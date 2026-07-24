Se acabó la práctica de bateo en el campo. Así se preparan los bateadores estrella
Cuando se trata de la velocidad y la enorme variedad de formas que pueden tener los lanzamientos, batear en las Grandes Ligas nunca había sido tan difícil como lo es hoy.
Tan solo en los últimos 10 años, la velocidad promedio de la recta de cuatro costuras aumentó de 93.2 mph a 94.8 mph, lo que les da a los bateadores menos tiempo para reaccionar. Al mismo tiempo, los bateadores tienen más tipos de lanzamientos que descifrar en el brevísimo instante que les toma decidir si harán swing. A pesar del incremento en la velocidad, el uso de rectas —de cuatro costuras, sinkers y cutters— cayó de 61.5% en 2016 a 54.8% este año.
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Miles de rectas de la vieja escuela han sido reemplazadas por sweepers, cambios de velocidad con movimiento, sinkers con desplazamiento de costuras, splitters, splinkers, knuckle curves y otros lanzamientos creados en laboratorio con el objetivo de mantener a los bateadores adivinando y evitar que hagan contacto sólido.
El arsenal ampliado de lanzamientos está funcionando. Desde la llegada del bateador designado en 1973, los cinco promedios de bateo más bajos de la primera mitad de una temporada se han registrado en los últimos cinco años, desde .240 en 2021 hasta .245 en 2025. (Este año, el promedio era de .244 al llegar al receso).
¿Qué puede hacer un bateador? También puede recurrir a la tecnología, la analítica y la innovación, elementos que han cambiado enormemente la manera en que los bateadores se preparan para un juego de Grandes Ligas. Los equipos locales pueden batear frente a las máquinas de lanzar Trajekt, que recrean la altura exacta del punto de liberación, la velocidad de giro y las características de los lanzamientos de pitchers específicos. Las máquinas tienen un costo de arrendamiento de 500,000 dólares por tres años. Sin embargo, no son portátiles (lo que pone en desventaja a los equipos visitantes) ni pueden desplazarse de un lugar a otro (por lo que no es posible replicar, por ejemplo, el punto de liberación de un pie y medio más alto de Jacob Misiorowski).
Las jaulas de bateo, tanto locales como visitantes, están equipadas con suficientes computadoras portátiles, máquinas de lanzar de 4,000 dólares, dispositivos que disparan pelotas de espuma que desafían la gravedad (simulando rectas con un elevado efecto de "ride") y cámaras de alta velocidad y de captura de movimiento como para parecer una empresa emergente de tecnología. Hace apenas ocho años, Wrigley Field ni siquiera tenía una jaula de bateo para los equipos visitantes.
La práctica de bateo previa al juego de la vieja escuela —con coaches y pitchers de práctica lanzando pelotas fáciles a 55 mph desde 40 pies— parece tan anticuada como una camioneta familiar de madera. Todavía se realiza, pero con menor frecuencia y con muchos menos jugadores participando.
¿Qué hacen los bateadores para prepararse ante la avalancha de velocidad y efecto que enfrentan en el juego actual? Para averiguarlo, les pregunté a bateadores All-Star cuál es su método preferido para prepararse para los juegos, ya fueran ejercicios, análisis o alguna preferencia en particular durante la práctica de bateo. Lo que encontré fue una clara preferencia por rutinas altamente personalizadas. Pero surgieron dos tendencias como las más comunes: los bateadores adoran la máquina Trajekt y han dejado atrás la tradicional práctica de bateo previa al juego en el terreno.
Así es como algunos de los mejores bateadores del mundo se preparan para enfrentar el pitcheo más diverso y diabólico que se haya visto en el beisbol:
Drake Baldwin, catcher de Braves
Antes de que comience el día, [como preparación para ser catcher] reviso todos los análisis, los mapas de calor, cosas así, y simplemente observo los swings de los jugadores. Desde el punto de vista del catcher, creo que el video es muy importante: poder verlo y conocer los reportes de scouting del pitcher, cómo lanza contra determinados bateadores y cosas por el estilo.
Desde el punto de vista ofensivo, creo que también es parte de eso: simplemente observar al pitcher, tratar de detectar algunas tendencias. También creo que es importante hablar con un par de bateadores del equipo y saber qué dicen. Muchos de los jugadores de nuestro equipo ya se han enfrentado a estos pitchers, así que intento aprender de ellos. Es simplemente hablar con los coaches de bateo y tratar de desarrollar un plan antes de entrar al juego. Pero creo que es una combinación de la vieja escuela, la nueva escuela, análisis, mapas de calor, video... de todo. Intentas hacer una combinación de todo para tener el mejor enfoque o el mejor plan de cara al juego.
