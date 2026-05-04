MLB: Tarik Skubal será operado del codo; estará fuera al menos dos meses
Tarik Skubal estará fuera por un tiempo considerable.
Según reportó ESPN, el as de los Tigers se someterá a una cirugía para retirar cuerpos sueltos en su codo izquierdo. El tiempo de recuperación típico para este tipo de procedimiento es de entre dos y tres meses. Es un golpe importante para Detroit, pero también para el dos veces ganador vigente del Cy Young de la Liga Americana, quien se convertirá en agente libre al finalizar la temporada. Se esperaba que el lanzador de 29 años obtuviera el contrato más grande jamás otorgado a un pitcher, pero eso ahora dependerá completamente de su estado de salud.
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Skubal había iniciado la temporada con marca de 3–2, efectividad de 2.70, WHIP de 0.95 y 45 ponches contra seis bases por bolas en 43 1/3 entradas. Se unirá a Casey Mize y Justin Verlander como abridores de los Tigers en la lista de lesionados.
Detroit tiene marca de 18–17 y se ubica en el primer lugar de la División Central de la Liga Americana, pero tendrá que arreglárselas sin su as durante los próximos meses.
Historial de lesiones de Tarik Skubal
Esta no es la primera lesión de codo de Skubal. Se sometió a una cirugía Tommy John en 2016 cuando lanzaba para Seattle University. En agosto de 2022, fue operado del tendón flexor en su brazo izquierdo, lo que puso fin a su temporada y lo dejó fuera de actividad por casi un año.
Desde su regreso en julio de 2023, Skubal ha sido el mejor pitcher del beisbol. En ese lapso, lidera a los lanzadores calificados en fWAR (17.5), cuatro puntos completos por encima de Cristopher Sánchez, quien es segundo con 13.5. También es primero en efectividad (2.41), WHIP (0.91), FIP (2.37), ponches (616) y tasa de ponches (31.2%), además de ser tercero en tasa de bases por bolas (4.5%). Su dominio ha sido abrumador.
No había señales de lesión en su última apertura. Lanzó siete sólidas entradas contra los Braves, permitiendo dos carreras con cinco hits y siete ponches. Bajo sus estándares, tuvo una salida más discreta ante los Brewers el 23 de abril, cuando permitió cuatro carreras en seis entradas, pero nada parecía alarmante.
Este invierno, Skubal ganó su caso de arbitraje contra los Tigers y recibió una cifra récord de 32 millones de dólares para su última temporada antes de la agencia libre. Ambas partes han estado lejos de un acuerdo de extensión, y Skubal es representado por el superagente Scott Boras, quien sin duda buscará llevarlo al mercado para detonar una guerra de ofertas. Detroit pareció anticiparse al futuro al firmar a Framber Valdez por tres años y 115 millones de dólares en febrero.
Rumores de cambio de Tarik Skubal
Debido a la falta de una extensión a largo plazo, Skubal ha estado constantemente en rumores de cambio. Con esta lesión, esos rumores probablemente disminuirán, ya que no regresaría sino hasta julio en el mejor de los casos o agosto en el peor. Eso lo convierte en un candidato poco probable a ser traspasado, pues los contendientes buscan ayuda inmediata y difícilmente entregarían un paquete importante por un jugador en proceso de recuperación.
Si los Tigers logran mantenerse en la pelea hasta su regreso, Skubal podría volver a tiempo para ayudar en la recta final. Muy probablemente serán sus últimos meses en Detroit, ya que se espera ampliamente que firme con otro equipo como agente libre.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 04/05/2026, traducido al español para SI México.