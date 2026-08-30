MLB: Predicciones para septiembre y más allá
Al viernes, estamos exactamente a 30 días del final de la temporada regular de MLB. Con tantas cosas por definirse entre ahora y entonces, este parece un buen momento para reunir al equipo de Sports Illustrated y hacer algunas predicciones sobre cómo se desarrollará el resto del año.
Siéntanse libres de guardar esta página para restregarnos estas elecciones en la cara cuando se demuestre que estábamos equivocados.
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1. ¿Qué equipo tiene más confianza de que llegará a la Serie Mundial?
Tom Verducci: Dodgers. Sí, aburrido, lo sé. Simplemente alineen a Tarik Skubal, Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell y Shohei Ohtani (con Tyler Glasnow y Roki Sasaki como relevistas de apoyo) y Los Ángeles tiene una profundidad de lanzadores capaces de ponchar como ningún otro equipo. La ofensiva ocupa el tercer lugar en carreras por juego y está entre las cinco más difíciles de ponchar.
Ryan Phillips: Son los Dodgers. No han sido tan dominantes como deberían con ese roster, pero apostar contra esa rotación en la postemporada sería absurdo. Tienen a Tarik Skubal, Yoshinobu Yamamoto, Blake Snell, Tyler Glasnow y posiblemente a Shohei Ohtani en la reserva. Sí, nadie supera eso. Los Dodgers, colectivamente, tienen el mejor OPS de las Grandes Ligas (.762), aunque su ofensiva ha pasado a segundo plano en este punto.
Will Laws: En el mediocre lodazal de la Liga Americana, creo que los Yankees, por un amplio margen, si están saludables, tienen la mejor rotación y alineación para ayudarlos a emerger de un grupo de contendientes poco inspirador.
Nick Selbe: Los Brewers. Sí, juegan en la misma liga que los Dodgers, bicampeones defensores, que barrieron a Milwaukee sin contemplaciones en la NLCS del año pasado. Pero para mí, este es el equipo más completo y con menos interrogantes. Los Brewers ocupan el tercer lugar de la liga en fWAR de jugadores de posición (los Dodgers son segundos). Sus abridores ocupan el tercer lugar (los Dodgers son cuartos) y su bullpen es tercero (los Dodgers son sextos), así que las diferencias son pequeñas. Pero Milwaukee tiene el mejor récord de la liga, 35-20, contra equipos con marca de .500 o mejor, incluyendo una ventaja de 4-3 en la serie de temporada sobre los Dodgers. Sin confianza en ninguno de los equipos de la Liga Americana, tuve que buscar la respuesta en la Liga Nacional. Y cuando me pregunto quién es el mejor equipo de la liga en este momento, la respuesta es Milwaukee.
Karl Rasmussen: Dodgers. ¿Realmente hay otra opción? Los Dodgers tienen el mejor roster del béisbol, incluso si sus principales adquisiciones de la temporada baja no han estado a la altura de las expectativas. La rotación debería estar a plena capacidad cuando llegue la postemporada, y no hay equipo con más experiencia jugando bajo los reflectores de octubre.
2. ¿Qué equipo que actualmente ocupa un lugar de playoffs es más susceptible a colapsar en septiembre?
TV: Houston Astros. Sus abridores ocupan el puesto 28 en efectividad y tienen la peor relación de ponches a bases por bolas. Sus abridores han ganado seis veces en 34 partidos desde el receso. Nada les resulta sencillo.
RP: Los Astros, simplemente porque no son un equipo muy bueno. La División Oeste de la Liga Americana es el epítome de la mediocridad de la Liga Americana esta temporada. Nadie está por encima de .500, y los Mariners están seis juegos por debajo de esa marca y, de alguna manera, solo están a 2½ juegos. Nadie en esa división merece un lugar en los playoffs, pero uno de ellos (al menos) llegará. Houston entra al fin de semana con una diferencia de carreras de -48. Yordan Alvarez ha cargado con los Astros mientras se coloca al frente de la carrera por el MVP de la Liga Americana. Si retrocede sustancialmente durante el último mes, Houston se perderá la postemporada.
WL: Solo porque hay tantas alternativas al alcance, me sorprendería que los Guardians terminen como el último equipo comodín de la Liga Americana.
