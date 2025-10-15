MLB: ¿Puede Alejandro Kirk ganar el Guante de Oro 2025?
La disputa por el Guante de Oro es uno de los ejercicios más complejos del beisbol moderno, una distinción que equilibra el rigor y la frialdad de las estadísticas defensivas con el juicio empírico de los managers y coaches de MLB.
Este 2025, Alejandro Kirk, receptor de los Blue Jays de Toronto, recibió su segunda nominación al Guante de Oro. El tijuanense compite con Dillon Dingler, de los Tigres de Detroit, y Carlos Narváez, de los Red Sox de Boston y busca conquistar por primera vez el galardón.
Pero antes de anticipar veredictos conviene repasar los criterios del premio, el historial de Kirk como uno de los mejores catchers de las Grandes Ligas en los últimos años y, por supuesto, la forma en que su desempeño actual lo sitúa frente a sus contendientes.
¿Cuáles son los criterios para elegir al Guante de Oro de MLB?
El premio Rawlings Gold Glove no es puramente estadístico ni completamente subjetivo: es una mezcla exquisita de ambas cosas. El 75% del resultado proviene de una votación en la que 7 miembros de cada equipo —seis coaches y el manager— eligen a sus candidatos favoritos en cada posición. Sin embargo, no pueden votar por los jugadores de su propio equipo.
El 25% restante corresponde al SABR Defensive Index (SDI), una métrica desarrollada por la Society for American Baseball Research que mide el impacto defensivo de un jugador y lo compara con el promedio de su posición.
Y aunque el SDI solo representa una cuarta parte del resultado, es un factor que puede inclinar la balanza cuando las votaciones están muy cerradas. En los últimos años, por ejemplo, 4 de los 5 ganadores del Guante de Oro de la Liga Americana como receptores, han sido líderes de SDI.
- 2024 | Ganador: Cal Raleigh, líder en SDI (11.4)
- 2023 | Ganador: Jonah Heim, segundo en SDI (8.0).
- 2022 | Ganador: José Treviño, líder en SDI (13.4).
- 2021 | Ganador: Sean Murphy, líder en SDI (6.8).
- 2020 | Ganador: Roberto Pérez, líder en SDI (5.1).
La excepción fue 2023, cuando Jonah Heim se impuso sobre Alejandro Kirk —líder en SDI ese año con 9.0— y Adley Rutschman, pese a no encabezar el índice.
Sin embargo, el receptor de los Rangers tenía otros argumentos a su favor: acumuló más innings detrás del plato que sus competidores y terminó la temporada con 24 corredores atrapados en intentos de robo, una cifra que lo colocó entre los cinco mejores de MLB en una temporada que se caracterizó por su alto volúmen de estafas: 3,617 robos en total, el número más alto en 109 años.
¿Puede Alejandro Kirk ganar el Guante de Oro en 2025?
A sus 26 años, Kirk se ha consolidado como uno de los receptores más sólidos de las Grandes Ligas.
En 2025 firmó una temporada defensiva sobresaliente: terminó tercero en todo MLB en Fielding Run Value con +22 según Statcast, lideró a todos los receptores con +21 bloqueos por encima del promedio, salvó 16 carreras gracias a su framing —segundo en Grandes Ligas— y registró un DRS de 9, ubicándose entre los diez mejores catchers de las Mayores.
Por otro lado el informe más reciente de SDI publicado por la Society for American Baseball Research, Kirk lideraba entre catchers del la Liga Americana con 8.9, frente a 7.9 de Narváez y 7.5 de Dingler.
En junio de 2025, MLB publicó una predicción con los favoritos al Guante de Oro y eligió a Kirk como el virtual ganador del galardón. “Aunque Cal Raleigh ha tenido un año ofensivo excepcional, sus métricas defensivas no son tan impresionantes como en 2024. Eso le abre la puerta a Kirk, quien podría ganar su primer Guante de Oro”.
Y las razones van más allá de los números. A pesar de que no es el catcher con el brazo más potente en comparación con los otros nominados, Kirk compensa este factor con otras habilidades clave para refinar el control del juego terrestre.
Una de las claves del éxito defensivo de Alejandro Kirk está en la velocidad con la que transforma la recepción en lanzamiento. Su tiempo de intercambio —el lapso entre atrapar la pelota y soltar el tiro hacia segunda— se ha reducido de 0.71 a 0.63 segundos desde 2023, una mejora notable que lo coloca entre los seis catchers más veloces de toda la liga en esa faceta.
Pero no basta con lanzar rápido: hay que lanzar bien. Y en eso, Kirk se ha vuelto un francotirador. En 2021 apenas el 29% de sus tiros caían en la "zona ideal" y hoy alcanza el 51%, lo que lo coloca entre los seis más precisos de las Grandes Ligas. Esa puntería quirúrgica ha significado ocho bases salvadas desde 2020 y, más allá de las cifras, evidencia una destreza técnica que lo distingue: la de un catcher que compensa la falta de potencia en su brazo con una coordinación perfecta entre reflejo y exactitud.
Nada está escrito en piedra, pero Alejandro Kirk parece tener tanto los números como la narrativa de su lado. En un año en el que la velocidad en las bases ha vuelto a ser protagonista, el tijuanense ha demostrado que la defensa todavía puede ser un arte de precisión y reflejos. Si las tendencias se mantienen, este 2 de noviembre podría marcar un hito para los Blue Jays: el día en que, por primera vez en su historia, un catcher de Toronto se lleve el Guante de Oro.