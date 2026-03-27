MLB revela las 20 franelas más populares vendidas antes del Opening Day
Es oficialmente el Opening Day de MLB. Los aficionados al beisbol esperaron 145 días desde el último lanzamiento de la World Series de 2025 hasta el Opening Day de este jueves, que estará lleno de béisbol en todo el país.
Sin embargo, los aficionados al beisbol no dejaron de apoyar al deporte durante la temporada baja. Los fans se prepararon para la temporada 2026 comprando franelas de sus jugadores favoritos, quizá de aquellos que cambiaron de equipo o que destacaron para ellos específicamente en 2025. La liga compartió la lista de los 20 jerseys más vendidos durante estos 145 días de la offseason.
Te puede interesar: Shohei Ohtani y Aaron Judge encabezan una nueva era dorada del beisbol
Aunque algunos jugadores que aparecen en la lista definitivamente no te sorprenderán (echa un vistazo al No. 1), hay otros que quizá no tenías en tu radar para aparecer en esta lista.
Jerseys de MLB más populares vendidos
1. Shohei Ohtani: Dodgers
2. Yoshinobu Yamamoto: Dodgers
3. Aaron Judge: Yankees
4. Cal Raleigh: Mariners
5. Mookie Betts: Dodgers
6. Nolan Arenado: Diamondbacks
7. Freddie Freeman: Dodgers
8. Pete Alonso: Orioles
9. Roman Anthony: Red Sox
10. Pete Crow-Armstrong: Cubs
11. Kyle Schwarber: Phillies
12. Kiké Hernández: Dodgers
13. Bryce Harper: Phillies
14: Juan Soto: Yankees
15. Vladimir Guerrero Jr. : Blue Jays
16. Francisco Lindor: Mets
17. Ronald Acuña Jr.: Braves
18. Paul Skenes: Pirates
19. Josh Naylor: Mariners
20. Christian Yelich: Brewers
Shohei Ohtani encabeza esta lista por tercer año consecutivo—nada sorprendente para el cuatro veces MVP, quien ganó el premio en las últimas tres temporadas. Detrás de él se encuentra su compañero en los Dodgers y en Team Japan, Yoshinobu Yamamoto, el actual MVP de la World Series.
Los Dodgers tuvieron la mayor cantidad de jugadores incluidos en la lista de los 20 jerseys más vendidos. Los campeones de la World Series colocaron a cinco jugadores en la lista.
El MVP de la AL Aaron Judge y el subcampeón Cal Raleigh ocuparon el tercer y cuarto lugar. El ganador del Cy Young Award de la NL, Paul Skenes, se ubicó en el puesto 18. También hay 13 All-Stars de 2025 en la lista anterior.
Veremos qué superestrellas emergen esta temporada de MLB. Esta lista podría verse totalmente diferente dentro de un año.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/06/2026, traducido al español para SI México.