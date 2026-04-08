MLB: El repertorio de Nolan McLean es aún más dominante de lo que pensábamos
Nolan McLean, el novato derecho de los Mets hizo su segunda apertura de 2026 la noche del jueves y puso en exhibición todo su arsenal. Dejó muy claro que cuando tiene su repertorio afinado, es prácticamente imposible de batear.
McLean destrozó el lineup de los Giants, retirando a los primeros 15 bateadores que enfrentó y llevando un juego perfecto hasta la sexta entrada. En ese punto se descontroló un poco, otorgando base por bolas a los dos primeros bateadores que enfrentó antes de que un sacrifice fly y un doble ground rule de Willy Adames lo sacaran del juego.
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La línea final del jugador de 24 años, en lo que fue su primera victoria de la temporada, mostró dos carreras permitidas con un hit y dos bases por bolas, además de cuatro ponches en 5 1/3 entradas. Eso no contó toda la historia.
El repertorio de McLean fue simplemente devastador y, basándonos en su primera apertura de la temporada y en sus actuaciones con Team USA en el World Baseball Classic, solo está mejorando. Ocupó el No. 7 en nuestra lista de los 50 mejores prospectos de MLB antes de la temporada, y eso podría haber sido demasiado bajo.
En 2025, McLean hizo ocho aperturas en Grandes Ligas, con marca de 5–1, 2.06 de ERA, 1.04 de WHIP y 57 ponches contra 16 bases por bolas en 48 entradas. Mostró repertorio de nivel de ace, aunque aún tenía mucho por pulir, y sus problemas de control desde las ligas menores seguían siendo algo a monitorear. Hasta ahora, todo va bien en 2026.
Según Statcast, la velocidad promedio de su four-seam fastball ha aumentado casi una milla por hora esta temporada, pasando de 95.8 a 96.6 mph. Aquí hay un vistazo a cómo le pasó una recta de 98 mph a Rafael Devers la noche del jueves:
Su sinker también ha subido un poco, de 94.8 a 95.2 mph. Más importante aún, ahora promedia 17.9 pulgadas de movimiento hacia el lado del brazo, frente a 16.1 pulgadas en 2025. Ese es movimiento de élite para un sinker. McLean hizo que Jung Ho Lee luciera ridículo al intentar perseguir uno.
Esa cosa cayó de la mesa como una bola de boliche.
No es solo el material fuerte el que ha mejorado. Las tasas de spin de los pitcheos rompientes de McLean han dado un salto. En 2025, su sweeper generó un promedio de 2,929 rpms, y hasta ahora en 2026 ha subido a 3,137. De manera similar, su curve registró 3,248 la temporada pasada y ahora está en 3,313 tras dos aperturas este año. Como era de esperarse, esas mayores tasas de giro han tenido un impacto dramático en ambos lanzamientos.
En 2025, el sweeper de McLean promediaba 16.8 pulgadas de quiebre horizontal hacia el lado del guante. En 2026, el promedio ha saltado a 20.5 pulgadas. Ha pasado de tener un buen perfil de movimiento a ser élite. El jueves lanzó un front-door sweeper a Heliot Ramos para poncharlo mirando que presentó 23 pulgadas de movimiento horizontal.
Ese es un lanzamiento absurdo.
Aunque el perfil de movimiento de su curveball no ha cambiado demasiado, la está lanzando más fuerte. La curva de McLean actualmente promedia 81.6 mph, comparado con 80 mph en 2025. Está rompiendo 17.7 pulgadas horizontalmente y -15.1 pulgadas verticalmente. Eso se compara con 18.7 pulgadas horizontalmente y -13.6 pulgadas verticalmente en 2025. Así que barre menos pero cae más. Le tiró una a Jerar Encarnacion que provocó un swing débil y un ponche.
Buena suerte bateando eso.
McLean también mezcla un cutter que se mueve entre 89 y 91 mph solo para ofrecer una apariencia diferente, y todavía está perfeccionando un changeup.
Hemos estado utilizando los grandes videos de Rob Friedman a lo largo de este texto, así que es justo darle uno más. Este es un overlay del sweeper y el sinker de McLean. Podría ser el más increíble que he visto de este tipo.
Es casi demasiado bueno.
A través de 10 aperturas en Grandes Ligas, McLean ahora tiene marca de 6–1, con 2.16 de ERA, 1.01 de WHIP y 69 ponches contra 20 bases por bolas en 58 1/3 entradas. Al poner esos números, se ha convertido en apenas el cuarto pitcher en la historia de MLB en ponchar al menos a 69 bateadores mientras permite 14 carreras limpias o menos en sus primeras 10 aperturas en MLB. Los otros tres son Fernando Valenzuela, Shelby Miller y Paul Skenes.
La parte más increíble de su ascenso es lo rápido que ha sucedido. McLean era jugador de dos vías en Oklahoma State cuando los Mets lo seleccionaron con la selección 91 del draft de 2023. Intentó batear un poco durante su primera temporada en ligas menores en 2024, pero estaba claro que su futuro estaba en el montículo. En 2025 dejó el bate, se enfocó en lanzar y ya estaba en Grandes Ligas a mediados de agosto. Dado lo rápido que ha mejorado, es válido preguntarse si todavía hay más por descubrir.
McLean se ha convertido muy rápido en una cita obligada para ver, y pocos —si es que alguno— derechos en el juego pueden igualar la profundidad y la pura malicia de su arsenal.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/04/2026, traducido al español para SI México.