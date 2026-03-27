El plan de los Dodgers para convertirse en la dinastía moderna de MLB
La idea surgió de un mal común que aqueja al vendedor promedio de Sheboygan: retrasos en los viajes. Mientras volaban 49,141 millas en 2024, la segunda mayor cifra en el beisbol, los Dodgers llegaron a un punto de quiebre por pasar demasiadas horas en tierra, ya fuera esperando que cargaran el equipo, retrasos mecánicos, tripulaciones que agotaban su tiempo de servicio o cosas por el estilo. Hicieron algo al respecto.
Para la postemporada de 2024 reservaron un segundo avión del equipo. El primer avión transportaría solo a los jugadores. Saldría lo más rápido posible después de los juegos. El segundo avión trasladaría al staff, al personal de apoyo y al equipo. Los principales motivadores eran darles a los jugadores hasta una hora de ventaja para descanso y recuperación y construir más camaradería. Funcionó tan bien que los Dodgers decidieron usar el sistema de dos aviones durante todo 2025.
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“Jugar en Los Angeles tiene un montón de beneficios y ventajas”, dice el presidente de operaciones de béisbol del equipo, Andrew Friedman. “Ni siquiera sabemos dónde está nuestra lona. Nuestros juegos nunca se ven afectados por el clima. Tenemos 50,000 personas cada noche. Pero el viaje es más desafiante”.
También había una agenda oculta detrás del beneficio, la cual Friedman compartió con el primera base Freddie Freeman en su lanzamiento en 2025: hacer que otros jugadores envidiaran cómo los Dodgers tratan a sus peloteros. Ya avanzada la temporada, Freeman volvió con Friedman con un informe sobre esa misión.
“Oye, ¿sabes cómo dijiste que esperabas que esto se difundiera y corriera por la liga?”, le dijo Freeman a Friedman.
“Sí. Esa era nuestra esperanza”.
“Bueno, no te puedo decir la cantidad de tipos que llegan a primera base y todos están como, ‘Oye Freddie, ¿es cierto que ustedes tienen un avión solo para jugadores?’ ”
Dice Friedman: “Yo estaba como, ‘Muy bien. ¡Genial!’ ”
Los Dodgers son el Rich Uncle Pennybags del beisbol. Puede parecer que reparten dinero de Monopoly. Su desembolso proyectado para 2026 en salarios de jugadores e impuesto de lujo es de $527 millones, o más que lo que gastan juntos los White Sox, Rays, Nationals, Guardians y Marlins. El año pasado pagaron más en impuestos ($169.4 millones) de lo que una docena de equipos pagó a sus jugadores para realmente jugar béisbol. Este año, el agente libre Kyle Tucker le costará más en salario e impuestos ($119.9 millones) de lo que ocho equipos pagarán a toda su plantilla. Tienen cerca de $1.1 mil millones en salario diferido de jugadores que financian.
Es este tipo de auditoría de hojas de cálculo con un resaltador neón lo que lleva a narrativas de que los Dodgers están “arruinando” el béisbol y que son el canario en la mina de carbón que señala una inminente guerra laboral por el sistema económico del juego. Mientras tanto, los Mets han gastado más que Los Angeles en nómina e impuestos en los últimos cuatro años, $1.69 mil millones contra $1.66 mil millones, pero no reciben ni de cerca tantas críticas como una amenaza al sistema porque no han terminado en primer lugar en una década. Nadie le lanzó sombra al Rich Uncle Pennybags cuando los Padres y los Diamondbacks mandaron a los Dodgers a casa rápidamente de los playoffs en 2022 y ’23.
La retórica de que los Dodgers son demasiado grandes y demasiado buenos para el béisbol ha crecido porque ganaron las últimas dos World Series—pero solo después de sobrevivir a dos juegos de eliminación de la NLDS de 2024 contra San Diego y a un déficit en el Juego 7 de la World Series de 2025 cuando estaban a sus últimos dos outs con su bateador No. 9 en el plato. Ganó fuerza este invierno cuando el equipo atendió sus mayores necesidades, jardín y cerrador, al firmar a Tucker y a Edwin Díaz con contratos que rompieron récords. Son favoritos para unirse a los Yankees de 1998–2000 como los únicos equipos en la era de la agencia libre en ganar tres títulos consecutivos, además de convertirse en el primer equipo de la National League en lograr un tricampeonato. Los Dodgers no se esconden de esas expectativas históricas. Las reciben con gusto.
