Nationals vetan a fan que exhibió una gran pancarta nacionalista blanca pidiendo deportaciones
Los Nationals identificaron rápidamente y vetaron al menos a un aficionado involucrado en desplegar un cartel que promocionaba un sitio web nacionalista blanco durante el juego del domingo en Nationals Park. En un comunicado proporcionado a The Athletic, los Nationals afirmaron que “condenan enérgicamente la retórica discriminatoria y de odio, y nos esforzamos por hacer de nuestro estadio un espacio seguro para nuestros aficionados”.
El incidente que provocó la reacción ocurrió durante el habitual “Salute to Service” del equipo, que honra a veteranos y a quienes actualmente sirven en las fuerzas armadas. Una pancarta fue desplegada en el nivel superior detrás de la primera base que llamaba a “salvar a Estados Unidos” deportando a más de 100 millones de personas.
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La pancarta permaneció visible durante más de un minuto antes de que el personal de seguridad lograra retirarla.
Jake Lang, un participante del 6 de enero posteriormente indultado y que cuenta con una amplia audiencia como influencer, se atribuyó la pancarta en redes sociales, pero los Nationals no han identificado públicamente a la persona vetada del estadio. The Athletic informa que los Nationals están coordinándose con la policía local para una investigación posterior.
Los Nationals, como muchos otros equipos, cuentan con reglas bastante detalladas sobre qué tipos de carteles pueden mostrar los aficionados. Algo como esto no califica. Alguien podría sugerir que la persona que lo desplegó estaba más interesada en generar una escena cuando fuera retirada que en mantenerla exhibida durante algunas entradas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 18/05/2026, traducido al español para SI México.