NS: Como la División Oeste de la Liga Americana ha sido un juego de las sillas musicales entre tres equipos mediocres, los dejaré fuera de esto. En su lugar, voy con los White Sox, que han pasado la mayor parte del año en posición de playoffs, pero se están desvaneciendo rápidamente en el peor momento. Luis Castillo ha sido un fracaso desde que llegó procedente de Seattle, y el resto de la rotación se está quedando sin gasolina, particularmente Davis Martin, quien tuvo una efectividad de 3.00 hasta junio, pero ha registrado una efectividad de 8.16 en sus últimas ocho aperturas. Chicago todavía tiene cierto margen en la carrera por los playoffs, pero están apareciendo grietas en los cimientos y me preocupa que todo se venga abajo en el cierre.
KR: El Oeste de la Liga Americana está lejos de estar asegurado para los Astros, que apenas lograron atravesar una estadía en casa con marca de 3-7 contra algunos rivales poco destacados, concretamente los Athletics y Angels. Esa actuación no inspirará mucha confianza entre los aficionados de Houston y, mientras el pitcheo del equipo continúa teniendo problemas, los Astros podrían encontrarse cediendo el liderato divisional y quedando fuera de la carrera por los playoffs.
3. ¿Qué equipo que actualmente está fuera de los playoffs tiene lo necesario para clasificar y avanzar?
TV: Seattle Mariners. A pesar de una ofensiva terrible cargada de jugadores que no han cumplido las expectativas, los Mariners siguen ahí. Su talento de primer nivel todavía les da una oportunidad de pelear. También hay que seguir de cerca a los Blue Jays. No les quedan partidos contra equipos con récord ganador.
RP: Los Mariners. Sobre el papel, no hay razón para que tengan el récord que tienen. Es casi idéntico al mismo roster que estuvo a centímetros de llegar a la Serie Mundial la temporada pasada. La rotación está cargada de talento y acaba de agregar al principal prospecto de pitcheo del béisbol, Kade Anderson, mientras Cal Raleigh está dando señales de despertar de su letargo de toda la temporada. Seattle está actualmente a 2½ juegos del liderato del Oeste de la Liga Americana y a cuatro juegos de la carrera por el comodín. Un buen último mes y lo lograrán.
WL: A mucha gente le gustan los Mariners para realizar otra carrera profunda, pero los Rangers tienen una ventaja decente sobre ellos en la clasificación, además de contar con experiencia previa como campeones. No me gustaría enfrentar a Jacob deGrom, Nathan Eovaldi y MacKenzie Gore en una serie de playoffs.
NS: Llevamos casi media década soñando con los Orioles y, aunque han pasado la mayor parte de la temporada fuera de la zona de playoffs, parecen un equipo que podría ser peligroso si consigue entrar. Pete Alonso está disfrutando silenciosamente de una excelente primera temporada en Baltimore, y la rotación tiene algunos brazos talentosos que hasta ahora han jugado, en su mayoría, por debajo de su potencial. Más allá de Alonso, hay mucho potencial de poder en esta alineación que los cuerpos de lanzadores rivales no estarán demasiado emocionados de enfrentar en octubre.
KR: Seattle realizó una carrera profunda en la postemporada la temporada pasada, pero su ofensiva ha sido enormemente decepcionante durante todo el año. Parece que Cal Raleigh finalmente podría estar saliendo de su debilitante bache y, si ese es el caso, podría darle a la ofensiva de los Mariners el impulso que desesperadamente ha necesitado. El pitcheo de Seattle sigue siendo de primer nivel, así que si la ofensiva logra ponerse en marcha, los M’s podrían abrirse camino de regreso a un lugar en los playoffs, especialmente considerando lo débil que es el Oeste de la Liga Americana.
4. ¿Quién es un candidato subestimado a algún premio que merece más reconocimiento?
TV: Drew Rasmussen, Rays. La carrera por el Cy Young de la Liga Americana ha sido presentada como una batalla entre Cam Schlittler y Dylan Cease. No hay que pasar por alto a Rasmussen. Ha ganado siete aperturas consecutivas y lidera la liga en WHIP y en la proporción de ponches a bases por bolas.
RP: Yordan Alvarez prácticamente tiene asegurado el premio al MVP de la Liga Americana, pero Bobby Witt Jr. lidera la Liga Americana en fWAR (6.3) y bWAR (6.2), y ocupa el segundo lugar en las Grandes Ligas en ambas categorías, solo detrás de Pete Crow-Armstrong. Llega al fin de semana con una línea ofensiva de .288/.366/.458, 16 jonrones, 35 bases robadas y un wRC+ de 127. Gran parte de su valor es defensivo, pero el premio al MVP no debería tratarse únicamente de ofensiva. Es cierto que los Royals son terribles y que Witt se perdió algún tiempo por una lesión en la espalda, pero aun así ha aportado más valor integral que cualquier otro jugador de la Liga Americana esta temporada. Probablemente no será nombrado MVP de la Liga Americana, pero merece reconocimiento por lo que ha hecho cuando ha estado en el terreno.