En cuanto a los ejercicios habituales, creo que eso cambia. Creo que las sensaciones cambian, así que tienes que experimentar con diferentes cosas todos los días, porque puedes irte demasiado hacia un lado y después demasiado hacia el otro, y se trata simplemente de intentar mantener esas oscilaciones lo más equilibradas posible. Así que cambia día con día. Pero, volviendo a lo que creo que es lo más importante: simplemente competir. Creo que eso me lleva de regreso al punto de partida.
Travis Bazzana, segunda base de Guardians
En casa me ha encantado la Trajekt. Es como si sintieras que ya tienes un turno al bat menos, lo cual siempre es complicado contra los pitchers abridores de un juego. Para mí, se trata de generar sensaciones y encontrar el piso. Hago algunos ejercicios de dar un paso hacia atrás y, en ocasiones, utilizo un bat más largo y pesado para sentir el barril del bat y percibir cómo estoy coordinando la secuencia de mi cuerpo.
Eso forma parte de mi rutina diaria: ponerme en movimiento hasta llegar a una posición en la que pueda batear cuando comience el juego. Pero sí, después paso a la Trajekt o a una máquina que emule quizá el mejor lanzamiento del abridor o lo que podría ver esa noche. A partir de ahí, simplemente intento tener un plan y llevarlo a cabo.
Ernie Clement, infielder de los Blue Jays
Tenemos una máquina Trajekt en casa, que ahora es muy, muy popular. A mí me gusta observar el ángulo de salida del brazo y el tipo de giro que tienen los pitchers. Y me gusta mantener las cosas simples. No hago demasiado. No tomo demasiados swings. Así que esto me ha ayudado mucho, simplemente para tener una idea de cómo lanzan. Pero eso es solamente en casa. A veces sí la extraño cuando estamos de gira. Pero ya sabes, simplemente ves video y observas cómo se mueven sus pitcheos y tratas de obtener toda la información que puedas. ¿A la vieja escuela? Sí. Exactamente.
Dillon Dingler, catcher de los Tigers
En última instancia, depende de en qué parte de la temporada estemos. Obviamente, por estas fechas será un poco menos. Así que, en última instancia, me gusta hacer algo de trabajo en la jaula: algunos swings por debajo y otros por arriba, simplemente para tomar los suficientes como para que, durante la preparación previa al juego, pueda hacer algunos con la máquina y sentirme caliente y listo. Obviamente, tenemos nuestras reuniones avanzadas en las que hablamos sobre el pitcher rival, así que intentas pensar en algunas de las diferentes cosas que vas a encontrar durante el juego. Pero no tengo una rutina establecida. Tengo cosas que me gusta hacer cuando quiero hacer más swings y otras que prefiero cuando quiero hacer menos, si eso tiene sentido.
No he tomado práctica de bateo [BP] en el campo este año. Si lo hago, es en una sesión previa a la práctica de bateo, en un horario temprano, y hago trabajo con máquina en el campo. Me gusta la máquina. En casa sí tenemos una Trajekt. La enfrento de vez en cuando para ver algunos de los movimientos que tiene el pitcher rival. Pero la máquina de la que hablo es la Hack Attack. La colocan en el campo, como lo harían para la práctica de bateo, y entonces te lanzan rectas, sliders, lo que quieras.
Freddie Freeman, primera base de los Dodgers
Tengo el mismo enfoque y plan para todos los pitchers, porque así es como funciona mi swing. Mi rutina previa al juego es la misma todos los días. Tomo tres sesiones de bateo al día y normalmente son lanzamientos suaves. Si estoy en un mal momento, hay un ejercicio con la red que hago, a la distancia de un brazo de la red. Movemos la pantalla en forma de L. Digamos que esta es la red aquí en la jaula. Movemos la pantalla en L hasta aquí y tengo que intentar batear la pelota a través de ese espacio, y eso mantiene mi swing en línea. Ese es el ejercicio al que recurro. Si no, tengo bastante confianza en mi swing y en cómo funciona todos los días como para competir y seguir consiguiendo hits. Pero si siento que estoy cortando la zona de strike un poco, ese es el ejercicio que hago.
No bateo con la Trajekt. No voy a batear con una máquina. No bateo con máquinas en absoluto. Para mí y para la forma en que funciona mi swing, pierdo el timing. Necesito un brazo. Con las máquinas, la pelota puede quedarse atorada en la rueda o golpear una costura y salir de manera incorrecta. Esas cosas no funcionan para mí. No es divertido. No soy un tipo de máquinas. Nunca me verán bateando con una máquina. La mayor parte del tiempo son lanzamientos suaves y simplemente trabajo con un brazo.
