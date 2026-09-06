Pete Crow-Armstrong es el MVP que el beisbol necesita
Mientras el coach de tercera base, Quintin Berry, lo sujetaba, la nueva superestrella de los Cubs gritó: "¿Estás jodiendo en serio, hombre?" en dirección al umpire de tercera base, Malachi Moore. La cuadrilla de umpires había pasado por alto un balk evidente del pitcher de los Diamondbacks, Eduardo Rodríguez, que le habría permitido anotar desde tercera y darle a Chicago una ventaja de 1-0 en lo que era un juego sin carreras. Mientras continuaba gritando, el manager Craig Counsell lo señaló y le dijo: "Detente. Detente". No lo hizo. Después del juego, el jardinero de 24 años lamentaría que los umpires parecen "encontrar nuevas formas de arruinar algo todos los días".
Este es Pete Crow-Armstrong y no está particularmente interesado en ocultar lo que siente. Eso, más que cualquier otra cosa, es lo que lo hace indispensable para Major League Baseball.
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El arrebato contra los Diamondbacks estuvo lejos de ser un incidente aislado. Crow-Armstrong discute con los umpires, se mete con los aficionados rivales y nunca se molesta en ocultar sus emociones. Se ha lanzado contra los aficionados de los Dodgers, insultó a un heckler durante un juego contra los White Sox y no tiene reparos en expresar su opinión cuando considera que los umpires han tomado una mala decisión. Algunas de esas acciones le han causado problemas, y con razón, pero no han hecho mucho por cambiarlo.
Crow-Armstrong no es de los que repiten clichés o frases vacías. Habla libremente, celebra a todo pulmón y es completamente accesible. No es un producto corporativo, empaquetado y aterrorizado de cometer un error. Y a los aficionados les encanta por eso.
Originario de Sherman Oaks, California, Crow-Armstrong rápidamente se ganó el cariño de los aficionados de los Cubs al adoptar por completo a la ciudad y todo lo que implica jugar para la franquicia. Ha criticado a los aficionados de los Dodgers por su supuesta falta de pasión en comparación con los habitantes de Wrigley Field. Se sienta en las gradas para los juegos de los Bears, pasa tiempo con otra joven superestrella de Chicago, Caleb Williams, y apoya a los demás equipos de la ciudad. Junto con Williams, rápidamente se ha convertido en una de las figuras centrales de la escena deportiva de Chicago y no es difícil entender por qué.
Nada de eso importaría si Crow-Armstrong no fuera un jugador de beisbol fenomenal.
En apenas su tercera temporada completa, el hombre apodado PCA se ha convertido en el jugador más completo de la Liga Nacional y bien podría ser su mejor bateador y defensor. Ya superó su irrupción de 2025 al mejorar sus números en todos los aspectos. Después de 139 juegos, lidera MLB en fWAR por casi tres puntos completos (9.2) y en bWAR por dos (8.3). Encabeza la Liga Nacional en slugging (.569), OPS (.943) y wRC+ (157), y es segundo en home runs (38). También ha conseguido su segunda temporada consecutiva de 30–30 y, con 32 bases robadas, podría convertirse en el séptimo integrante del club 40–40. Un jardinero central de élite, Crow-Armstrong lidera la Liga Nacional en outs above average (23), uno detrás del shortstop de los Royals, Bobby Witt Jr., quien encabeza MLB.
Lo que hace que esos números sean todavía más sorprendentes es la manera en que Crow-Armstrong comenzó la temporada. Tuvo serios problemas en el plato para abrir la campaña después de un bajón al final de 2025. Después de hacer algunos ajustes, se volvió imparable. El zurdo ha superado 1.000 de OPS en cada uno de los últimos tres meses. Desde el 26 de mayo, PCA batea para .312/.408/.685 y lidera MLB con 32 home runs y un astronómico wRC+ de 193. Es el motor de una ofensiva de los Cubs que ha llevado al equipo hasta el segundo lugar de wild card de la Liga Nacional a pesar de contar con un staff de pitcheo poco inspirador.
Salvo una catástrofe en septiembre, casi con toda seguridad ganará el premio al MVP de la Liga Nacional, negándole a Shohei Ohtani su cuarto triunfo consecutivo en el proceso.
Al beisbol no le falta talento de élite. Ohtani es el jugador más talentoso que jamás haya pisado un terreno de Grandes Ligas. Lo que le falta al deporte son superestrellas que parezcan personas reales. Crow-Armstrong no es mejor que Ohtani, pero es interesante de una manera completamente diferente.
Ohtani puede dominar tanto en el plato como en la lomita como nadie lo ha hecho antes. Pero el jugador de 32 años es extremadamente reservado y rara vez permite que el público vea mucho de su personalidad, dentro o fuera del campo. Parece un monje que resulta ser el mejor jugador de beisbol del planeta. No está entre los aficionados, interactuando con el mundo. Crow-Armstrong se siente como ese tipo que conociste en la preparatoria, que hablaba basura, hacía demasiado ruido y que por casualidad llegó a lo más alto. Es real, con todo y sus defectos. Es intensamente humano. Eso es lo que lo hace fascinante.