WL: Tendría que ocurrir un colapso épico para que Jacob Misiorowski pierda su dominio de la carrera por el Cy Young de la Liga Nacional, pero Cristopher Sánchez —líder de MLB en bWAR (7.0), por cierto— está esperando su oportunidad con un muy buen currículum después de terminar como subcampeón el año pasado.
NS: Parker Messick debería recibir más atención, tanto en la conversación por el Novato del Año de la Liga Americana como en la carrera por el Cy Young. No ganará este último premio (que probablemente se definirá entre Cam Schlittler y Dylan Cease), pero debería estar seriamente considerado entre los cinco primeros. Y definitivamente debería ser considerado uno de los principales candidatos al primero. El infielder de los Tigers, Kevin McGonigle, es un favorito merecido, pero Messick está entre los cinco mejores abridores de la Liga Americana en efectividad (2.50), WHIP (1.01) y FIP (3.08). Ha sido un modelo de consistencia, permitiendo tres carreras limpias o menos en 23 de sus 26 aperturas y nunca más de cuatro en una sola salida.
KR: Junior Caminero para el MVP de la Liga Americana. Gran parte de la conversación por el MVP se ha centrado en Yordan Alvarez, y con razón, pero Caminero ha tenido una temporada sobresaliente y es el jugador ofensivo más determinante del mejor equipo de la Liga Americana. Caminero suma 35 jonrones y un OPS de .897, y ha aumentado su porcentaje de bases por bolas de 6.3% en 2025 a 11.7% en 2026, mientras también se poncha en apenas 18.3% de sus apariciones al plato, la cifra más baja de su carrera.
5. Haz una predicción atrevida para septiembre.
TV: Pete Crow-Armstrong, de los Cubs, se convertirá en el séptimo jugador 40-40 en la historia de MLB —el primer jardinero central—, mientras supera a Barry Bonds como el jugador con el WAR más alto del club 40-40.
RP: Los Guardians volverán a encenderse, pasarán rápidamente por encima de los White Sox y ganarán la AL Central. Cleveland es mucho mejor de lo que ha mostrado hasta ahora esta temporada. La ofensiva ha estado dormida durante gran parte del año, con José Ramírez teniendo su peor temporada en una década. Eso no puede mantenerse, ¿verdad? Los Guardians tienen los brazos para hacer una carrera y tengo que creer que la alineación despertará antes de que termine la temporada regular.
WL: Los Braves han controlado valientemente la NL East esta temporada a pesar de depender de jugadores como Martín Perez, Grant Holmes y Bryce Elder para cubrir la mayor parte de su rotación. Pero creo que los Phillies y su cuerpo de lanzadores ampliamente superior los superarán por el título divisional durante el último fin de semana de la temporada regular.
NS: Los Marlins ganarán el último lugar de comodín de la Liga Nacional. Llegan al viernes a cuatro juegos de una posición de playoffs, pero solo necesitan superar a dos equipos (los Diamondbacks y Padres). Si no fuera por una racha de 12 derrotas consecutivas en julio, Miami estaría recibiendo más atención como un verdadero contendiente. La fortaleza está aquí en el cuerpo de lanzadores, que ha registrado una efectividad colectiva de 2.96, la mejor de la Liga Nacional, durante el último mes. Las series consecutivas como visitantes contra San Diego y Arizona a mediados de septiembre determinarán si esta predicción se hace realidad y si los Marlins pueden superar con éxito ese tramo, hay una buena posibilidad de que lleguen volando a octubre.
KR: Un equipo de la AL East no llegará a la Serie Mundial. Los tres mejores equipos del joven circuito pertenecen a esta división históricamente fuerte, pero predigo que ninguno avanzará más allá de la ALCS. Los Yankees tienen tendencia a jugar una defensa descuidada en octubre, algo que les ha costado partidos en el pasado y que podría frustrar sus posibilidades de ganar el banderín. Los Red Sox han sido tremendamente inconsistentes durante todo el año y una mala racha en octubre podría poner fin a su carrera en los playoffs. En cuanto a los Rays, la mitad inferior de su alineación no ha producido a un nivel alto esta temporada y eso podría terminar perjudicándolos en la postemporada.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 28/08/2026, traducido al español para SI México.