“Este es el roster con más talento que hemos tenido al llegar al campamento”, dice Friedman. “Obviamente, no hay garantías en este deporte, pero nos sentimos tan bien como podemos respecto al grupo de jugadores de posición y es la mayor profundidad de pitcheo con la que he estado”.
No hay forma de negar que el dinero le permite a L.A. un amplio margen de error. Puede girar desde el error del cerrador agente libre Tanner Scott (firmado por cuatro años y $72 millones en enero de 2025), al menos en lo que respecta al año pasado, hacia Díaz (tres años, $69 millones). Puede volver a firmar al relevista Evan Phillips, quien se sometió a una cirugía Tommy John el pasado junio, con un desembolso de salario e impuesto de $13.7 millones con la esperanza de que lance alrededor de 30 entradas en la segunda mitad de la temporada.
Sin embargo, ganar títulos consecutivos y tres de los últimos seis requiere más que una chequera. Bajo Guggenheim Baseball Management, que compró a los Dodgers en 2012 cuando la franquicia salía de la bancarrota, y Friedman, quien llegó desde Tampa Bay dos años después, los Dodgers han construido una cultura que es la envidia del béisbol.
“Hemos recibido llamadas de agentes en los últimos dos años de jugadores por los que ni siquiera habíamos expresado interés”, dice Friedman, “y dijeron: ‘Oye, mi jugador está cerca de tomar una decisión. Me ha rogado que simplemente te llame. Antes de que diga que sí en otro lugar, quiere saber si ustedes tendrían algún interés.’ Para mí eso dice muchísimo sobre la cultura que se ha creado.
“Hemos hablado de esto durante más de 10 años, de cómo el principio rector real para nosotros es tratar de convertirnos en un destino—donde nuestros propios jugadores no quieran irse y jugadores de otras organizaciones quieran venir. Obviamente, es fácil fijar nuestras metas en ganar un campeonato. Pero sentimos que crear esa cultura no solo atrae y retiene a jugadores de nivel estelar, sino que también ayuda a sacar lo mejor de su capacidad. Siento que realmente hemos llegado a un punto en el que es increíblemente fuerte.”
El avión solo para jugadores es el símbolo imposible de ignorar, de 125 toneladas, de esa cultura. (Friedman no quiso confirmar el costo, que se dice ronda los $7 millones al año. Dice que “vale la pena”). El resto de lo que hace que los Dodgers sean los Dodgers no es tan visible.
El 1 de diciembre de 2023, Friedman, el GM Brandon Gomes y el manager Dave Roberts se reunieron con el entonces agente libre Shohei Ohtani y su agente, Nez Balelo, en Dodger Stadium. Friedman le dijo a Ohtani: “Por más que la gente defina de manera distinta nuestro éxito en los últimos 10 años, me siento muy confiado de que con donde estamos ahora, nuestros próximos 10 serán mejores. Y si te unes a nosotros, entonces me siento exponencialmente mejor al respecto”.
Luego Friedman habló con Ohtani sobre la profundidad del sistema de ligas menores de los Dodgers.
“[El béisbol] está diseñado para que estemos en el fondo en términos de rankings de sistemas de granjas”, dijo Friedman. “Seleccionando al final del draft… teniendo menos dinero internacional… siendo siempre competitivos y por lo tanto sin realmente poder traspasar jugadores a medida que se acercan a la agencia libre… Y aun así, estamos entre los tres mejores, entre los cinco mejores, cada año.”
Ohtani de pronto lo detuvo.
“¿Cómo?”, preguntó Ohtani.
Esa es la pregunta existencial del éxito de los Dodgers. No “¿cuánto?”. Sino “¿cómo?”
Equipo
Nómina Total 2023-25
Victorias entre 2023 y 2025 (temporada regular y playoffs)
Dólares gastados por victoria
Mets
$1,096,288,112
254
$4,316,094
Yankees
$957,326,126
281
$3,406,854
Rockies
$530,629,702
163
$3,255,396
Angels
$686,879,434
208
$3,206,151
Dodgers
$965,803,224
315
$3,066,041
Red Sox
$719,584,198
249
$2,889,896
Friedman respondió a Ohtani hablando de “cohesión y colaboración” y de “la estabilidad y la continuidad de nuestro grupo”, principios que aplican a más que el sistema de desarrollo de jugadores.