Riley Greene, jardinero izquierdo de los Tigers
Soy bastante sencillo. Bateo con lanzamientos suaves. Esa es mi rutina. Simplemente lanzamientos suaves y después bateo con una máquina de rectas, y eso es todo. Nunca bateo en el campo, no. Diría que la mayoría de los jugadores ya no batea en el campo. Hay múltiples razones. Puede ser simplemente tratar de mantener bajo control tu temperamento con el swing. Y, personalmente, cuando salgo al campo, veo la barda y quiero batear jonrones uno tras otro, y a veces eso no es bueno para el swing.
Nick Kurtz, primera base de los Athletics
Desde el punto de vista analítico y de la preparación, se trata más del pitcher que de mi swing. Soy un gran creyente de tomar lo que considero necesario para estar listo para ese juego. Pueden ser cinco swings. Pueden ser 20 swings. Pueden ser 100 swings. Creo que simplemente varía día con día.
Lo que busco de los pitchers es lo que les gusta hacer en determinados conteos. Y observo a otros bateadores como yo y cómo los enfrentan, para ver si van a atacarme de una manera similar. También observo mis propios mapas de calor: dónde me gusta batear, dónde no soy tan bueno y qué pitcheos podrían utilizar para atacarme.
Matt Olson, primera base de los Braves
Depende un poco del día de la semana y de cómo te sientas. He hecho un poco de todo. Creo que lo más importante es reducirlo a lo que realmente necesitas, ¿sabes? No creo que tomar 400 swings sea el camino. Tampoco creo que tomar cinco swings sea el camino. Creo que está en algún punto intermedio. Si nunca has enfrentado a un pitcher, creo que es importante batear con una máquina y simular algunos pitcheos. Hay muchas formas diferentes de ajustar las cosas, especialmente dependiendo de cómo esté tu swing. Si siento que estoy fallando muchas rectas y voy a enfrentar a un pitcher con una buena recta con movimiento hacia arriba, quizá vaya a batear algunas pelotas de espuma que tengan más movimiento hacia arriba, o lo que sea necesario. Así que cambia día con día. Las opciones que tenemos para prepararnos han aumentado, sin duda. La máquina Trajekt es increíble. No es perfecta, pero poder replicar el movimiento de tus pitcheos es bastante impresionante. Ahora solo tenemos que llevarla a los juegos como visitantes.
Tristan Peters, jardinero de los White Sox
Mantengo mi rutina bastante sencilla, especialmente antes del juego. Hago unos 15 o 20 swings como rutina con lanzamientos suaves y después hago algunos lanzamientos por arriba justo antes del partido. Normalmente bateo en la parte baja del lineup, así que utilizo la Trajekt justo antes de mi primera aparición al plato.
A veces tomo práctica de bateo en el campo, quizá una vez por serie. Muchos más jugadores han dejado de batear en el campo. Creo que puede ser simplemente una forma de limitar la cantidad de swings porque es una temporada muy larga. Creo que eso es parte de la razón. También pienso que, en la jaula, se trata de batear la pelota hacia el centro del campo. En el campo quieres soltar el swing y puedes adquirir algunos malos hábitos, creo.
Cuando estamos de gira, extraño la Trajekt. Me encanta la Trajekt. Es fantástica. Es exactamente como tener tu primer turno al bate antes del juego. Es muy importante tener esa experiencia.
Jordan Walker, jardinero derecho de los Cardinals
Creo que todos son completamente diferentes. En mi caso, soy más sencillo. Tengo tres ejercicios diferentes que hago antes de un juego. Los termino y después voy a comer. Hacemos el reporte de scouting del pitcher y luego regresamos, bateo con la máquina y simplemente enfrento la recta del pitcher que voy a enfrentar. Tomo muchos swings contra ella y después me preparo para jugar.
Uno de mis tres ejercicios es con un bate corto. Es un ejercicio con bate corto en el que doy un paso hacia atrás y trato de batear hacia el jardín derecho. El siguiente es lo mismo, pero con un bate pesado. Y después hago lo que llamo “Around the World”. Lo llamo así porque intento conectar un jonrón hacia el jardín derecho, otro hacia el derecho-central, otro hacia el central, otro hacia el izquierdo-central y otro hacia el jardín izquierdo; simplemente para sentir cómo es batear la pelota hacia cada parte del campo.
Miguel Cabrera hacía lo mismo. Y tuvo una gran carrera. Esta rutina es algo en lo que he estado trabajando desde el invierno y le he hecho algunos ajustes durante el año con la ayuda de todos en el cuerpo técnico de los Cardinals.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/07/2026, traducido al español para SI México.