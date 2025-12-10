MLB regresará a la Ciudad de México en 2026: Padres y Diamondbacks jugarán en el Estadio Alfredo Harp Helú
La altura de la Ciudad de México volverá a ser cómplice del poder del mejor beisbol del mundo. Este 2026, los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona, regresan a uno de los escenarios más vertiginosos del beisbol fuera de Estados Unidos, el diamante del Estadio Alfredo Harp Helú.
La serie de temporada regular enfrentará a dos rivales de la División Oeste de la Liga Nacional de las Grandes Ligas en la capital mexicana los días 25 y 26 de abril de 2026. Esta será la tercera visita oficial de MLB a la Ciudad de México: en 2023, la capital recibió el duelo entre los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco —también de la División Oeste— y en 2024 los Astros de Houston y los Rockies de Colorado se encararon en el Diamante de Fuego.
San Diego regresa a territorio conocido, uno que fue testigo de muchos estrenos. En 2023 la MLB disputó por primera vez en su historia un juego de temporada regular en la Ciudad de México y los Padres jugaron su primera serie fuera de Estados Unidos.
El espectáculo fue, además, majestuoso. En toda la serie, ambos equipos conectaron 15 cuadrangulares, 11 de ellos en el juego 1. El show incluyó, además, un enorme jonrón de 455 pies, cortesía del campocorto de los Gigantes, J.P Crawford.
Los boletos saldrán a la venta el lunes 19 de enero a través de Ticketmaster.