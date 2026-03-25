MLB: Todos los prospectos del Top 100 que estarán en el Opening Day
Una de las preguntas más grandes que rodea a cada equipo durante el spring training es si los principales prospectos de la franquicia harán lo suficiente para ganarse un lugar en el roster del Opening Day. En muchos casos, los equipos prefieren mantener a sus preciados prospectos en las ligas menores por un tiempo antes de llamarlos para que sirvan como refuerzos a mitad de temporada.
Esta temporada, un puñado de las futuras estrellas más brillantes de la liga se ganaron su lugar en los rosters de Opening Day de MLB, aunque no todos los talentos emergentes recibieron la promoción temprana que buscaban. Cabe destacar que el prospecto No. 1 de MLB Pipeline, el shortstop de los Pirates, Konnor Griffin, fue enviado a Triple-A para comenzar la temporada. Cuándo exactamente recibirá el llamado a Pittsburgh está por verse, aunque no se espera que tarde demasiado. De hecho, tres de los cinco mejores prospectos de MLB comenzarán la temporada en las ligas menores, y dos de ellos, Leo De Vries y Jesus Made, ni siquiera se espera que lleguen a MLB durante la temporada 2026.
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Mientras esos jugadores continúan desarrollándose, jóvenes talentosos como el shortstop de los Tigers, Kevin McGonigle, y el infielder de los Cardinals JJ Wetherholt hicieron lo suficiente para asegurar un lugar en el roster de Opening Day, y estarán con el equipo de Grandes Ligas cuando comience la temporada regular.
Vamos a analizar a todos los prospectos actualmente clasificados en el Top 100 de MLB Pipeline que lograron colarse en el roster de Opening Day de MLB de su organización.
(2) Kevin McGonigle, SS, Tigers
Los Tigers anunciaron el martes que McGonigle formó parte del roster de Opening Day del equipo. McGonigle, el prospecto No. 2 de MLB Pipeline, es el prospecto mejor clasificado que comienza la temporada 2026 en MLB, y se espera que tenga muchas oportunidades en el shortstop.
(5) JJ Wetherholt, INF, Cardinals
Wetherholt es el prospecto No. 1 en el sistema de granjas de los Cardinals, y con el equipo en reconstrucción después de desmantelar el roster durante los últimos nueve meses, comenzará la temporada 2026 en MLB. Wetherholt tiene 23 años y debería ver bastante tiempo de juego en la segunda base durante su temporada de novato.
(6) Nolan McLean, RHP, Mets
McLean tuvo una efectividad de 2.06 la temporada pasada en ocho aperturas, a pesar de haber comenzado el año en Double-A. Después de representar al Team USA en el World Baseball Classic con apenas 24 años, será una pieza clave en la rotación abridora de los Mets en 2026.
(8) Samuel Basallo, C/DH, Orioles
Basallo debutó en 2025, apenas cuatro días después de cumplir 21 años. Ahora, se perfila para ser una pieza habitual en el lineup de Baltimore después de entrar en el roster de Opening Day de 2026.
(11) Bubba Chandler, RHP, Pirates
Chandler recibió el llamado a Pittsburgh en agosto de la temporada pasada, registrando una efectividad de 4.02 en siete apariciones. Está proyectado para ser el abridor No. 3 de los Pirates en 2026, detrás de Paul Skenes y Mitch Keller.
(16) Carson Benge, OF, Mets
Benge fue nombrado el jardinero derecho titular de Opening Day de los Mets, y el equipo está entusiasmado con lo que puede aportar en ambos lados del juego. El preciado jugador de 23 años de New York tuvo un OPS de .857 en tres niveles de ligas menores la temporada pasada.
(18) Carter Jensen, C, Royals
Jensen impresionó después de recibir una oportunidad en Kansas City hacia el final de la temporada pasada, y está listo para asumir un papel más grande en 2026, incluso con Salvador Perez regresando para otra temporada. Jensen debería ver algo de tiempo detrás del plato y también servirá como el DH de los Royals.
(22) Sal Stewart, INF, Reds
Stewart tuvo una breve oportunidad en las Grandes Ligas hacia el final del año pasado, participando en 18 juegos para los Reds. Fue una actuación impresionante, ya que registró un OPS de .839 y conectó seis extrabases. Ahora, asumirá un rol de todos los días en Cincinnati.
(28) Andrew Painter, RHP, Phillies
Painter fue incluido en el roster de Opening Day y tendrá un lugar en la rotación de los Phillies en 2026. Desde hace tiempo ha sido uno de los principales prospectos del equipo, y a pesar de una temporada complicada en Triple-A el año pasado, está listo para hacer su debut en MLB en 2026.
(42) Owen Caissie, OF, Marlins
Caissie debutó la temporada pasada con los Cubs antes de ser enviado a los Marlins en la temporada baja como parte del intercambio de Edward Cabrera. Ahora, buscará asegurar un lugar en el lineup titular en Miami.
(46) Chase DeLauter, OF, Guardians
Se espera que DeLauter esté en el lineup de todos los días para los Guardians después de hacer su debut en octubre durante los playoffs. Solo tiene dos juegos en MLB en su historial, pero después de batear con fuerza durante el spring training, estará con el equipo de Grandes Ligas en el Opening Day de este año.
(53) Justin Crawford, OF, Phillies
Crawford will be with the Phillies to start the 2026 season, poised to make his MLB debut after logging a .863 OPS at Triple A last season.
(55) Moisés Ballesteros, C, Cubs
Ballesteros made his debut in May of last season, but only ended up playing 20 games as a rookie. He’ll see a bigger role with the Cubs in 2026 after being informed he’d be on the Opening Day roster.
(56) Connelly Early, RHP, Red Sox
Early will be in the Red Sox’s starting rotation out the gate this year, currently slated to be the team’s No. 3 starter. Early pitched to a 2.33 ERA last season across four starts, having been called up late in the campaign.
(63) Carson Williams, SS, Rays
Williams, Tampa’s No. 1 prospect, will be the Rays’ Opening Day shortstop after batting .281 with one home run during spring training. Williams saw some time in MLB last season, but struggled across a short, 32-game sample.
(69) Dylan Beavers, OF, Orioles
Despite not having a great spring training, Beavers is expected to start the season in MLB. This spring, Beavers struck out 10 times in 33 at-bats and had a .720 OPS. He was up in Baltimore for 35 games last season, during which he hit four home runs and had a .775 OPS.
(86) Rhett Lowder, RHP, Reds
Lowder is one of a number of young starters set to open the season in the Reds’ rotation. After missing all of 2025 due to injuries, Lowder will return to MLB for the first time since '24.
(95) Parker Messick, LHP, Guardians
Messick made seven starts after getting called up last season, and after a strong showing across his first 39 2/3 innings in MLB, he’ll feature in Cleveland’s starting rotation in 2026.
(96) Hunter Barco, LHP, Pirates
Barco, the Pirates’ No. 5 prospect, will open the season on the MLB roster. He pitched three scoreless innings in relief last season and is expected to be in the bullpen to start the year in 2026.
(100) Brandon Sproat, RHP, Brewers
A key piece in the Freddy Peralta trade this offseason, the Brewers are wasting no time seeing what they have in Sproat, who will be in the team’s rotation from the get in 2026.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/03/2026, traducido al español para SI México.