¿Cómo se construyeron los Dodgers como un equipo destino, una franquicia tan atractiva que jugadores como Tucker aceptan menos dinero para unirse? ¿Cómo evitaron los elementos corrosivos de la saciedad y el individualismo que normalmente siguen a un campeonato? ¿Cómo conquistaron el campo minado que es el béisbol de postemporada? Según Friedman y personas clave dentro del equipo, estos son los principales bloques arquitectónicos de la dinastía moderna.
El catalizador
En diciembres consecutivos, 2017 y 2018, Friedman concretó dos cambios para deshacerse de salario, uno con los Braves y otro con los Reds, para pasar por debajo del primer umbral del impuesto de lujo. Al reiniciar la tasa impositiva de los Dodgers sobre los excesos de 50% a 20%, Friedman ahorró $36.2 millones en las temporadas de 2021 y 2022. Más importante aún, los Dodgers estaban guardando nómina para una compra importante.
“Sabíamos [en 2018] que en los siguientes 24 meses tres jugadores de impacto iban a estar en el mercado y a una edad joven”, dice un veterano ejecutivo de operaciones de béisbol. “Bryce Harper, Manny Machado y Mookie Betts. Siempre sentimos que Mookie era el indicado, en gran medida por todo lo que sabíamos de él como persona.”
Los Dodgers sí intentaron firmar a Harper, pero con una oferta de cuatro años y $180 millones que no abordaba su deseo de un hogar a largo plazo. Cuando las negociaciones para una extensión entre los Red Sox y Betts no llegaron a ningún lado, Los Angeles se abalanzó y lo adquirió vía cambio en febrero de 2020. Cinco meses después lo firmaron por 12 años y $365 millones con $115 millones diferidos, lo que reduce el valor anual promedio en términos actuales a $25.6 millones. Betts ayudó a entregar un campeonato mundial en su primer año con el equipo. Se ofreció como voluntario para alternar entre el outfield y el infield.
“Hemos tenido muchos jugadores realmente talentosos y de impacto en nuestro clubhouse antes de eso”, dice Friedman, “pero Mookie fue realmente el catalizador que ayudó a llevarnos al siguiente nivel en términos de cómo nos preparamos, cómo competimos y cómo cada detalle importa. Sabes, hablar sobre corrido de bases y hablar sobre defensa es una cosa, pero mostrar el trabajo que se requiere detrás de eso es lo que importa. Siento que él fue un verdadero catalizador para empujarnos al siguiente nivel y ayudar a crear el ambiente que tenemos hoy.”
El Hail Mary
Los Dodgers prefieren contratos con términos de tres a cinco años para permitir flexibilidad en el roster y evitar pagar dinero premium por jugadores en declive.
“Hemos sido muy selectivos con los jugadores con los que estamos dispuestos a comprometernos a largo plazo”, dice Friedman. “Y para nosotros es mucho más fácil si ya hemos tenido a un jugador que si lo estamos obteniendo de otro equipo. Simplemente hay muy pocos jugadores allá afuera con los que nos sentiríamos cómodos haciendo ese tipo de apuestas. Mookie definitivamente estaba en lo más alto de la lista. Freddie no—solo porque no esperábamos que realmente estuviera disponible.”
Como la mayoría de las personas, Friedman asumía que Freeman regresaría a los Braves cuando se convirtió en agente libre después de la temporada de 2021. Apenas minutos antes del inicio del lockout ese diciembre, Friedman, Roberts y el infielder Justin Turner se apartaron de la recepción de la boda de Betts para hacer una llamada a Freeman.
“Oye, no vamos a poder hablar por un tiempo, así que solo tennos en mente”, le dijo Friedman al primera base. “Solo no te olvides de nosotros.”
Dice Friedman: “Pero la sensación era que eso era solo un Hail Mary.”
