Astros esta temporada.
Ya lejos de ser contendientes habituales a la World Series, la versión 2026 de Houston luce como una de las plantillas más débiles del club en años recientes. La parte baja del lineup deja bastante que desear, y una lesión podría exponer la falta general de profundidad ofensiva del equipo.
Los Angeles Angels
El bullpen de los Los Angeles Angels fue uno de los peores de MLB la temporada pasada, y el equipo no realizó mejoras significativas en ese departamento durante el invierno.
Ningún equipo registró más salvamentos desperdiciados que los Angels el año pasado: terminaron con 34, cinco más que el siguiente club en la lista. La incorporación más importante del bullpen fue Jordan Romano, quien registró -1.7 bWAR y una efectividad de 8.23 con los Phillies la temporada pasada.
Seattle Mariners
Los Seattle Mariners son un equipo bastante equilibrado, aunque su ofensiva podría beneficiarse de depender menos del jonrón y reducir la cantidad de ponches.
La ofensiva de Seattle tuvo la sexta mayor cantidad de ponches en MLB la temporada pasada. Y aunque su OPS colectivo de .740 los ubicó en el 10º lugar de la liga, su promedio de bateo de .244 fue apenas el 20º en Grandes Ligas.
Texas Rangers
El bullpen de los Texas Rangers estuvo marcado por la inconsistencia la temporada pasada. El equipo terminó empatado en el segundo lugar de MLB con 29 salvamentos desperdiciados.
Texas no tuvo ningún lanzador con doble dígito en rescates, y entrará a la temporada 2026 nuevamente sin una opción clara para encargarse del rol de cerrador.
Liga Nacional Este
Atlanta Braves
Las lesiones y la falta de disponibilidad de jugadores fueron grandes problemas para los Atlanta Braves la temporada pasada, y antes incluso de que comience la campaña 2026 ya están afectando nuevamente al equipo.
El pitcher Spencer Schwellenbach fue sometido a una cirugía en el codo de su brazo de lanzar y fue colocado en la lista de lesionados de 60 días, mientras que Jurickson Profar recibió una suspensión de largo plazo por segunda ocasión en dos años, lo que lo dejará fuera durante toda la temporada 2026.
Miami Marlins
Los Miami Marlins no cuentan con demasiado talento ofensivo en su alineación más allá de la revelación de 2025, Kyle Stowers.
El equipo carece de poder al bat: los 25 jonrones de Stowers lideraron al club la temporada pasada. Solo otro jugador, Agustín Ramírez, superó los 15 cuadrangulares. Miami terminó 27º en jonrones en 2025, y podría volver a ubicarse en la parte baja de la liga en ese rubro en 2026.
New York Mets
El bullpen de los New York Mets deja algunas dudas.
El equipo incorporó a dos relevistas procedentes de los New York Yankees, Devin Williams y Luke Weaver, aunque ninguno tuvo una temporada particularmente sólida en 2025.
El año pasado, Nueva York registró 28 salvamentos desperdiciados, la sexta mayor cifra de MLB, y el bullpen podría volver a ser un área de preocupación en 2026, incluso después de realizar varias incorporaciones durante la temporada baja.
Philadelphia Phillies
El jardín de los Philadelphia Phillies lucirá bastante diferente en 2026 tras la salida de Nick Castellanos.
El equipo firmó a Adolis García, aunque viene de una temporada decepcionante con los Texas Rangers. El outfield ha sido una debilidad para Filadelfia en años recientes y todo indica que volverá a ser su punto vulnerable en 2026.
Washington Nationals
Tras separarse de MacKenzie Gore durante esta temporada baja, los Washington Nationals podrían tener una de las rotaciones abridoras más débiles de MLB.
El equipo registró una efectividad colectiva de 5.35 en 2025, la segunda peor de Grandes Ligas, y todo apunta a que podría tener serias dificultades para mejorar ese registro en 2026.
Liga Nacional Central
Chicago Cubs
La ofensiva de los Chicago Cubs tuvo a varios jugadores con primeras mitades de temporada espectaculares en 2025, pero muchos se enfriaron hacia el final del calendario.
