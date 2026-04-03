MLB: Tres futuras estrellas que deberían firmar megaextensiones de contrato
Si parece que las estrellas de las Grandes Ligas son cada vez más jóvenes, quizá no sea solo porque tú estás envejeciendo. Los últimos días han visto una oleada de extensiones de contrato, tanto para jugadores consolidados como para jóvenes cuyos nombres nunca han aparecido en una alineación de las mayores.
La semana pasada, los Cubs aseguraron al jardinero central de 24 años Pete Crow-Armstrong (115 millones de dólares por seis años) y al segunda base de 28 años Nico Hoerner (141 millones de dólares por seis años).
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El martes, los Mariners supuestamente firmaron al principal prospecto campocorto Colt Emerson con una extensión de ocho años y 95 millones de dólares—y luego dijeron que permanecería en Triple A por el momento. (Presumiblemente, las cenas del equipo corren por su cuenta en el futuro cercano). Emerson solo ha jugado 43 partidos por encima de High A, y no hay razón para apresurarlo. Es la mayor garantía en la historia del béisbol para un jugador sin tiempo de servicio en MLB, superando el contrato de ocho años y 82 millones de dólares que los Brewers firmaron con Jackson Chourio antes de la temporada 2024.
Y los Brewers supuestamente están finalizando una extensión con su propio principal prospecto campocorto Cooper Pratt, quien con 21 años jugó esta semana sus primeros partidos en Triple A. Ese acuerdo tendría un valor de 50.75 millones de dólares por ocho años, y es otro candidato para celebrar su riqueza que cambia la vida en el autobús rumbo a las filiales de ligas menores. Con ese espíritu, aquí hay otros tres jóvenes jugadores a los que sus equipos deberían intentar extender lo antes posible, incluso si su lugar en las mayores aún no está completamente definido.
Konnor Griffin, SS de los Pirates
Nota del editor: Los Pirates ascendieron y extendieron a Griffin el jueves, horas después de que se publicara este artículo.
En algunos sentidos, está incluso menos probado que Pratt; Griffin no cumplirá 20 años hasta el 24 de abril, y tiene menos de 600 apariciones al plato en su carrera y apenas poco más de 100 por encima de High A. Pero ha sabido aprovecharlas. La única razón por la que Griffin cayó hasta los Pirates en el puesto No. 9 del draft de 2024 fue cierta preocupación sobre su capacidad de contacto. Eso ya desapareció: fue el mejor bateador en las menores el año pasado (165 de wRC+), conectó 21 jonrones y robó 65 bases.
Griffin bateó de 7 en 46 esta primavera, así que es difícil culpar a Pittsburgh por enviarlo a Triple A para comenzar la temporada. Pero luce como el rostro de la franquicia—incluida la que emplea a Paul Skenes. Y hablando de Skenes, solo está bajo control del equipo por otros cuatro años. Eso significa que la ventana de competencia de los Pirates comienza el día que suban a Griffin.
Kevin McGonigle, SS de los Tigers
McGonigle quizá ya se haya encarecido: el jugador de 21 años se fue de 4-5 en el Opening Day, convirtiéndose en el tercer jugador más joven con tantos hits en un Día Inaugural, solo detrás de Delino DeShields (21 años) y Ken Griffey Jr. (20), ambos en 1990.
Un día después, con dos outs, las bases llenas y el juego empatado en la octava entrada, enfrentando un duelo zurdo contra zurdo, McGonigle fouló seis lanzamientos y conectó el sencillo que puso a su equipo al frente. Nada de esto sorprendió a quienes lo vieron en ligas menores, donde dominó a cualquier rival pese a ser entre uno y tres años más joven que el promedio en cada nivel. Tiene una tasa de ponches de 10.3% en su carrera en ligas menores; esa cifra habría sido la sexta mejor en las Grandes Ligas el año pasado.
Probablemente McGonigle no sea un campocorto a largo plazo desde el punto de vista defensivo, pero hay suficiente versatilidad en el infield de Detroit—Javier Báez, Colt Keith y Zach McKinstry pueden moverse por varias posiciones—como para que los Tigers encuentren un lugar para él en el campo y consoliden su presencia en la alineación.
JJ Wetherholt, 2B de los Cardinals
St. Louis ya parece estar estructurando su roster en parte alrededor del jugador de 23 años Wetherholt y sus compañeros jóvenes del infield—el campocorto de 24 años Masyn Winn, el segunda base de 25 Nolan Gorman y el infielder de 27 Alec Burleson. Este invierno, el presidente de operaciones de béisbol Chaim Bloom traspasó al primera base de 33 años Willson Contreras, al segunda base de 29 Brendan Donovan y al tercera base de 34 Nolan Arenado, dejando a Winn en el campocorto como el único titular establecido.
Wetherholt tiene el mejor pedigree entre los prospectos a los que los Cardinals están dando oportunidad de jugar, y es al que deberían intentar extender con mayor insistencia, aunque sea el menos experimentado del grupo.
Llegó como campocorto, aunque Winn es un defensor tan excepcional que no hay batalla por esa posición, y Wetherholt tuvo tiempo en segunda y tercera base la temporada pasada, por lo que puede moverse por el diamante. Ha bateado en todos los niveles en los que ha jugado, y combina buen promedio (.304 en ligas menores) con algo de poder (.487 de slugging) y velocidad (23 robos la temporada pasada). Inició su carrera en las Grandes Ligas la semana pasada con un jonrón de 425 pies y un sencillo de walk-off.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 02/04/2026, traducido al español para SI México.