Los Braves adquirieron a Matt Olson para reemplazar a Freeman cuando terminó el lockout en marzo de 2022. El Hail Mary cayó en su lugar. L.A. firmó a Freeman con un contrato de seis años y $162 millones que, con $57 millones diferidos, baja a un AAV de $24.7 millones. En Betts y Freeman, los dos mejores jugadores de los Dodgers ahora también eran sus dos trabajadores más incansables.
“Nos sentimos muy atraídos por jugadores que hacen de la preparación para salir a ganar un juego de béisbol esa noche una prioridad”, dice Friedman. “Suena simple, pero entiendo que no lo es. No es universal. Disfruto mucho mirar el campo a las tres de la tarde y ver a nuestros jugadores superestrella haciendo trabajo temprano. Y luego miras hacia el otro lado del campo, hacia el otro dugout, y normalmente son los jugadores de posición número 12 y 13 de ese equipo los que están ahí haciendo trabajo temprano. Me encanta ver eso cada vez que lo veo.”
Al pedirle que identificara una parte clave poco visible de los Dodgers, uno de los analistas de operaciones de béisbol del equipo dijo: “La cultura del trabajo temprano que Freddie, [el infielder] Miggy [Rojas] y Mookie han creado. Están ahí antes de la práctica de bateo todos los días hablando de roletazos y trabajando con el guante. Eso se ha filtrado hasta Triple A, así como a los jugadores que suben y bajan. Es una atención al detalle y una rutina que nuestros coaches han mencionado que realmente no ven en otros equipos a lo largo del año.
“Todo se reduce a la cultura que se ha construido. No la cultura de porras, sino una combinación de preparación y expectativa desde los jugadores hasta los coaches, los scouts y la oficina principal. Los jugadores se hacen responsables porque saben que el objetivo final es ganar campeonatos. Personalmente, creo que eso es una gran parte de lo que Andrew busca en términos de carácter en la agencia libre y en los cambios—si le damos dinero a este jugador, ¿le importará menos o seguirá igual en su deseo de ganar?”
Astatine
Así es como el agente Scott Boras se refiere a Ohtani. Con menos de 30 gramos en la corteza terrestre, el astatino es el elemento natural más raro del planeta. La rareza de Ohtani no es solo que sea un jugador de dos vías con un volumen y una habilidad sin precedentes. También es que Ohtani se ofreció a diferir todo menos $2 millones de salario anual de su contrato de 10 años y $700 millones, un gesto nunca antes visto impulsado por su deseo de permitir que los Dodgers gasten más a su alrededor y facilitado por sus enormes ingresos por patrocinios como ícono internacional. El año pasado Ohtani ganó más de $100 millones fuera del campo.
Dice Friedman sobre los pagos diferidos incluidos en el contrato de Ohtani con los Dodgers: “Fue a un nivel que definitivamente no habría tenido el valor de proponer.”
Los pagos diferidos convirtieron a Ohtani en un jugador de $46 millones al año para los cálculos del impuesto de lujo, lo que permitió a los Dodgers firmar a pitchers como los derechos de élite Yoshinobu Yamamoto y Tyler Glasnow y al dos veces ganador del Cy Young Award Blake Snell. Los cuatro abridores, con contratos combinados por $1.34 mil millones, lanzaron en el Juego 7 de la World Series el año pasado.
“Shohei”, dice un ejecutivo de los Dodgers, “cambió todo económicamente. El tamaño y la escala del negocio explotaron.”
El ejecutivo estima que Ohtani genera $200 millones en ingresos anuales para los Dodgers. Boras sitúa la estimación en $275 millones. “Nosotros teníamos el valor [de mercado] de Ohtani en $1.3 mil millones cuando firmó”, dice Boras. “El hecho es que las firmas de Mookie, Freddie y Ohtani están todas enormemente descontadas. El contrato de Freddie es la mitad de lo que realmente vale.”
Ohtani ofreció a los Angels un acuerdo similar para permanecer con ellos. Ellos pasaron, en parte porque rechazaron la idea de dinero diferido. En Betts, Freeman y Ohtani, los Dodgers terminaron con tres futuros miembros del Hall of Fame y el núcleo de campeones consecutivos de la World Series porque sus equipos originales les permitieron irse.