Pete Crow-Armstrong registró un OPS de .847 en sus primeros 95 juegos, pero cerró con dificultades y apenas .634 en el tramo final. El OPS de Seiya Suzuki cayó más de 175 puntos en la segunda mitad, y Michael Busch también sufrió un descenso importante en su producción. Mantener al lineup fresco durante toda la campaña será una prioridad.
Cincinnati Reds
Los Cincinnati Reds reforzaron su alineación al traer de regreso a Eugenio Suárez, quien debería ayudar a aliviar la falta de poder ofensivo que tuvo el equipo la temporada pasada.
Sin embargo, Suárez es particularmente propenso al ponche, un área donde Cincinnati ya tuvo problemas en 2025. Sus dos mejores bateadores rumbo a 2026, Suárez y Elly De La Cruz, se combinaron para 377 ponches la temporada pasada.
Milwaukee Brewers
La gran prueba para los Milwaukee Brewers en 2026 será cómo responden a la salida de Freddy Peralta.
El equipo perdió a su mejor abridor y ahora necesitará que alguno de sus brazos jóvenes dé el paso al frente para convertirse en el as de la rotación. Sin embargo, eso podría resultar más fácil decirlo que hacerlo.
Pittsburgh Pirates
Ningún equipo conectó menos jonrones que los Pittsburgh Pirates en 2025.
Aunque durante la temporada baja adquirieron a Brandon Lowe y Ryan O'Hearn, el club todavía tiene trabajo por hacer en ese departamento. Pittsburgh conectó apenas 117 cuadrangulares, 31 menos que los St. Louis Cardinals, que fueron el segundo equipo con menos jonrones en MLB.
St. Louis Cardinals
Los St. Louis Cardinals prácticamente desmantelaron su roster entre la fecha límite de cambios de 2025 y la temporada baja.
La falta de experiencia veterana en la plantilla será el principal problema del equipo en 2026, ya que el club se encuentra en pleno proceso de reconstrucción. La organización espera ver avances importantes de sus jóvenes talentos, aunque ese crecimiento probablemente venga acompañado de algunos tropiezos.
Liga Nacional Oeste
Arizona Diamondbacks
El bullpen de los Arizona Diamondbacks desperdició 29 salvamentos en 2025, la tercera mayor cifra de MLB.
Además, ese grupo no estará completo al inicio de la temporada 2026, ya que relevistas como A.J. Puk y Justin Martinez aún lidian con lesiones sufridas el año pasado. Todo apunta a que el bullpen podría volver a ser un desafío para Arizona.
Colorado Rockies
La falta general de talento será el talón de Aquiles de los Colorado Rockies en 2026.
Después de ganar solo 43 juegos en 2025, las cosas difícilmente pueden empeorar mucho más para Colorado, que simplemente espera ver progreso en sus jugadores jóvenes durante la próxima campaña.
Los Angeles Dodgers
Sobre el papel, los Los Angeles Dodgers tienen uno de los rosters más talentosos jamás reunidos.
La única situación que podría impedirles competir por la World Series serían las lesiones. La temporada pasada, como ha ocurrido con frecuencia en años recientes, Los Ángeles lidió con numerosas bajas en su rotación abridora. Mantener saludable a ese grupo será fundamental en 2026.
San Diego Padres
Los San Diego Padres no cuentan con un as indiscutible rumbo a la temporada 2026.
Sus dos principales brazos, Michael King y Joe Musgrove, lidiaron con lesiones el año pasado. Además, Dylan Cease salió en la agencia libre y el equipo no firmó un reemplazo directo, por lo que la rotación carece de profundidad detrás de King y Musgrove, algo que podría convertirse en un problema durante la temporada regular.
San Francisco Giants
Solo un bateador de los San Francisco Giants, Rafael Devers, registró un OPS superior a .800 la temporada pasada, aunque el equipo sí contó con cinco jugadores por encima del promedio de la liga.
San Francisco terminó 19º en jonrones, 22º en OPS y 24º en slugging en 2025, por lo que necesitará más producción ofensiva si quiere competir con las otras potencias de la división Oeste de la Liga Nacional.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/03/2026, traducido al español para SI México.