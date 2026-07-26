Los Padres deben cambiar a Mason Miller antes de la fecha límite
Rara vez alguien tiene la oportunidad de "volver a empezar" en la vida. A.J. Preller puede agradecer que esa oportunidad se le haya presentado.
El año pasado, el presidente de operaciones de beisbol de los Padres apostó fuerte por un roster con deficiencias en la fecha límite de cambios. Preller terminó concretando cinco canjes que involucraron a un total de 22 jugadores. Uno de esos acuerdos parecía un error desde el momento en que se concretó y solo ha empeorado desde entonces. Ahora tiene la oportunidad de revertirlo.
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San Diego adquirió al entonces cerrador de los A's, Mason Miller, poco antes de la fecha límite de cambios de 2025. El paquete que enviaron a cambio fue realmente impresionante. La pieza central del acuerdo por Miller y el pitcher JP Sears fue el shortstop Leo De Vries, uno de los mejores prospectos del beisbol entonces y ahora. También fueron enviados a los A's los prospectos de pitcheo Braden Nett, Henry Baez y Eduarniel Núñez. Como uno de los cinco mejores prospectos del deporte de manera consensuada, De Vries fue posiblemente el prospecto más valioso jamás traspasado en la fecha límite de cambios. El hecho de que haya sido enviado como parte del paquete por un cerrador tenía poco sentido para un equipo de los Padres que ya contaba con un bullpen cargado de talento. Los movimientos no funcionaron, ya que San Diego fue eliminado por los Cubs en la ronda de wild-card.
Eso no quiere decir que Miller no haya sido fenomenal desde que llegó a San Diego. Sin duda, es el mejor relevista de MLB y posiblemente su pitcher más dominante. Pero su impacto está limitado por la naturaleza de su rol. Mientras tanto, De Vries está bateando con fuerza en Doble A a los 19 años y probablemente llegará a las Grandes Ligas desde el spring training del próximo año. Para un equipo de San Diego desesperado por contar con bateadores capaces de aportar de manera consistente, eso realmente duele.
Aunque el canje fue imprudente y miope, Miller ha sido todo lo que los Padres podrían haber pedido y más. Ha realizado 62 apariciones con San Diego y ha lanzado 65 innings. En ese periodo, tiene marca de 2-1 con efectividad de 0.83, WHIP de 0.82 y 123 ponches contra 25 bases por bolas. Entre los pitchers que han lanzado al menos 60 innings, ocupa el primer lugar en efectividad, FIP (0.73), xERA (1.58), xFIP (1.29), ponches por cada nueve innings (17.03 K/9) y porcentaje de ponches (50.6%, una estadística francamente absurda y sin precedentes; como referencia, Randy Johnson tiene el récord entre los pitchers abridores con un porcentaje de ponches de por vida de 28.5%). Miller no ha permitido un home run desde el 5 de agosto, que también fue la última vez que desperdició una oportunidad de salvamento. Quedan pocas palabras para describir lo dominante que ha sido.
En un mundo perfecto, San Diego lo conservaría al menos durante los próximos años, ya que no será elegible para la agencia libre sino hasta después de la temporada de 2029. Desafortunadamente, las cosas no son perfectas en America's Finest City. El sistema de granjas de los Padres ha sido vaciado después de años en los que Preller apostó todo por rosters que no justificaban ese nivel de agresividad. Ha traspasado constantemente a sus mejores prospectos durante esta década mientras intentaba construir un equipo capaz de llegar a la Serie Mundial. No ha funcionado y ahora la franquicia tiene un roster envejecido y cargado de jugadores de alto salario, mientras que cualquier refuerzo proveniente de las menores está a años de distancia.
A Preller le encanta hacer movimientos espectaculares y acaparar titulares. Lo hizo en 2022 al entregar una fortuna en prospectos para adquirir a Juan Soto. Ese acuerdo tampoco funcionó. San Diego tuvo a Soto durante una temporada y media antes de que Preller se viera, en cierta forma, obligado a cambiarlo antes de que llegara a la agencia libre. El paquete que recibió no se acercó a lo que los Padres habían entregado inicialmente por Soto: los All-Stars de 2026 y piezas fundamentales de sus franquicias James Wood y CJ Abrams, el All-Star de 2025 MacKenzie Gore, el actual prospecto del Top 100 Jarlin Susana y el outfielder Robert Hassell III. Los Padres, con su roster lamentablemente corto de talento, realmente podrían utilizar a esos jugadores en este momento.
Para ser contendientes de la Serie Mundial este año, San Diego necesitaría adquirir un as, un pitcher abridor número 3 y al menos tres bateadores. Dada la falta de activos atractivos que tiene el equipo, eso está muy lejos de ser realista.
Preller tiene que vender.
El valor de Miller en el mercado de cambios podría ayudar a los Padres a reestructurarse
Aunque claramente va en contra de su naturaleza, Preller necesita dejar ir a tantos veteranos como pueda antes de la fecha límite de cambios del 3 de agosto. Los Padres no tienen la ofensiva ni el pitcheo abridor necesarios para ganar un campeonato este año, y apostar todo una vez más por un roster con deficiencias solo hundiría todavía más el futuro de la franquicia.
El valor de Miller en el mercado de cambios está por las nubes y podría permitirle a San Diego obtener el tipo de paquete que necesita para recargar su sistema. Ningún gerente general actual, además de Preller, habría entregado un prospecto tan valioso como De Vries, por lo que no existe ninguna posibilidad de que los Padres reciban un paquete equivalente a lo que cedieron el año pasado. Pero un acuerdo podría probablemente conseguir dos prospectos del Top 100, además del tipo de profundidad organizacional que tanto necesita la franquicia.
Para un verdadero contendiente, el valor de Miller no puede subestimarse. Es el mejor cerrador del béisbol y prácticamente es automático cuando tiene la pelota en sus manos. Para un equipo que está a una pieza de distancia, valdría su peso en oro para hacer que la novena entrada fuera tan segura como podría serlo.
Se dice alrededor de la liga que Preller no quiere vender. No está en su naturaleza tirar la toalla en una temporada. Pero la realidad es la que es y no hay nada que pueda hacer para convertir a este equipo de los Padres en un contendiente este año. Si le importa la salud de la franquicia a largo plazo, tomará la decisión obvia.
Preller es el gerente general más emocionante del béisbol y ha desempeñado un papel fundamental en la transformación de los Padres en una franquicia valuada en 3,900 millones de dólares. Pero la decisión inteligente este año es que, por una vez, sea aburrido.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/06/2026, traducido al español para SI México.