MLB: Predicción de siete batallas por la titularidad en el Spring Training
Para algunos veteranos, el Spring Training es poco más que una serie de exhibiciones sin mayor significado. Para otros —especialmente jóvenes prospectos— es territorio de oportunidad. La actividad en la Cactus League y la Grapefruit League, que arranca el viernes, le da a los equipos la posibilidad de resolver batallas internas antes de que los récords comiencen a importar.
Aquí algunas luchas por posición alrededor de MLB que vale la pena seguir esta primavera.
Te puede interesar: Ganadores, perdedores e incógnitas de offseason de la MLB
Los Angeles Dodgers: Segunda base
Competidores: Hyeseong Kim, Alex Freeland
El utility Tommy Edman sigue recuperándose de una cirugía de tobillo en noviembre y comenzará la temporada en la lista de lesionados de 15 días, lo que abre turnos al bat en la segunda base y posiblemente también en el jardín central.
Es la puerta que se abre para Kim, quien lidió con lesiones e inconsistencia en su primer año en MLB la temporada pasada, y para Freeland, ex prospecto No. 4 de la organización que registró un OPS de .834 en Triple A en 2025. Es probable que Los Angeles combine al héroe de la World Series, Miguel Rojas, con quien gane esta competencia en un esquema de pelotón.
Los Dodgers seguramente preferirían que Kim se quede con el puesto. Está programado para ganar 4 millones de dólares esta temporada y la próxima, y su contrato incluye dos opciones de club por 5 millones en 2028 y 2029.
Predicción: Hyeseong Kim
Boston Red Sox: Quinto abridor
Competidores: Johan Oviedo, Connelly Early, Payton Tolle, Patrick Sandoval, Kutter Crawford
Boston renovó su rotación este offseason al sumar brazos probados como Sonny Gray y Ranger Suárez, además de una apuesta de alto techo en Johan Oviedo.
El comando y la salud han sido interrogantes para Oviedo, pero —a diferencia de Early y Tolle— cuenta con una temporada completa de experiencia como abridor en Grandes Ligas, una ventaja considerable en esta competencia. Sandoval y Crawford son veteranos que vienen de campañas prácticamente perdidas por lesión.
Con una recta que alcanza las altas 90 millas por hora, un slider sólido y una curva subestimada, Oviedo tiene el arsenal para consolidarse como un abridor confiable.
Predicción: Johan Oviedo
New York Mets: Jardinero derecho
Competidores: Carson Benge, Brett Baty, Tyrone Taylor, Mike Tauchman
Con Juan Soto mudándose al jardín izquierdo esta temporada, se abrió la puerta para una competencia en el right field en Queens. Benge, el prospecto No. 2 de la organización en 2025, tendrá todas las oportunidades para quedarse con el puesto en Opening Day, pero su experiencia limitada —y sus dificultades— en Triple A sugieren que podría beneficiarse de comenzar el año en ligas menores.
Baty no ha jugado el outfield de manera extensa desde su etapa en las menores. Sin embargo, tras registrar el mejor OPS de su carrera (.748) la temporada pasada, parece ser el bate más sólido del grupo en este momento. Aun así, no sorprendería ver a Benge en Grandes Ligas más adelante en el año.
Predicción: Brett Baty
Cincinnati Reds: Quinto abridor
Competidores: Chase Burns, Rhett Lowder, Brandon Williamson
Burns, segunda selección global del Draft 2024, tuvo su primera prueba en Grandes Ligas la temporada pasada. Aunque su efectividad de 4.57 en 43 1/3 entradas no fue brillante, su tasa de ponches del 35.6% ofrece una muestra clara de su techo.
Burns se apoyó principalmente en su combinación de recta y slider devastadora, pero desde el campamento de los Reds se comenta que está trabajando para ganar confianza con su cambio de velocidad. Parte con ventaja, aunque el prospecto Lowder (quinto en la organización) y el zurdo Williamson —ambos fuera todo 2025 por lesión— también influirán en la decisión.
Predicción: Chase Burns
Pittsburgh Pirates: Shortstop
Competidores: Konnor Griffin, Nick Gonzales
Vamos a ponerle picante. Griffin, de 19 años, aún no ha enfrentado pitcheo por encima de Doble A, nivel en el que produjo un OPS de .960 en apenas 21 juegos. Considerado el mejor prospecto de MLB, Griffin combina poder descomunal, velocidad élite y una defensa lo suficientemente pulida como para ganar un Guante de Oro de Ligas Menores como shortstop.
La predicción conservadora sería permitir que Griffin sume más experiencia en las menores mientras Gonzales —bateador de .257 de por vida y defensor por encima del promedio— mantiene la posición. Pero a veces los talentos especiales simplemente están listos… y Griffin podría tener el nivel suficiente para obligar la mano de los Pirates.
Predicción: Konnor Griffin
San Diego Padres: Quinto abridor
Competidores: Germán Márquez, Walker Buehler, JP Sears, Matt Waldron, Triston McKenzie, Griffin Canning, Marco Gonzales
Cuatro quintas partes de la rotación de los Padres ya están definidas con Michael King, Nick Pivetta, Joe Musgrove y Randy Vazquez. Queda un solo lugar y hasta siete brazos compitiendo por él.
Canning probablemente iniciará la temporada en la lista de lesionados mientras se recupera de una lesión en el tendón de Aquiles. Márquez y Sears son comedores de entradas, pero ambos tienen efectividades de carrera por encima de 4.50. Waldron fue poco efectivo en su última etapa como abridor en 2024. McKenzie, alguna vez visto como potencial estrella, ha batallado desde su explosión en 2022. Gonzales no supera las 100 entradas lanzadas desde 2022.
Eso deja a Buehler, dos veces All-Star y antiguo verdugo de los Padres. Buehler sufrió enormemente con los Red Sox antes de ser dejado en libertad en agosto y luego firmado por Philadelphia, donde lució mucho mejor (aunque solo en tres juegos). Si logra redescubrir su nivel All-Star esta primavera, podría quedarse con el puesto sin demasiada discusión.
Predicción: Walker Buehler
Seattle Mariners: Segunda base
Competidores: Colt Emerson, Cole Young
Los Mariners llegaron al invierno con vacantes en la segunda y tercera base. La organización cubrió uno de esos huecos al adquirir al versátil Brendan Donovan en un canje con los Cardinals a principios de febrero.
La posición que no ocupe Donovan quedará abierta a una competencia entre el principal prospecto del equipo, Colt Emerson, y la selección de primera ronda de 2022, Cole Young. Young, quien acumula más de 300 juegos de experiencia en Ligas Menores y registró un OPS de .853 en 54 encuentros en Triple A el año pasado, parte con una ligera ventaja.
Sin embargo, Emerson —con una disciplina en el plato avanzada para un prospecto de 20 años— escaló hasta Triple A el año pasado con apenas 19 años. Si supera claramente a Young durante esta primavera, a los Mariners podría resultarles complicado enviarlo de vuelta a las menores.
Predicción: Cole Young
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/02/2026, traducido al español para SI México.