Crow-Armstrong también es el jugador al que amas cuando está en tu equipo y odias cuando no lo está. Para los aficionados de los Cubs, su entusiasmo infantil y su intensidad explosiva resultan entrañables. Para los aficionados rivales, es el Scut Farkus del beisbol, un bravucón que no se calla. Ambas versiones de él son imposibles de ignorar.
Creció en el área de Los Ángeles, hijo de los actores Matthew John Armstrong, originario de Chicago, y Ashley Crow. No eran estrellas, sino actores que trabajaban. Según Crow-Armstrong, su familia vivía de los salarios habituales de la actuación y de modestos pagos residuales, no de los millones de Hollywood. PCA asistió a la prestigiosa Harvard-Westlake School en Studio City, alma mater de los también jugadores de Grandes Ligas Jack Flaherty, Max Fried y Lucas Giolito. Se convirtió en el jugador de beisbol de preparatoria del año en Los Ángeles como junior y los Mets lo seleccionaron en el lugar 19 del Draft de 2020.
Cuando fue seleccionado, la descripción de Crow-Armstrong era que la defensa y la velocidad eran sus principales cualidades. Algunos creían que existía la posibilidad de que desarrollara poder, pero su swing no tenía mucha fuerza en ese momento. Fue enviado a los Cubs como parte del canje de Javier Báez en la fecha límite de cambios de 2021 y conservó esa etiqueta. Crow-Armstrong conectó apenas 10 home runs en total durante las primeras dos temporadas (136 juegos) de su carrera en MLB y muchos se preguntaban si algún día desarrollaría mucho poder. Esa pregunta ha sido respondida de manera contundente, pues ha conectado 69 home runs durante las últimas dos temporadas.
Aunque Crow-Armstrong creció en Los Ángeles, Chicago rápidamente se ha convertido en su hogar.
En un perfil de pretemporada para Chicago magazine, Crow-Armstrong generó cierta polémica al comparar a los aficionados de los Cubs con sus contrapartes de Los Ángeles. Elogió a los jugadores de los Dodgers, pero criticó a los aficionados del equipo. "Cada vez amo más a Chicago. La gente es genial. Les importa un carajo. No son simplemente aficionados al beisbol que van al juego, como los aficionados de los Dodgers, para tomarse fotos y lo que sea", dijo. "Están prestando atención. Les importa".
Esa declaración causó revuelo, ya que los aficionados de los Dodgers criticaron sus comentarios. PCA tuvo la oportunidad de retractarse durante una aparición en Foul Territory. No te sorprenderá saber que no lo hizo. En cambio, redobló su postura.
"Crecí yendo a juegos de los Dodgers cuando no siempre eran buenos. Cuando apareció Mannywood. Pero es como si pasaran por etapas. Recuerdo... poner al aficionado de los Giants en coma. Eso se me quedó grabado de niño", dijo. "Son pequeñas cosas. Estar sentado en las gradas, simplemente suceden cosas desagradables. No siempre viví eso en otros estadios".
Pon un micrófono frente a un tipo que dice lo que piensa y eso es lo que vas a obtener.
Durante un juego de mayo contra los White Sox, Crow-Armstrong tuvo un enfrentamiento con un heckler después de no poder atrapar una pelota contra la barda en el jardín derecho central. Se estrelló contra la barda y terminó sobre la tierra de la zona de advertencia antes de mostrar su frustración consigo mismo por no haber hecho la atrapada. Mientras permanecía en el terreno, una mujer dijo: "Eres pésimo", y PCA explotó en respuesta, lanzando una serie de insultos que cruzaron la línea. Fue un incidente desagradable, pero no se retractó después del juego. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, dijo: "Una señora decidió empezar a decir mierda y sentí la necesidad de responderle".
Unos días después, Crow-Armstrong dijo que se arrepentía de haber elegido esas palabras.
Fue un momento desagradable y una mancha en su reputación. Pero ese también es el riesgo que viene con Crow-Armstrong. No siempre va a decir lo correcto ni a reaccionar de la manera perfecta. A veces, su intensidad va a meterlo en problemas.
Crow-Armstrong no siempre va a caer bien. Esa es parte de su atractivo. No todas las estrellas tienen que ser universalmente queridas. Su capacidad para provocar una reacción es tan valiosa para el deporte como su grandeza dentro del campo. El beisbol rara vez ha sabido promocionar bien a sus estrellas, y algunos de los nombres más importantes, desde Mike Trout hasta Ohtani, se han mostrado reacios a revelar demasiado de sí mismos públicamente. Crow-Armstrong no tiene esas reservas. Los aficionados necesitan jugadores que los inspiren y jugadores que deseen desesperadamente ver fracasar. La indiferencia es veneno para los deportes profesionales. Es imposible ser indiferente ante Crow-Armstrong.
Lo que hace diferente a la superestrella de los Cubs es que su personalidad atrevida y desafiante viene acompañada de uno de los mejores jugadores del mundo. Su talento lo hace grande. Su personalidad lo convierte en una estrella.
Y es exactamente lo que el beisbol necesita en este momento.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/09/2026, traducido al español para SI México.