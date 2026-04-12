Nueve estrellas de la MLB que han tenido un mal inicio en la temporada 2026
Estamos apenas a dos semanas del inicio de la temporada 2026 de la MLB, pero ya hemos visto actuaciones sobresalientes de candidatos a revelación, así como de los sospechosos habituales. Por otro lado, también ha habido arranques bastante preocupantes de algunos nombres importantes alrededor de la liga.
Aún es muy temprano en la temporada, por lo que quizá no sea momento de entrar en pánico con algunas estrellas que han comenzado con bajo rendimiento. Con aproximadamente 150 juegos aún por disputarse, hay mucho tiempo para revertir la situación. Pero eso no significa que los aficionados no estén ya preocupados, ni que estos desempeños no sean motivo de inquietud.
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Echemos un vistazo a nueve estrellas de la MLB que actualmente lucen como una sombra de lo que suelen ser. Todas las estadísticas están actualizadas hasta los juegos del miércoles.
Cal Raleigh, Mariners
El subcampeón al premio MVP de la Liga Americana la temporada pasada no ha lucido bien en 2026. Tuvo dificultades en el World Baseball Classic y esos problemas se han trasladado directamente a la temporada regular con los Mariners. En 12 juegos, Raleigh tiene un OPS de .522 y 21 ponches—la segunda mayor cantidad en MLB—en 49 turnos al bate. Tras una campaña de 60 cuadrangulares en 2025, apenas ha conectado un jonrón y tres extrabases hasta ahora.
Julio Rodríguez, Mariners
Rodríguez ha conseguido apenas siete hits en sus primeros 13 juegos, ninguno de ellos de extrabase, para un pobre OPS de .393 en 49 turnos. Conectó 30 jonrones la temporada pasada, pero el poder simplemente no ha estado presente para el notoriamente lento arrancador, que está llevando esa reputación a otro nivel.
Trevor Story, Red Sox
Story viene de una temporada de recuperación en la que acumuló 25 jonrones y 96 carreras impulsadas en su primera campaña con más de 100 juegos desde 2021. Aunque se ha mantenido saludable, su rendimiento ha estado muy lejos de ese nivel. El jugador de 33 años tiene apenas ocho hits en 53 turnos con 19 ponches—y quizá lo más preocupante, cero bases por bolas. Su extraña línea ofensiva de .151/.145/.245 refleja a alguien que no está viendo bien la pelota, aunque no es el único en los Red Sox con problemas.
Roman Anthony, Red Sox
Se esperaba que Anthony diera un gran salto en 2026 tras impresionar en su primera experiencia en MLB el año pasado. Hasta ahora, tiene un OPS de .656 con un solo jonrón y dos carreras impulsadas. Aunque su ofensiva no ha estado al nivel esperado, su defensa es la mayor preocupación. Su brazo, pese a su tamaño, ha quedado en evidencia en el jardín izquierdo en múltiples ocasiones.
José Ramírez, Guardians
Ramírez, quien firmó una extensión de contrato por siete años este offseason, recientemente hizo historia con los Guardians al convertirse en el líder de la franquicia en juegos disputados. A sus 33 años, su durabilidad ha sido destacada, pero su inicio en 2026 ha sido lento. Está bateando apenas .163/.255/.286 con ocho hits en 13 juegos. Históricamente ha sido un arrancador lento, con un OPS de .783 en marzo y abril, pero aun así esto representa un bajón según sus estándares.
Nathan Eovaldi, Rangers
El as de los Rangers tuvo una gran temporada en 2025, con una ERA de 1.73 en 22 aperturas y 129 ponches en 130 innings. Este año ha sido muy distinto: ya ha permitido 13 carreras (más del 50% de su total de 2025) en solo tres aperturas. Ha concedido 22 hits, incluidos cuatro jonrones, y tiene una elevada ERA de 7.98. Aun así, en su última salida lució mejor (6 IP, 2 ER, 7 K), lo que podría indicar que está encontrando su ritmo.
Josh Naylor, Mariners
Sí, otro jugador de los Mariners. Naylor fue brillante tras llegar a Seattle el año pasado y fue clave en el camino del equipo hacia la ALCS. Ese éxito no se ha trasladado a 2026. Tiene el peor OPS entre bateadores calificados en MLB (.277) y fue descansado el miércoles para despejar la mente. Apenas suma cinco hits en 48 turnos y aún no conecta extrabases. Lo positivo es que solo se ha ponchado ocho veces. Su BABIP de .125 sugiere que ha tenido muy mala suerte.
Bo Bichette, Mets
Tras firmar un gran contrato con los Mets, se esperaba que Bichette arrancara con fuerza. No ha sido así. En 12 juegos tiene solo dos extrabases (ambos dobles), dos bases por bolas y 14 ponches. Es un inicio decepcionante para el infielder, quien además cambió a tercera base. Tiene un bWAR de -0.4 y un OPS de .505, aunque su historial (OPS de .800 de por vida) indica que puede recuperarse.
Ronald Acuña Jr., Braves
Acuña ha comenzado lento, con apenas tres extrabases (sin jonrones) en sus primeros 13 juegos. Dos de ellos llegaron el miércoles, lo que podría indicar que está saliendo del bache. Lo más preocupante a largo plazo es su declive en las bases. Su velocidad ha bajado a 26.5 pies por segundo (percentil 39), cuando el año pasado estaba en 27.9 (percentil 64). El jugador de 28 años, quien logró el club 40–70 en 2023, podría estar teniendo dificultades para adaptarse tras las cirugías en ambas rodillas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/04/2026, traducido al español para SI México.