Los Dodgers habían estado siguiendo a Ohtani desde la preparatoria. Sabían prácticamente todo sobre él, incluido cómo a los 15 años era tan educado y enfocado que dibujó un diagrama con 81 casillas en una cuadrícula de nueve por nueve llenas de metas e ideales de entrenamiento para ayudarlo a llegar al centro, donde escribió: “Ser seleccionado No. 1 en el draft.” El camino hacia el centro incluía recordatorios como “Recoger basura” y “Mantener el cuarto limpio” (es tan ordenado que recogerá envolturas de chicle tiradas en el piso del dugout), “Mente calmada, corazón ardiente”, “Ser alguien a quien la gente quiera apoyar” y “Leer libros.”
Los Dodgers intentaron firmarlo en 2017, solo para perderlo ante los Angels, lo que llevó al hermano de Friedman a enviarle un mensaje de texto: “Buen trabajo vendiendo Los Angeles.” Dos temporadas con Ohtani han ampliado aún más la apreciación de Friedman por él.
“Dado que tiene la disciplina y el enfoque para posiblemente ser el mejor jugador que haya jugado este deporte”, dice Friedman, “lo que destaca es lo sencillo y normal que es. Muchos jugadores que son grandes en lo que hacen tienen ciertas tendencias narcisistas. Él es exactamente como dibujarías la personalidad ideal para acompañar esa habilidad—cuánto le importa ganar, cuánto lo encarna día a día con la forma en que se prepara y cómo compite. Tiene ese instinto asesino dentro de él.”
El enigma de la Esfinge
¿Qué gana en octubre? Es un enigma antiguo que se ha vuelto cada vez más complicado con la expansión de los playoffs. Después de que los Dodgers siguieran a 211 victorias en temporada regular en 2022 y 2023 con un récord de 1–6 en la postemporada, la oficina principal lanzó un profundo análisis para descubrir qué salió mal.
“La actuación en ’22 y ’23 fue tan mala que molestó a todos”, dice un alto funcionario que trabajó en el estudio. “No diré lo que encontramos, pero analizamos todo, desde el roster, hasta cómo jugamos, hasta la mentalidad.”
El remedio surgió desde dentro del clubhouse.
“Lo que hace a este equipo realmente especial es que hace dos años sentimos que necesitábamos prestar más atención a los pequeños éxitos a lo largo del año”, dice Rojas, quien se unió al equipo en un cambio en enero de 2023 con los Marlins. “Porque esta organización estaba acostumbrada a dominar la temporada regular y a no emocionarse demasiado por los pequeños momentos dentro de la temporada que te preparan para lo que viene después. Así que, en ’23 cuando nos dieron otra bofetada en la cara, el núcleo del equipo entendió que teníamos que prepararnos para octubre.
“No estábamos preparados para los playoffs. ¿Cómo te preparas para los playoffs? Si realmente puedes simular un juego de playoffs, es como tomar esos juegos a mitad del año y celebrar esos momentos—como si hubieras hecho algo, como si hubieras ganado algo. Ese ha sido el cambio cultural. Ocurrió aquí hace un par de años.”
Los Dodgers celebran el jonrón en el Juego 7 de Miguel Rojas en la World Series de 2025
Un histórico jonrón en el Juego 7 de Miguel Rojas quizá nunca habría ocurrido de no ser por otro factor X no financiero de los Dodgers: los instintos como manager de Dave Roberts. | Erick W. Rasco/Sports Illustrated
Dice Roberts sobre la evolución: “No resolvimos la postemporada, pero creo que realmente entendimos que la postemporada es una pelea callejera. La temporada regular es una pelea de boxeo convencional. Es una pelea a la vieja escuela de 12 rounds, de jab y técnica. No estoy tratando de atacar a la analítica, pero la analítica y la técnica son el juego largo. La postemporada es una pelea en la jaula de UFC. Y tienes que ensuciarte las manos porque es rápido.
“Si no tienes esa mentalidad en una serie a cinco juegos, te vas a casa. Y eso fue lo que nos pasó. Primero los Padres. Luego los Diamondbacks. No había miedo. Y salieron tirando golpes y nosotros estábamos tratando de entrar al juego, a la pelea de boxeo. Y nos fuimos a casa antes de darnos cuenta.”
Roberts también ha marcado diferencia en octubre. La importancia de un manager aumenta en la postemporada por los momentos instantáneos, situaciones no planificadas que requieren urgencia, no las reuniones de planificación del staff cargadas de datos con una sala llena de gente. “La última postemporada Doc dio una clase magistral de manejo”, dice un gerente general rival.
Los Dodgers tienen marca de 24–9 en las últimas dos postemporadas, incluyendo 10 victorias viniendo de atrás, 6–1 en juegos decididos por una carrera y 4–0 en entradas extra.
El Maestro
Aunque los Dodgers tienen un robusto departamento de analítica, no lo enfatizan por encima de los métodos tradicionales de desarrollo de operaciones de béisbol. Es el genio de Friedman que crea una sinfonía entre las diferentes perspectivas del personal uniformado, el equipo médico, el desarrollo de jugadores y la analítica.
“Estos silos no pueden existir por separado”, dice un ejecutivo de la oficina principal. “[Friedman] es realmente bueno en ese espacio. Es paciente. No es un reaccionario. Es un solucionador de problemas por naturaleza. Lo que hacemos mejor es más la aplicación de tecnología y analítica que simplemente gastar para salir adelante.”
Los Dodgers aún se recuerdan a sí mismos a DJ Peters, un prospecto de outfield de 6'5" altamente atlético que dominaba el laboratorio de bateo al conectar la pelota a 115 mph, registrar números atípicos en una máquina que mide fuerzas de apoyo contra el suelo y aplastar la máquina de pitcheo de alta velocidad. Después de cinco años en el sistema de los Dodgers, Peters bateó .197 en 70 juegos de Grandes Ligas en 2021 mientras se ponchaba más de un tercio del tiempo. Ahora está fuera del béisbol.
Dice Rojas: “Creo que la organización usa [la analítica] un poco más que los jugadores. Tenemos un clubhouse realmente veterano. Siento que la usamos, pero sentimos que está ahí para que ellos sepan lo que estamos haciendo. Al final del día, no la seguimos demasiado porque sabemos que ganar se trata de lo que haces todos los días para prepararte.
“Vas a ver mucho trabajo en las pequeñas cosas. La preparación de esa manera quizá no es tan divertida como estar en un laboratorio y batear a 106 millas por hora desde la máquina Trajek. Nosotros ponemos nuestra preparación más en los pequeños detalles que podemos controlar, porque es realmente difícil controlar todo lo que está allá afuera.
“No es un laboratorio allá afuera. ¿Laboratorios analíticos? Tenemos uno, pero ¿esa es la clave del éxito? No lo creo. Creo que la clave de este equipo es saber lo que necesitas hacer todos los días para prepararte.”
La próxima ola
Los Dodgers no están por encima de cometer errores. Cambiaron a Oneil Cruz y a Yordan Álvarez prácticamente por nada. Pagaron $61 millones a Trevor Bauer para que hiciera 17 aperturas antes de liberarlo después de que MLB lo suspendiera por violar su política de violencia doméstica y agresión sexual.
Consultar con jugadores clave es una fuente de información valiosa para Friedman, quien no se detiene ahí. Dice: “Tratamos de obtener tanta información como podamos de compañeros de equipo, coaches, personal del clubhouse, medios, narradores… tanta información como podamos para hacer la apuesta calculada de si encajan o no bien dentro de nuestro ecosistema. Y de ninguna manera es perfecto. Pero creo que en términos generales es muy útil en nuestro proceso de selección.”
Al agregar a Díaz y a Tucker este invierno, Friedman comenzó a aprovechar el estatus de equipo destino de la franquicia. Es la siguiente capa para el núcleo Betts-Freeman-Ohtani. “Edwin Díaz obviamente estaba en lo más alto de nuestra lista”, dice, “pero con un grado bastante bajo de confianza de que podríamos conseguirlo, simplemente porque su equipo, el actual, también tiene recursos similares.”
Después de que los Mets tomaron un poco por sorpresa a Díaz con la firma de Devin Williams, otro cerrador, y después de escuchar que New York tardaba en responder a una solicitud de Díaz, Los Angeles se lanzó con una oferta agresiva. “No fue sino hasta dos o tres días antes de que llegáramos a un acuerdo que sentimos que realmente teníamos una oportunidad”, dice Friedman.
Tucker rechazó $350 millones por 10 años de Toronto para aceptar $110 millones menos en cuatro años con los Dodgers.
“La mentalidad de nuestro propietario es que ninguno de nosotros sea despreocupado con respecto a dónde estamos y hacer todo lo que [podamos] para tratar de mantener esto”, dice Friedman. “Este es un grupo realmente especial. Ser agresivos para mejorar y reforzarlo sentimos que era la jugada prudente. Y el nivel de sociedad y aprecio por nuestros aficionados que aparecen 50,000 cada noche y viajan en la carretera… simplemente la pasión que tienen nuestros aficionados… sí, sentimos una enorme presión de retribuirles.”
El debate sobre si los Dodgers son demasiado ricos y demasiado buenos para el béisbol se decidirá en una mesa de negociación laboral. No hay debate sobre lo que son en el diamante: un equipo lleno de estrellas definido por su voluntad colectiva.
“Una gran parte de lo que somos”, dice Roberts, “es que tenemos a nuestros jugadores creyendo que es más grande que ellos mismos. En esta época de autopromoción, mucho del deporte está impulsado por lo individual. Pero creo que nuestros jugadores hacen tan buen trabajo como cualquiera en sacrificar ciertas cosas por el mejor interés del equipo cada día. Ya sea tiempo de juego, roles, lo que sea. Y cuando tienes jugadores como Freddie, Shohei y Mookie, todos van a seguir esa línea. Somos afortunados de tener a esos tipos.”
El avión solo para jugadores llama tu atención, pero Rojas, un infielder utility de $5 millones el año pasado, puede ser la mejor manera de explicar por qué los Dodgers ganan. Después de que L.A. perdió en casa ante Toronto en el Juego 5 de la World Series para quedar al borde de la eliminación, Rojas se sentó solo en el dugout de tercera base durante 20 minutos.
“Estoy pensando, Esta podría ser mi última vez en Dodger Stadium con un uniforme de los Dodgers. Wow”, dice Rojas. “Voy a cumplir 37 años el próximo año. Soy agente libre. No sé si estos tipos quieren que regrese. Me estaba tomando un poco de tiempo extra para reflexionar sobre lo increíble que fue el recorrido. No quería quitarme el uniforme porque sabía que podía ser la última vez.”
Para cuando Rojas finalmente regresó a su locker, un mensaje de texto lo estaba esperando en su teléfono. Era de Roberts: “Vas a estar ahí en la segunda base para el Juego 6.” Rojas no había sido titular en un juego durante 25 días. Roberts no consultó los datos ni los enfrentamientos. Simplemente decidió que no podía soportar la idea de perder la World Series sin darle a uno de los líderes de su equipo una oportunidad de jugar. Rojas respondió por mensaje: “Te tengo, Doc.”
Fue Rojas quien salvó la temporada dos veces en la novena entrada del Juego 7: primero con su jonrón del empate con dos strikes en la parte alta de la entrada, y luego cuando puso out en el plato a Isiah Kiner-Falefa en la parte baja de la entrada.
“Cuando los muchachos del equipo me dijeron, ‘Nos salvaste’, yo dije, ‘No, yo no los salvé. Ustedes me salvaron a mí, salvaron mi carrera y me dieron la oportunidad de jugar un año más’”, dice Rojas, quien regresa esta temporada con un contrato de un año y $5.5 millones. “Siento que así es como todos nos sentimos. Ellos me dan el crédito. Yo regreso el crédito.
“Esa es la razón por la que esta organización es especial. Todos sabemos que están ganando mucho dinero, ¿cierto? Tenemos tipos que pueden ganar un Cy Young o un MVP. Pero desde mi perspectiva, no los veo persiguiendo eso. Los veo haciendo lo que sea necesario para que este equipo gane. Todos los que entran a este clubhouse pueden decirte lo mismo.”
Un mes después del Juego 7, Rojas estaba haciendo turismo alrededor de la Fontana di Trevi en Roma. Un hombre lo reconoció.
“Gracias”, dijo el hombre. “Eres un héroe.”
Dice Rojas, “Nos tomamos una foto, pero siempre he pensado, no podría haberlo hecho si estuviera en la banca, ¿sabes? Realmente sientes que si te unes a este equipo, es por nada más que ganar campeonatos.”
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/03/2026, traducido al español para SI México.